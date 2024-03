Mercedes déploie des robots à l'apparence humaine pour les tâches "" en usine. Jusqu'à présent, les machines sont utilisées pour apporter des pièces à la chaîne de production pour les ouvriers, qui se chargent ensuite de l'assemblage. À l'avenir, elles pourraient également être utilisées pour inspecter les composants.L'essai s'inscrit dans le cadre des efforts visant à automatiser "", a déclaré Mercedes.Jörg Burzer, membre du conseil d'administration du groupe Mercedes-Benz, a déclaré : "Jeff Cardenas, cofondateur et directeur général d'Apptronik, a déclaré que l'installation d'essai était "". Il a ajouté : "".Le constructeur automobile allemand BMW a déclaré qu'il était également prêt à déployer des machines similaires en janvier, après avoir uni ses forces à celles de la société californienne Figure. Les machines de Figure sont conçues de la même manière et font des pauses toutes les cinq heures pour se rendre elles-mêmes aux stations de recharge.Le constructeur automobile rival Tesla, dirigé par le milliardaire Elon Musk, a fait la démonstration de ses propres robots "Optimus", capables de s'accroupir sans tomber et de ramasser un œuf sans le casser. Dans une vidéo publiée en décembre, Tesla a montré une machine qui, selon elle, pouvait marcher 30 % plus vite que les versions précédentes. Le robot pèse également 10 kg de moins et présente un meilleur équilibre et de meilleurs mouvements des mains.Les robots à forme humaine sont considérés comme utiles dans les usines, car ils ont la bonne taille pour naviguer dans les espaces conçus pour les humains. Toutefois, jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'est aussi rapide et adroit que les êtres humains, ce qui signifie que le moment où ils pourront remplacer complètement leurs maîtres en chair et en os n'est pas encore pour demain.En attendant, des entreprises comme Amazon et Ocado ont déjà commencé à révolutionner le travail industriel avec d'autres types de robots qui travaillent dans des espaces distincts de ceux des humains. Ces robots sont souvent déployés dans les zones clôturées des entrepôts, où les travailleurs humains ne s'aventurent généralement pas, afin de trier rapidement et efficacement les marchandises.Par exemple, les robots "Sequoia" d'Amazon - qui ressemblent à de gros aspirateurs robots - peuvent se déplacer sur le sol des entrepôts en transportant de grandes étagères de marchandises et en sélectionnant les articles dont le personnel humain a besoin pour les emballer en vue de leur livraison. Plus récemment, le géant américain de la technologie a également testé des robots humanoïdes, fabriqués par la société Agility Robotics. Ces robots peuvent saisir et déplacer des objets avec leurs mains et sont utilisés pour collecter les boîtes en plastique laissées par les employés après qu'ils les ont vidées de leurs objets.: Mercedes-Benz, ApptronikPensez-vous que cet essai est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?