NEWS: Tesla showcased its second-generation Optimus humanoid robot at the World Artificial Intelligence Conference in Shanghai on Thursday, making it one of the few American AI products seen at China’s top AI show.



Tesla, Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans l'automobile et les énergies propres, dont le siège se trouve à Austin, au Texas. Elle conçoit, fabrique et vend des véhicules électriques à batterie (BEV), des dispositifs stationnaires de stockage de l'énergie par batterie, de l'échelle domestique à l'échelle du réseau, des panneaux solaires et des bardeaux solaires, ainsi que des produits et services connexes. L'entreprise développe également des produits d'intelligence artificielle et de robotique.Dévoilé pour la première fois en décembre dernier, l'Optimus Gen 2 est doté de capacités de mouvement et de manipulation améliorées et peut effectuer des tâches de routine telles que le pliage du linge.En présentant la dernière version de son robot humanoïde, Tesla a déclaré dans un message sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo que les participants seraient « témoins de la réévolution des robots humanoïdes ».Bien que le robot humanoïde ait été enfermé dans une vitrine et qu'aucune démonstration n'ait eu lieu, les visiteurs ont fait la queue pour prendre des selfies avec lui.Optimus Gen 2 mesure environ 1,5 mètre et pèse environ 54 kilogrammes. Depuis ses débuts en 2021, le robot a subi plusieurs révisions, Tesla ayant amélioré sa dextérité et ses mouvements.Le robot humanoïde exposé à Shanghai était l'une des rares innovations technologiques américaines présentées au WAIC, qui était largement dominé par les entreprises chinoises.Alimenté par des réseaux neuronaux et des systèmes de vision par ordinateur conçus par Tesla, l'entreprise a d'importants projets pour l'humanoïde. Elon Musk a déjà laissé entendre que ses activités dans le domaine de la robotique pourraient l'emporter sur ses activités dans le domaine de l'automobile.L'entreprise envisage que les robots effectuent à la fois des tâches de routine à la maison et jouent un rôle industriel dans les usines.Les robots disposeront également d'une connectivité 5G. Des offres d'emploi récentes de Tesla ont montré que l'entreprise recherchait des ingénieurs pour fournir une "expérience de connectivité de premier ordre" à son robot humanoïde.En avril, M. Musk a déclaré aux investisseurs qu'Optimus pourrait être prêt d'ici 2025 et qu'il prévoyait d'utiliser les robots dans les usines Tesla. Aucun calendrier officiel n'a été communiqué, mais M. Musk a déclaré qu'il y avait « de bonnes chances » que les premières unités soient lancées dans le courant de l'année.Les robots devraient coûter entre 25 000 et 30 000 dollars, bien qu'aucun prix officiel n'ait été communiqué. Ces chiffres sont apparus lorsque Musk a répondu à un utilisateur sur X (Twitter), affirmant que les robots coûteraient moins de la moitié d'une voiture. Le prix du robot humanoïde devrait baisser avec le temps, a laissé entendre M. Musk.En juin, il a déclaré que la production de masse de ses robots humanoïdes aurait un impact considérable.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des capacités du robot humanoïde Optimus de deuxième génération ?Selon vous, cette technologie robotique représente-t-elle un risque pour l'emploi, ou plutôt une opportunité de croissance ?