Phoenix est à la fois fascinant - il a été désigné l'année dernière comme l'une des meilleures inventions au monde - et ennuyeux : le robot est conçu pour effectuer certaines des tâches les plus subalternes que l'on puisse imaginer, comme plier des montagnes de vêtements.Mais c'est exactement l'idée de Phoenix. Sanctuary AI souhaite mettre au point un robot qui exécute avec bonheur et efficacité des tâches manuelles quotidiennes que les humains n'aiment pas faire (surtout pour un salaire minimum).Phoenix ne travaille pas seul. Le robot est alimenté par Carbon, le système de contrôle propriétaire de Sanctuary, alimenté par l'intelligence artificielle.La septième génération de Phoenix s'appuie sur son prédécesseur de 2023 et apporte des améliorations au matériel du robot et à son logiciel d'intelligence artificielle, selon Sanctuary, notamment un temps de fonctionnement accru, une plus grande amplitude de mouvement au niveau des poignets et des coudes, et un système hydraulique miniaturisé qui réduit le poids, la consommation d'énergie et la complexité associés à Phoenix.Selon Geordie Rose, cofondateur de Sanctuary, le robot est également moins cher et plus rapide à fabriquer et à automatiser que les versions précédentes.», déclare Geordie Rose, qui est le PDG de son entreprise. «M. Rose estime que Sanctuary AI se situe carrément «», Phoenix et Carbon représentant «».», a déclaré M. Rose, en faisant référence au travail de pionnier de son entreprise dans le domaine des robots humanoïdes. «Fondée en 2018, Sanctuary AI a collaboré récemment avec des entreprises telles que la société mondiale de technologie de mobilité Magna ainsi que la société mondiale de services professionnels Accenture. L'entreprise figure parmi les meilleures startups canadiennes pour lesquelles travailler.Que pensez-vous du robot humanoïde Phoenix ?Quelles applications pratiques pourriez-vous envisager pour le robot humanoïde Phoenix ?