Waymo est une entreprise américaine de technologie de conduite autonome et une filiale d'Alphabet Inc, la société mère de Google. En octobre 2020, Waymo est devenue la première entreprise à proposer un service au public sans conducteur de sécurité dans le véhicule. Waymo exploite actuellement des services commerciaux de robotaxi à Phoenix, en Arizona, et à San Francisco, et de nouveaux services sont prévus à Los Angeles et à Austin, au Texas.Waymo a déclaré que son service de robotaxi autonome, Waymo One, était désormais disponible pour tous à San Francisco, près de quatre ans après une initiative similaire à Phoenix, en Arizona.Les véhicules sans conducteur devraient être à l'origine d'un succès commercial pour les constructeurs automobiles, même si la surveillance réglementaire reste stricte et que les investisseurs s'inquiètent des investissements croissants dans cette technologie naissante. Waymo a lancé un service d'essai avec son programme axé sur la recherche à San Francisco en 2021, qui comprenait un spécialiste autonome à bord pour tous les trajets à l'époque, alors qu'il cherchait à commercialiser la technologie.La société a déclaré qu'environ 300 000 personnes s'étaient inscrites pour rouler avec Waymo depuis qu'elle a ouvert une liste d'attente dans la ville, ce qui témoigne d'une forte demande. Désormais, grâce à l'accès ouvert, tout le monde peut demander un trajet sur l'application. La société avait ouvert l'accès à tous les habitants de Phoenix (Arizona) sans liste d'attente en 2020.Waymo, dont le siège se trouve à Mountain View, en Californie, est un pionnier de la technologie de conduite autonome qui a lancé son premier service de taxis sans chauffeur aux États-Unis en 2020, plus de dix ans après sa création en 2009 en tant que projet au sein de Google. En mars, la société a reçu l'approbation de la California Public Utilities Commission (CPUC) pour lancer son service Waymo One à Los Angeles et dans certaines villes proches de San Francisco.Les concurrents, notamment Cruise, soutenu par General Motors et Zoox d'Amazon.com accélèrent leur course au succès dans le contexte des enquêtes menées par les régulateurs automobiles sur les performances des voitures autonomes. Le mois dernier, la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a déclaré qu'elle avait eu connaissance de neuf incidents supplémentaires soulevant des inquiétudes quant aux performances des véhicules à conduite autonome de Waymo.