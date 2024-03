Waymo, la société d'Alphabet, peut désormais exploiter son service de robotaxi commercial à Los Angeles, dans la péninsule de San Francisco et sur les autoroutes de San Francisco. L'entreprise a reçu l'approbation de la California Public Utilities Commission (CPUC), ce qui lui permet de faire payer les trajets dans ces zones, y compris à l'aéroport international de San Francisco. La société opère déjà à San Francisco et à Phoenix.L'entreprise a déposé une demande d'extension de ses services sans chauffeur le 19 janvier, mais son approbation a été retardée par la commission "". Bien que Waymo ait déjà exploité son service à Los Angeles, elle n'était pas autorisée à faire payer les trajets à l'intérieur de la ville avant l'approbation. L'entreprise peut désormais faire rouler ses robotaxis sur les routes locales et les autoroutes à une vitesse maximale de 100 km/h.Dans une interview, Tekedra Mawakana, co-directrice générale de Waymo, a déclaré que 15 000 personnes à Los Angeles utilisaient actuellement les véhicules Waymo pour se déplacer et que 50 000 personnes s'étaient inscrites sur la liste d'attente. Elle a également indiqué que l'entreprise ne commencerait probablement pas à faire payer les trajets dans l'immédiat.Les véhicules sans chauffeur ont été déployés dans des villes avec un soutien mitigé. Des protestations contre l'expansion de Waymo ont été soumises à la CPUC par la ville de South San Francisco, le comté de San Mateo et le département des transports de Los Angeles, entre autres. La commission a déclaré avoir reçu cinq lettres de protestation, citant des problèmes de circulation et de sécurité, et 81 lettres de soutien à l'expansion de Waymo.L'expansion intervient moins d'un mois après qu'un taxi Waymo vacant a été incendié et vandalisé par une foule lors de la célébration du Nouvel An chinois de la ville.Waymo et Cruise ont tous deux l'autorisation d'exploiter des robotaxis sans chauffeur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à San Francisco, bien que Cruise ait suspendu tout service de robotaxis l'automne dernier après qu'une de ses voitures a heurté un piéton. Cruise pourrait toutefois reprendre ses essais prochainement au Texas.Pensez-vous que cette autorisation soit crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?