Les robots humanoïdes progressent à grands pas, dépassant le stade des tâches ménagères. La société chinoise de robotique Robot Era a lancé ce qu'elle prétend être l'humanoïde le plus rapide du monde. Baptisé STAR1, le robot a dépassé l'Optimus de Tesla et l'Atlas de Boston Dynamics pour remporter le titre de robot humanoïde le plus rapide du monde.STAR1 mesure 170 cm, pèse environ 65 kg et peut sprinter à une vitesse maximale d'environ 13 km/h. Cette vitesse le place devant des concurrents tels que le robot H1 d'Unitree, qui détenait auparavant le record à 12 km/h. Pour mettre en évidence ses capacités, Robot Era a publié une vidéo montrant deux unités STAR1 en train de courir sur le terrain difficile du désert de Gobi, en Chine. L'un des robots a même été équipé d'une paire de baskets pour voir s'il était capable d'accélérer le rythme.Alimenté par des moteurs à couple élevé et des algorithmes d'intelligence artificielle avancés, STAR1 a démontré sa capacité à courir sur une variété de surfaces, y compris des routes pavées, du sable et des prairies. La vidéo met en évidence son agilité et sa vitesse, révélant que le robot a atteint sa vitesse maximale en 30 secondes environ. Grâce à son système de motorisation robuste, le STAR1 est capable de naviguer en douceur sur des terrains accidentés, ce qui le rend idéal pour les environnements urbains et tout-terrain.Ce qui distingue vraiment STAR1, c'est sa puissance de calcul. Il est construit sur du matériel d'intelligence artificielle capable de traiter 275 milliards d'opérations par seconde, ce qui dépasse de loin les performances de la plupart des ordinateurs portables modernes, qui traitent généralement entre 45 et 55 milliards d'opérations par seconde.En outre, STAR1 possède "12 degrés de liberté", c'est-à-dire ses articulations et l'amplitude de ses mouvements, ce qui lui permet de se déplacer avec une grande efficacité. Les capacités de prise de décision en temps réel du robot sont soutenues par des modules de communication à grande vitesse, ce qui lui permet de traiter instantanément les données environnementales. Cette caractéristique joue un rôle crucial dans sa capacité à s'adapter à des terrains imprévisibles et à maintenir sa stabilité à grande vitesse.Avec STAR1, Robot Era a placé la barre plus haut dans la course à la robotique humanoïde. Alors que l'Optimus de Tesla et l'Atlas de Boston Dynamics se concentrent sur différents aspects du développement robotique, le mélange de vitesse, de mobilité et d'intelligence artificielle avancée de STAR1 pourrait établir une nouvelle norme pour les innovations futures dans ce domaine.Alors que les robots humanoïdes continuent d'évoluer, il est clair qu'ils sont en train de devenir plus que de simples machines intelligentes - ils sont aussi en passe de devenir des athlètes.Pensez-vous que cette présentation est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?