Neuralink est une entreprise américaine de neuro-technologie qui a développé, à partir de 2024, des interfaces cerveau-ordinateur (BCI) implantables. Depuis 2019, Neuralink a annoncé qu'elle travaillait sur un dispositif "semblable à une machine à coudre" capable d'implanter des fils très fins (4 à 6 μm de largeur) dans le cerveau. Ils avaient prévu de commencer les expériences avec des humains en 2020, mais ont depuis reporté cette projection à 2023. En janvier 2024, Musk a annoncé que Neuralink avait réussi à implanter un dispositif Neuralink chez un humain et que le patient se rétablissait.Récemment, Neuralink a implanté avec succès sur un deuxième patient son dispositif destiné à donner aux patients paralysés la capacité d'utiliser des appareils numériques par la seule pensée, selon le propriétaire de la startup, Elon Musk. Neuralink est en train de tester son dispositif, qui est destiné à aider les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière. Le dispositif a permis au premier patient de jouer à des jeux vidéo, de naviguer sur Internet, de publier des messages sur les médias sociaux et de déplacer un curseur sur son ordinateur portable.Dans un podcast de plus de huit heures, M. Musk a donné peu de détails sur le deuxième participant, se contentant d'indiquer qu'il souffrait d'une lésion de la moelle épinière similaire à celle du premier patient, paralysé à la suite d'un accident de plongée. M. Musk a indiqué que 400 des électrodes de l'implant placées sur le cerveau du second patient fonctionnaient. Sur son site web, Neuralink indique que son implant utilise 1 024 électrodes.", a déclaré M. Musk à l'animateur de podcast Lex Fridman. "" M. Musk n'a pas précisé quand Neuralink a opéré le second patient. M. Musk a déclaré qu'il s'attendait à ce que Neuralink fournisse les implants à huit autres patients cette année dans le cadre de ses essais cliniques.Le premier patient, Noland Arbaugh, a également été interviewé dans le podcast, ainsi que trois cadres de Neuralink, qui ont donné des détails sur le fonctionnement de l'implant et de la chirurgie robotisée. Avant de recevoir son implant en janvier, Noland Arbaugh utilisait un ordinateur en se servant d'un bâton dans la bouche pour toucher l'écran d'une tablette. M. Arbaugh a expliqué qu'avec l'implant, il lui suffit désormais de penser à ce qu'il souhaite voir se produire sur l'écran de l'ordinateur pour que l'appareil s'en charge. Il ajoute que l'appareil lui a donné un minimum d'indépendance et a réduit sa dépendance à l'égard des soignants.M. Arbaugh a d'abord été confronté à des problèmes après son opération lorsque les minuscules fils de son implant se sont rétractés, ce qui a entraîné une forte réduction des électrodes capables de mesurer les signaux cérébraux. Selon un rapport, Neuralink était au courant de ce problème lors de ses essais sur les animaux.Neuralink a déclaré avoir rétabli la capacité de l'implant à surveiller les signaux cérébraux de M. Arbaugh en apportant des changements, notamment en modifiant son algorithme pour qu'il soit plus sensible. M. Arbaugh a amélioré son précédent record du monde concernant la vitesse à laquelle il peut contrôler un curseur par la seule pensée, "", a déclaré M. Musk dans le podcast.M. Musk a également déclaré qu'il avait discuté avec le candidat républicain Donald Trump, qu'il a soutenu dans la course à la présidence des États-Unis, de la création d'une commission visant à améliorer "l'efficacité du gouvernement" en réduisant la réglementation des entreprises, et qu'il serait prêt à y participer. M. Musk a déclaré que, selon lui, les réglementations américaines entravent l'innovation.Quel est votre avis sur cette annonce ?Pensez-vous que les affirmations de Musk sont crédibles ou pertinentes ?