Zipline effectue un million de livraisons commerciales par drone autonome

L'utilisation de l'IA dans le système de livraison par drone de Zipline

Zipline compte déjà parmi ses clients plus de 4 700 hôpitaux, ainsi que de grandes marques comme Walmart. Un dirigeant de Panera a même déclaré qu'il espérait tester les livraisons de Zipline à Seattle l'année prochaine, en espérant qu'elles ne coûteraient pas plus cher à l'entreprise que les services de livraison de tiers.zipline a déclaré que ses drones à zéro émission avaient déjà parcouru plus de 70 millions de kilomètres commerciaux autonomes sur quatre continents et livré plus de 10 millions de produits. La millionième livraison a permis de transporter deux sacs de soluté depuis un centre de distribution de Zipline au Ghana jusqu'à un établissement de santé local. Keller Rinaudo Cliffton, PDG de Zipline, a déclaré que 70 % des livraisons de l'entreprise avaient eu lieu au cours des deux dernières années et qu'à l'avenir, l'objectif était d'effectuer un million de livraisons par jour.", a déclaré M. Cliffton. "Zipline, le plus grand système de livraison autonome au monde, est devenu la première entreprise à effectuer un million de livraisons commerciales par drone à des clients. Si le logiciel autonome de Zipline était un pilote humain, il aurait déjà passé plus de 120 ans à voler dans les airs.Les drones autonomes de Zipline, qui ne produisent aucune émission, ont déjà parcouru plus de 70 millions de kilomètres commerciaux sur quatre continents et livré plus de 10 millions de produits. La demande pour les services de Zipline augmente également. Annoncé, le système Platform 2 (P2) de Zipline sera également utilisé pour livrer les commandes de Panera Bread, Memorial Hermann Health System et Jet's Pizza à partir des zones métropolitaines de Seattle, Houston et Détroit respectivement.Zipline a effectué 70 % de ses livraisons au cours des deux dernières années seulement, l'entreprise s'étant développée pour répondre à de nouveaux besoins tels que les livraisons au détail avec Walmart, les efforts en matière d'agriculture et de santé animale en Afrique, et la livraison de nourriture au Japon. Aux États-Unis, les produits les plus fréquemment livrés par Zipline sont des produits frais, tandis qu'à l'étranger, il s'agit de nutrition infantile et de vaccins.", a déclaré Ryan Oksenhorn, cofondateur de Zipline et responsable des logiciels. "".Zipline s'étend désormais aux États-Unis grâce aux récentes approbations réglementaires de son système de perception embarqué pour les opérations de livraison commerciale "au-delà de la ligne de mire". Au cours des prochains trimestres, Zipline commencera à déployer P2, qui devrait desservir plus de 30 millions de personnes dans 10 États des États-Unis au cours des prochaines années. Des entreprises innovantes de tous secteurs choisissent P2 pour effectuer des livraisons rapides, pratiques et sans émissions directement au domicile des personnes, notamment :, le plus grand opérateur de franchises au monde, utilisera Zipline pour effectuer des livraisons à partir de ses propriétés sélectionnées de Panera Bread dans la zone métropolitaine de Seattle. Les clients de Panera passeront leurs commandes directement via l'application Zipline et se feront livrer rapidement et commodément par drone à leur domicile. "", a déclaré Greg Flynn, fondateur, président du conseil d'administration et PDG de Flynn Group. ", l'un des plus grands systèmes de santé à but non lucratif du Texas, utilisera Zipline pour livrer des prescriptions spécialisées et des dispositifs médicaux directement au domicile des patients, ainsi que pour transporter des médicaments, des produits médicaux et des échantillons de laboratoire entre ses installations. "", a déclaré Alec King, vice-président exécutif et directeur financier de Memorial Hermann. "" Les deux entreprises collaborent pour obtenir toutes les autorisations réglementaires nécessaires., qui compte plus de 400 établissements dans 22 États, commencera à utiliser Zipline pour livrer les commandes à partir de Détroit, sa ville d'origine. Chaque drone Zipline P2 est capable de livrer deux grandes pizzas de style Détroit ainsi que des accompagnements. "", a déclaré John Jetts, PDG de Jet's Pizza. "Environ 4 milliards de livraisons instantanées ont lieu chaque année aux États-Unis et cette expansion intervient à un moment où de plus en plus de personnes recherchent des options de livraison cohérentes et pratiques. Les livraisons de repas aux États-Unis seulement ont augmenté de plus de 350 % depuis 2019. Les clients de Zipline soulignent la magie du gain de temps avec Zipline : "", a déclaré un client.Zipline est le premier et le seul service de livraison par drone opérant à cette échelle dans plusieurs pays et effectuant une livraison commerciale toutes les 70 secondes. L'entreprise a effectué les plus longs vols de livraison par drone entièrement autonomes aux États-Unis sans observateur visuel ( 66 km) et effectue régulièrement les plus longs vols de livraison par drone autonomes au monde sans observateur visuel (209 km).Toutes les livraisons de Zipline sont effectuées à l'aide de drones électriques à zéro émission qui ont permis d'économiser collectivement plus de 750 000 gallons d'essence par rapport aux mêmes livraisons effectuées avec des voitures. Le rapport d'impact Zipline 2023 montre comment le système a contribué à réduire les taux de mortalité maternelle, à accélérer l'accès aux vaccins et à améliorer les résultats pour les patients dans le monde entier.Zipline a fait couler beaucoup d'encre et a été le pionnier de la philosophie des "", d'abord en Afrique, puis plus récemment aux États-Unis, au Japon et en Ukraine. Fondée en 2014 par Keller Rinaudo, Will Hetzler et Keenan Wyrobek, le trio a reconnu l'énorme potentiel des drones pour résoudre le problème de l'accès aux fournitures médicales essentielles dans les pays en développement. Dans de nombreuses régions d'Afrique, par exemple, l'absence d'infrastructures et de systèmes de transport adéquats rend difficile la livraison de fournitures médicales cruciales telles que le sang, les vaccins et les médicaments.En 2016, la société a lancé le premier service national de livraison par drone au monde au Rwanda, où elle a depuis livré des milliers d'unités de sang à des centres de santé éloignés. En 2019, Zipline a étendu ses opérations au Ghana, où elle dessert désormais plus de 2 000 établissements de santé à travers le pays. Les drones, également connus sous le nom de "Zips", sont conçus pour transporter une charge utile allant jusqu'à 1,8 kilogramme et peuvent se déplacer à une vitesse proche de 110 kilomètres par heure. L'entreprise a également conclu des partenariats avec diverses organisations, dont l'Organisation mondiale de la santé et la Fondation Bill et Melinda Gates.Depuis sa création, Zipline a fait des progrès considérables en révolutionnant la livraison par drone. Le succès de l'entreprise n'est pas passé inaperçu, puisqu'elle a reçu de nombreuses récompenses en cours de route. En 2020, par exemple, Fast Company a désigné Zipline comme l'une des entreprises les plus innovantes au monde, tandis que Time Magazine l'a incluse dans sa liste des 100 meilleures inventions de 2020. Aujourd'hui, l'entreprise est évaluée à 4,2 milliards de dollars.L'intelligence artificielle est notamment utilisée dans le système de livraison par drone de Zipline grâce à une capacité avancée de planification d'itinéraires. Les algorithmes sont capables d'analyser de grandes quantités de données, y compris les conditions météorologiques, le terrain et les restrictions de l'espace aérien, afin de déterminer la meilleure trajectoire de vol pour chaque livraison. Les drones peuvent ainsi naviguer de manière sûre et efficace, en évitant les obstacles et les conditions météorologiques défavorables.L'IA permet également à Zipline d'apprendre et d'adapter en permanence ses systèmes de vol. Les drones sont équipés de capteurs qui collectent des données en temps réel pendant chaque vol, lesquelles sont ensuite intégrées dans les algorithmes. Ces données permettent à l'IA d'apporter des ajustements et des améliorations aux systèmes de vol, améliorant ainsi leurs performances au fil du temps. En tirant constamment les leçons de ces expériences, Zipline s'assure que ses drones deviennent plus fiables et plus efficaces à chaque livraison.Un autre aspect important de l'intelligence artificielle est la capacité à prédire la demande et à optimiser la gestion des stocks. Les algorithmes analysent les données historiques, telles que les schémas de livraison précédents et l'utilisation des fournitures médicales, afin de prévoir avec précision la demande future. Zipline peut ainsi stocker la bonne quantité de fournitures dans chaque centre de distribution, ce qui lui permet de répondre aux besoins des communautés qu'elle dessert sans stocks excédentaires.En outre, l'IA joue un rôle crucial dans la surveillance et le maintien de la "bonne santé" du drone en analysant en permanence les données fournies par les capteurs de l'engin afin de détecter tout problème ou dysfonctionnement potentiel. Cela permet à Zipline d'identifier et de résoudre les problèmes avant qu'ils ne perturbent les opérations. En utilisant l'IA pour la maintenance prédictive, l'entreprise est en mesure de minimiser les temps d'arrêt et de s'assurer que les embarcations sont toujours dans un état optimal.L'intelligence artificielle joue également un rôle essentiel dans l'engagement de Zipline en matière de sécurité. anyuakmedia.com explique : "".Par conséquent, le rôle de l'IA dans le système de livraison de Zipline est indispensable et le sera pour toutes les entreprises de livraison par drone à l'avenir. De la planification des itinéraires et de l'apprentissage continu à la prédiction de la demande et à la maintenance, l'IA permet à Zipline de fonctionner de manière efficace, fiable et sûre, et d'améliorer la façon dont les fournitures médicales sont livrées, en particulier dans les zones reculées, ce qui permet de sauver des vies et d'améliorer l'accès aux soins de santé.L'intelligence artificielle n'en étant qu'à ses débuts, les possibilités futures de livraison par drone pourraient être infinies.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les systèmes de livraison par drone sont crédibles ou pertinentes ?