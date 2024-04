Vous vous souvenez quand Robosen a sorti l'Optimus Prime auto-transformable, et que nous avons collectivement pensé qu'il coûtait peut-être un peu plus cher que ce que nous aurions voulu, mais bon sang, pour un robot aussi génial, nous pourrions peut-être économiser ? Puis, ils ont sorti un Grimlock auto-transformable, qui marchait à la fois en mode robot et en mode dinosaure, et il coûtait encore plus cher, et nous nous sommes dit, bon sang, c'est encore plus cool... est-ce que le budget peut s'étirer pour juste un de plus ? Eh bien, vous avez été suffisamment nombreux à acheter ces deux modèles - nous sommes tous d'accord pour oublier collectivement le Bumblebee, qui ne se transforme pas, et l'Optimus de cinéma - pour que Robosen produise d'autres Transformers. Inévitablement, Optimus doit rencontrer son égal, et c'est désormais chose faite avec le Megatron de Robosen.Tout ce que Prime peut faire, Megs peut le faire mieux. Comme Optimus, il est entièrement fonctionnel en mode robot et en mode tank, avec des bandes de roulement qui l'aident à grimper sur les surfaces inclinées. Il est également doté de la voix de l'acteur de la série G1, Frank Welker, bien que la voix de Welker montre des signes audibles de fatigue à cause de toutes les années passées à crier. Il est par ailleurs programmable et réagit aux commandes vocales et à l'application, mais voici une nouveauté : Megatron accepte des séquences programmables par le biais d'utilisateurs qui le posent physiquement. Il est de plus doté de capteurs tactiles qui provoquent des réactions ; dans la vidéo d'instruction, il semble secouer la tête en cas de « mauvais contact ».Mégatron ne serait pas un char d'assaut s'il ne pouvait pas tirer. Son mode véhicule tire des projectiles, avec un recul réaliste. Ses armes comprennent une épée lumineuse et une masse à pointes qu'il peut balancer dangereusement. Ne laissez pas les enfants l'utiliser pour attaquer leurs frères et sœurs, car nous savons tous que quelqu'un sera tenté d'essayer.Voici la démo complète :Hasbro Pulse prend les précommandes dès maintenant, pour une somme rondelette : 899,99 $, plus précisément. Mais il ne vous manque plus que Megatron, et votre collection sera complète. C'est vrai ?Oui, jusqu'à ce que quelqu'un trouve le moyen de fabriquer des Constructicons qui se combinent tous indépendamment. Ouvrez vos comptes d'épargne sans plus attendre.Que pensez-vous du robot Megatron de Robosen ?Seriez-vous prêt à investir la somme de 900 dollars pour acquérir un jouet ?