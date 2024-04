Elon Musk obligé de solder ses automobiles Tesla après ses déboires sur l'Autopilot avéré dangereux, une fiabilité douteuse, des accidents nombreux et une concurrence chinoise implacable 

L'entreprise a réduit les prix du modèle Y, un petit SUV qui est le modèle le plus populaire de Tesla et le véhicule électrique le plus vendu aux États-Unis, ainsi que des modèles X et S, ses modèles plus anciens et plus chers. Les prix de la berline Model 3 et du Cybertruck sont restés inchangés.Ces réductions ont permis de ramener le prix de départ de la Model Y à 42 990 dollars, celui de la Model S à 72 990 dollars et celui de la Model X à 77 990 dollars.Cette décision intervient au lendemain de la chute de l'action Tesla sous la barre des 150 dollars, ce qui a annulé tous les gains réalisés au cours de l'année écoulée. Le cours de l'action de la société d'Austin, au Texas, a chuté d'environ 40 % depuis le début de l'année, en raison de la baisse des ventes et de l'intensification de la concurrence. Les prix réduits sont un moyen d'essayer d'attirer davantage d'acheteurs de voitures.Tôt le samedi, M. Musk a publié sur X, la plateforme de médias sociaux connue sous le nom de Twitter avant qu'il ne la rachète et la rebaptise, que le coût d'une Tesla d'entrée de gamme n'était que de 29 490 dollars, une fois pris en compte le crédit d'impôt fédéral et les économies d'essence.Les analystes du secteur attendent que Tesla lance un petit véhicule électrique qui coûterait environ 25 000 dollars, le modèle 2. Les médias ont rapporté ce mois-ci que M. Musk prévoyait d'abandonner le projet, ce qui a renforcé l'incertitude quant à l'orientation de l'entreprise, bien que M. Musk ait déclaré que ces informations étaient fausses.Ces baisses de prix ont mis fin à une longue semaine de travail chez Tesla, qui a annoncé le lundi 15 avril qu'elle supprimait 10 % de son personnel au niveau mondial, soit environ 14 000 emplois. L'entreprise a également indiqué qu'elle rappelait près de 4 000 de ses Cybertrucks 2024 après avoir découvert que la pédale d'accélérateur pouvait se bloquer, ce qui pouvait entraîner une accélération involontaire du véhicule et augmenter le risque d'accident.Le samedi 20 avril, Musk a confirmé qu'il avait reporté un voyage prévu ce week-end en Inde pour rencontrer le Premier ministre Narendra Modi, invoquant de "très lourdes obligations pour Tesla". Il a déclaré sur X qu'il espérait pouvoir reprogrammer cette visite plus tard dans l'année.Tesla devrait annoncer ses résultats du premier trimestre le mardi 23 avril 2024.L'entreprise a indiqué au début du mois que ses ventes mondiales avaient fortement chuté entre janvier et mars, en raison de l'intensification de la concurrence dans le monde, du ralentissement de la croissance des ventes de véhicules électriques et du fait que les réductions de prix antérieures n'ont pas réussi à attirer davantage d'acheteurs.Il s'agit de la première baisse des ventes trimestrielles de Tesla d'une année sur l'autre depuis près de quatre ans.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette décision de Tesla est crédible ou pertinente ?Que pensez-vous de la gestion de Tesla par Elon Musk ?