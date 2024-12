URGENT : Mettez à jour votre OTA Moxie dès que possible



À toutes les familles et à tous les sympathisants de Moxie : une mise à jour OTA critique est désormais disponible pour votre robot Moxie. Il est essentiel que vous allumiez votre robot Moxie dès maintenant et que vous le laissiez fonctionner pour que cette mise à jour puisse s'installer. En faisant cela aujourd'hui, vous préparerez Moxie à une solution future qui lui permettra de fonctionner sans dépendre du cloud.



Nous avons entendu vos préoccupations et, bien que nous continuions à chercher des réponses à long terme, il s'agit d'une première étape essentielle. N'attendez pas. Votre action immédiate permettra de maintenir la porte ouverte à la compagnie de Moxie.



Au début du mois de décembre, la startup Embodied a annoncé qu'elle mettait fin à ses activités et qu'elle emportait avec elle son robot Moxie. Les robots, d'une valeur de 800 dollars, destinés à apporter un soutien émotionnel aux enfants âgés de 5 à 10 ans, seraient bientôt bricolés, a déclaré la société, car ils ne peuvent pas exécuter leurs fonctions de base sans le cloud. À la suite des réactions négatives des clients, Embodied tente de créer un moyen pour les robots de vivre une seconde vie en open source.Le PDG d'Embodied, Paolo Pirjanian, a partagé un document via LinkedIn, indiquant que des personnes qui faisaient partie de l'équipe technique d'Embodied sont en train de développer un moyen "" et open source de faire fonctionner les Moxies. Cette initiative implique le développement d'une application serveur locale (OpenMoxie) que qui s'exécute sur l'ordinateur du propriétaire du robot.Une fois disponible, cette option communautaire permettra de maintenir les fonctionnalités de base de Moxie, de développer de nouvelles fonctionnalités et de modifier ses capacités pour mieux répondre aux besoins propres du propriétaire, sans dépendre des serveurs cloud d'Embodied. L'avis précise qu'après avoir lancé OpenMoxie, Embodied prévoit de publier "" pour les développeurs et les utilisateurs.Paolo Pirjanian a indiqué qu'une mise à jour OTA (over-the-air) est désormais disponible au téléchargement et qu'elle permettra aux Moxies achetés précédemment de prendre en charge OpenMoxie. Le dirigeant a indiqué qu'Embodied est toujours "", mais a affirmé que la mise à jour est une "" pour "" à la poursuite de la fonctionnalité du robot.À l'heure actuelle, OpenMoxie n'est pas disponible et n'a pas de date de sortie. La formulation d'Embodied semble également laisser une porte ouverte à l'éventualité qu'OpenMoxie ne soit pas réellement commercialisé, même si l'entreprise semble optimiste.Cependant, il existe également un risque que les utilisateurs ne mettent pas à jour leurs robots à temps et correctement. Embodied a indiqué qu'elle ne serait pas en mesure d'aider les utilisateurs qui rencontreraient des difficultés avec la mise à jour ou avec OpenMoxie après la sortie de l'application. Pour mettre à jour le robot, il faut le connecter au Wi-Fi et le laisser allumé pendant au moins une heure.", insiste Paolo Pirjanian. Embodied n'a pas précisé quand exactement ses serveurs cloud cesseront de fonctionner.Ce n'est pas la première fois qu'une startup dans la robotique ferme ses portes. En 2019, la startup dans la robotique Anki , qui a animé des petits jouets domestiques avec son IA et d'autres technologies de pointe, a fermé. Pourtant les résultats financiers avant la fermeture étaient encourageants : des ventes de plus de 6 millions de ses appareils seulement en un mois, et des revenus qui ont approché les 100 millions de dollars. La startup avait même réussi à levé 200 millions de dollars au cours de ses neuf années d'existence.Ces différents cas confirment les défis et les difficultés des startups dans la technologie à percer et à perdurer dans le temps.Voici le message de Paolo Pirjanian sur Linkedin :Pensez-vous que cette intiative est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?