Boston Dynamics et Unitree : La course à l'innovation dans la robotique

Malgré son prix estimé à 90 000 dollars et son potentiel de commercialisation dans les 10 prochaines années, le H1 représente un pas en avant dans le développement des robots humanoïdes, avec des fonctionnalités telles qu'une vitesse prévue de 5 m/s, une batterie remplaçable et des capteurs sophistiqués pour interagir avec son environnement.Après avoir établi un nouveau record du monde de vitesse pour les robots humanoïdes au début du mois, la société chinoise Unitree en revendique un autre. Son dernier robot bipède H1 est le premier à effectuer un saut périlleux arrière debout sans l'aide d'un système hydraulique. Certes, des humanoïdes comme Atlas de Boston Dynamics réussissent des sauts périlleux arrière depuis quelques années, mais ils utilisent des systèmes hydrauliques lourds et susceptibles de fuir pour s'élancer dans les airs, faire un saut périlleux arrière et atterrir ensuite sur leurs deux pieds.Boston Dynamics a récemment présenté ses dernières innovations. D'abord avec la version améliorée du robot quadrupède SpotMini, qui dans une vidéo publiée en début de semaine, démontre une agilité gracieuse. Aujourd'hui, l'entreprise dévoile le nouveau modèle de sa gamme de robots Atlas, capable de réaliser des acrobaties impressionnantes.Il y a peu, le robot Atlas, développé avec le soutien de la DARPA et présenté lors du DARPA Robotics Challenge 2015, fascinait par sa capacité à marcher et à monter les escaliers sans assistance. Avec le temps, il a évolué pour effectuer des tâches plus complexes telles que l'équilibre sur une jambe et le nettoyage, grâce à de nouveaux systèmes hydrauliques et capteurs internes. Cependant, sa mobilité restait limitée.En parallèle, le robot H1 d'Unitree a réussi un exploit notable en réalisant un saut périlleux arrière sans système hydraulique, marquant ainsi une avancée significative dans la robotique. Bien que cela soit impressionnant, il est important de noter que d'autres robots, comme l'Atlas de Boston Dynamics, ont déjà accompli des prouesses similaires en utilisant des systèmes hydrauliques. Le H1 offre un potentiel prometteur avec sa technologie innovante et ses capacités en développement, telles que sa vitesse et ses capacités de détection avancées. Cependant, malgré ces progrès, les applications pratiques des robots dans le monde réel demeurent un défi à relever.L'exploit du robot humanoïde H1 de Unitree est indéniablement impressionnant, mais il est essentiel de le considérer dans le contexte plus large de la robotique. Le H1 a réalisé le premier saut périlleux arrière debout sans système hydraulique, ce qui représente une avancée technologique significative. Cependant, il est à noter que d'autres robots, comme le célèbre Atlas de Boston Dynamics, ont déjà réalisé des sauts similaires en utilisant des systèmes hydrauliques.L'utilisation exclusive de moteurs électriques par le H1 est certainement louable pour sa simplicité et sa fiabilité potentielle, mais cela ne suffit pas à lui conférer un avantage déterminant sur ses concurrents. En outre, bien que le H1 ait été entraîné avec succès à effectuer cette manœuvre acrobatique grâce à une simulation d'apprentissage par renforcement, il est essentiel de souligner que la véritable valeur d'un robot réside dans ses applications pratiques et son utilité dans le monde réel.À cet égard, il est difficile de ne pas remarquer que les applications concrètes du H1 semblent pour l'instant relativement limitées. La marche rapide, la montée d'escaliers et même la danse sont certainement des prouesses impressionnantes, mais elles ne constituent pas nécessairement des avancées révolutionnaires dans le domaine de la robotique humanoïde.De plus, malgré ses fonctionnalités telles qu'une vitesse prévue de 5 m/s, une batterie remplaçable et des capteurs sophistiqués, le prix estimé à 90 000 dollars du H1 soulève des questions sur sa viabilité économique et son accessibilité pour un large éventail d'applications.Source : VidéoQuel est votre avis sur le sujet ?Le saut périlleux arrière est-il une fonctionnalité essentielle pour un robot humanoïde, ou s'agit-il davantage d'une démonstration de capacités techniques ?