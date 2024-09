Pudu Robotics dévoile un robot semi-humanoïde doté d'IA et d'une capacité de levage de 10 kg, qui gère des tâches complexes, apprends et s'améliore continuellement

Pudu Robotics, leader mondial de la robotique de service, a dévoilé sa dernière innovation, le PUDU D7, le premier robot semi-humanoïde à intelligence générale incarnée de l'entreprise. Ce robot représente une avancée significative dans la mission de l'entreprise qui consiste à développer des solutions de pointe pour répondre aux défis opérationnels persistants auxquels sont confrontées les entreprises du monde entier. Avec une commercialisation complète prévue en 2025, le PUDU D7 renforce la position de Pudu Robotics à l'avant-garde de l'industrie de la robotique de service. Pudu Robotics, leader mondial de la robotique de service, a dévoilé sa dernière innovation, le PUDU D7, le premier robot semi-humanoïde à intelligence générale incarnée de l'entreprise. Ce robot représente une avancée significative dans la mission de l'entreprise qui consiste à développer des solutions de pointe pour répondre aux défis opérationnels persistants auxquels sont confrontées les entreprises du monde entier. Avec une commercialisation complète prévue en 2025, le PUDU D7 renforce la position de Pudu Robotics à l'avant-garde de l'industrie de la robotique de service.

Nous sommes ravis de présenter le PUDU D7, qui témoigne de notre engagement en faveur d'une innovation technologique et produit continue. Doté d'une mobilité avancée, de capacités opérationnelles polyvalentes et d'une intelligence incarnée, ce robot semi-humanoïde marque une étape importante dans notre quête d'une gamme diversifiée de solutions robotiques. En développant un écosystème complet de robots spécialisés, de robots semi-humanoïdes et de robots humanoïdes, nous visons à façonner l'avenir de l'industrie de la robotique de service et à offrir une valeur exceptionnelle dans diverses applications. Nous sommes ravis de présenter le PUDU D7, qui témoigne de notre engagement en faveur d'une innovation technologique et produit continue. Doté d'une mobilité avancée, de capacités opérationnelles polyvalentes et d'une intelligence incarnée, ce robot semi-humanoïde marque une étape importante dans notre quête d'une gamme diversifiée de solutions robotiques. En développant un écosystème complet de robots spécialisés, de robots semi-humanoïdes et de robots humanoïdes, nous visons à façonner l'avenir de l'industrie de la robotique de service et à offrir une valeur exceptionnelle dans diverses applications.

Pudu Robotics a dévoilé un robot semi-humanoïde qui représente une avancée significative dans sa mission de développement de solutions de pointe pour répondre aux défis opérationnels auxquels les entreprises sont confrontées dans le monde entier. Le Pudu D7 est le premier robot semi-humanoïde à intelligence générale incarnée de la société. Lors du dévoilement, Pudu a déclaré qu'il prévoyait la commercialisation complète de l'humanoïde en 2025.Felix Zhang, fondateur et PDG de Pudu Robotic, a déclaré que le Pudu D7 mettait en évidence l'engagement de l'entreprise en matière d'innovation technologique et de produits. "", a déclaré M. Zhang. "L'entreprise a présenté le concept de robot semi-humanoïde en mai dans le cadre de sa vision stratégique de l'industrie de la robotique de service axée sur le développement de trois types de robots : les robots spécialisés pour des tâches spécifiques, les robots semi-humanoïdes pour des applications adaptables et polyvalentes et les robots entièrement humanoïdes pour des interactions humaines complexes.Le robot semi-humanoïde Pudu 07 combine une mobilité et une dextérité avancées avec une partie supérieure du corps semblable à celle d'un humain, des bras robotisés et un châssis entièrement omnidirectionnel, a déclaré l'entreprise. Il est conçu pour effectuer des tâches complexes dans divers environnements, notamment industriels, ce qui, selon la société, constitue "".Le Pudu 07 mesure 1,6 mètre et pèse 45 kilogrammes. Son bras peut s'étendre jusqu'à 50 centimètres et a 30 degrés de mouvement. Avec une main dextre, le robot peut s'étendre sur 50 degrés et les bras bioniques peuvent soulever environ 10 kilogrammes. Alimenté par une batterie, il peut fonctionner en continu pendant plus de huit heures. Selon M. Pudu, ces caractéristiques lui permettront d'exceller dans le fonctionnement des ascenseurs, le transport d'objets et les tâches de tri.Le robot semi-humanoïde utilise un système d'intelligence multicouche qui combine une intelligence incarnée basée sur des données et des stratégies de modèles d'IA avancés. En plus de comprendre et de répondre à des scénarios complexes, le robot peut apprendre en permanence et affiner ses opérations au fil du temps.Voici l'annonce de Pudu Robotics concernant le robot semi-humanoïde PUDU D7 :En mai 2024, Pudu Robotics a introduit le concept de "" dans le cadre de sa vision stratégique à long terme pour l'industrie de la robotique de service. Pudu Robotics se concentre sur le développement de trois catégories distinctes de robots : les robots spécialisés conçus pour des tâches spécifiques, les robots semi-humanoïdes construits pour des applications adaptables et polyvalentes, et les robots entièrement humanoïdes pour des interactions humaines complexes.Chaque type de robot répond à des besoins différents dans le secteur de la robotique de service, améliorant l'efficacité opérationnelle et l'expérience des clients. Cette stratégie avant-gardiste ouvre la voie à un avenir où les robots pourront exécuter en toute transparence un large éventail de tâches dans divers environnements, offrant ainsi des possibilités passionnantes pour faire progresser la robotique humanoïde.Le PUDU D7, en tant que robot semi-humanoïde, intègre une mobilité et une dextérité avancées en combinant un corps supérieur de type humain avec des bras robotiques et un châssis entièrement omnidirectionnel. Cette conception lui permet de gérer des tâches complexes dans des environnements divers, allant des espaces orientés vers les services aux environnements industriels, marquant ainsi une étape importante vers des solutions robotiques adaptables à de multiples industries.Développé par Pudu X-Lab, la branche R&D de Pudu Robotics, le PUDU D7 mesure 165 cm et pèse 45 kg. Le bras bionique du robot s'étend jusqu'à 65 cm et fonctionne avec 30 degrés de liberté, qui s'étendent à 50 degrés avec une main dextre. Ces capacités permettent au PUDU D7 d'exceller dans le fonctionnement des ascenseurs, le transport d'articles et les tâches de tri.Le PUDU D7 est alimenté par une batterie de plus de 1 kWh, ce qui lui permet de fonctionner en continu pendant plus de 8 heures. Il est doté d'un mouvement omnidirectionnel à 360 degrés, d'une vitesse maximale de 2 m/s et maintient sa stabilité sur des pentes allant jusqu'à 10 degrés. En outre, ses bras bioniques peuvent soulever 10 kilogrammes, avec une précision de 0,1 millimètre.Pudu Robotics a équipé le PUDU D7 d'un système d'intelligence multicouche conçu pour fusionner l'intelligence incarnée basée sur les données avec des stratégies de modèles d'IA avancés. En employant un système de contrôle hiérarchique, souvent décrit comme une "" et une "", le PUDU D7 est capable de gérer intelligemment à la fois des tâches abstraites et stratégiques et des actions en temps réel basées sur les sens. Cette approche stratifiée permet au robot semi-humanoïde non seulement de comprendre et de répondre à des scénarios de service complexes, mais aussi d'apprendre en permanence et d'affiner ses opérations au fil du temps.Grâce à sa capacité d'adaptation et à son intelligence incarnée, le PUDU D7 est prêt à assurer une exécution transparente des tâches de bout en bout dans de nombreux secteurs, ce qui favorisera la commercialisation à grande échelle des robots de service semi-humanoïdes.Felix Zhang, fondateur et PDG de PUDU Robotics, commente l'annonce :Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service, se consacre à l'amélioration de la productivité humaine et du niveau de vie grâce à une technologie robotique innovante. Concentrée sur la R&D, la fabrication et la vente de robots de service, Pudu Robotics détient près d'un millier de brevets autorisés dans le monde entier, couvrant un large éventail de technologies de base.Pudu Robotics continue de donner la priorité aux besoins réels des clients tout en jetant les bases de l'avenir de la robotique de service. Le PUDU D7 incarne cette mission, en offrant des solutions avancées qui rationalisent les tâches répétitives, permettant aux entreprises de se concentrer sur des opérations plus stratégiques. L'engagement de Pudu en matière de sécurité des données est primordial, avec des pratiques de collecte de données anonymes et des certifications ISO/IEC garantissant la confiance et la conformité des clients.Pudu Robotics s'efforce de continuer à investir dans la robotique humanoïde et semi-humanoïde en poursuivant le développement de systèmes robotiques dextres tels que le PUDU D7. En faisant progresser ces technologies, Pudu vise à créer des robots polyvalents qui excellent dans de nombreux secteurs. Les innovations de l'entreprise en matière de robotique semi-humanoïde et humanoïde ne se contenteront pas d'améliorer sa gamme de produits existante. Pudu Robotics ouvrira également la voie à de nouvelles possibilités d'automatisation intelligente, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché mondial de la robotique.Que pensez-vous de ce produit ?