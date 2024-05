Tesla a partagé une nouvelle vidéo de son robot humanoïde Optimus, montrant la capacité de cette technologie à trier les cellules des batteries, à se promener et à effectuer d'autres tâches en usine.

Optimus, également connu sous le nom de Tesla Bot, est un humanoïde robotique polyvalent en cours de développement par Tesla, Inc. Il a été annoncé lors de l'événement Artificial Intelligence (AI) Day de l'entreprise le 19 août 2021, et un prototype a été présenté en 2022. Le PDG Elon Musk a déclaré en 2022 qu'il pensait qu'Optimus «».Dans une vidéo publiée dimanche sur le compte Optimus X, on voit le robot humanoïde utiliser son réseau neuronal de bout en bout pour effectuer des tâches de base en usine, notamment le tri de 4680 éléments de batterie. La vidéo met en évidence la capacité du robot à effectuer ces tâches de manière autonome, en corrigeant même ses propres erreurs au fur et à mesure.Comme l'indique la vidéo, le robot Optimus utilise des caméras, des capteurs tactiles pour les mains et des capteurs de force pour collecter des données sur son environnement. L'entreprise indique également que le robot est déjà testé dans l'une de ses usines, et que les interventions humaines continueront à diminuer au fur et à mesure qu'Optimus s'améliorera.En plus de trier des cellules de batterie et d'être testé dans l'une des usines de Tesla, la vidéo indique qu'Optimus peut marcher plus loin que jamais, montrant le robot en train de faire une longue promenade dans le bureau.Vous pouvez voir la vidéo complète ci-dessous, telle qu'elle a été publiée sur le compte Tesla Optimus X.Tesla a partagé des mises à jour d'Optimus tous les quelques mois, montrant des progrès significatifs avec l'augmentation de sa vitesse de marche et de sa précision dans l'exécution des tâches. Tesla a montré la capacité du robot à plier du linge, à trier des objets de manière autonome et à effectuer des mouvements physiques comme le yoga. Musk a également déclaré en décembre que les unités seraient capables d'enfiler une aiguille d'ici un an.Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Tesla pour le premier trimestre 2024 qui s'est tenue la semaine dernière, Elon Musk a souligné qu'Optimus effectuait déjà des tâches en usine et que son utilisation devrait se généraliser dans les années à venir. Il a déclaré que Tesla s'attendait à ce que les unités Optimus effectuent une série de tâches utiles dans l'usine d'ici la fin de l'année, tandis qu'elle vise à vendre les robots à l'extérieur d'ici la fin de 2025.En mars, M. Musk a également déclaré que le prix d'Optimus serait finalement inférieur à 25 000 ou 30 000 dollars, précisant qu'il s'attend à ce que sa production coûte «».Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette technologie robotique ? Pensez-vous qu'elle soit en mesure de redéfinir le marché de l'emploi dans un futur proche ?