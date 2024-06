Mais le smartphone au sein du véhicule est considéré comme une source de distractions

Ferrari table sur le fait que les propriétaires de ses véhicules n'utilisent pas leurs voitures tous les jours pour se rendre au travail et a donc pensé qu'il ne fallait pas leur imposer l'apprentissage d'un système de navigation embarqué spécifique qu'ils n'utiliseront que rarement. En d’autres termes, l’une des raisons de ce choix chez Ferrari est la familiarité que les propriétaires de véhicules ont en principe avec leurs smartphones en comparaison au système de navigation intégré.C’est la raison pour laquelle General Motors (GM) a décidé de l'abandon progressif d'Apple CarPlay et d'Android Auto dans ses nouveaux véhicules, invoquant des préoccupations liées à la sécurité. GM affirme que la distraction des conducteurs causée par les problèmes de stabilité de ces programmes incite les gens à utiliser directement leur téléphone au volant. General Motors suggère que l'utilisation exclusive des systèmes intégrés du véhicule, via le logiciel Ultifi est susceptible de réduire les distractions.Le logiciel d'infodivertissement Ultifi de General Motors comprend une suite d'applications Google entièrement intégrées, telles que Maps et l'assistant Google, ainsi que des applications populaires comme Spotify et Audible. L'installation de Google Maps directement dans la voiture élimine une source majeure de distractions des clients et une motivation majeure pour utiliser CarPlay et Android Auto en premier lieu, en se débarrassant des systèmes de navigation internes de qualité inférieure et en les remplaçant par un programme que tout le monde connaît et préfère.Système de navigation intégré ou smartphone couplé à des applications de navigation : de quel bord êtes-vous ?Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque approche ?