Après avoir fait 60 milliards de pertes avec Reality Labs, l'unité métavers de Meta de Mark Zuckerberg veut concurrencer Elon Musk et son robot Optimus pour créer son propre robots humanoïdes IA

Meta, la société mère de Facebook, continue d’investir massivement dans la réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR), nécessaire pour soutenir le métavers naissant, à travers sa division Reality Labs. Cependant, ces efforts se traduisent par des pertes financières conséquentes . Pour le quatrième trimestre de 2024, Reality Labs a enregistré une perte opérationnelle de 4,97 milliards de dollars tout en générant des ventes de 1,1 milliard de dollars, soit 60 milliards de pertes depuis 2020.Malgré à ces pertes, Meta a annoncé un projet de création d'un nouveau département chargé du développement de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle (IA). Le nouveau projet relèvera de l'unité existante Reality Labs, qui a développé des produits de réalité virtuelle et augmentée. Meta suivra donc l'exemple de Tesla et de Figure AI, soutenu par Nvidia, qui ont utilisé les robots pour faire progresser l'efficacité et l'automatisation.Un mémo interne de l'entreprise détaille les commentaires d'Andrew Bosworth, directeur de la technologie de Meta, qui a déclaré que la nouvelle équipe se concentrerait sur la recherche et le développement impliquant des "". Et de poursuivre : "La série de modèles de base Llama AI de Meta est la ressource existante de l'entreprise qui alimente diverses fonctions d'IA générative sur ses plateformes sociales. Le développement de la robotique serait un coup de pouce pour Reality Labs, qui comporte un élément de risque important compte tenu des pertes subies depuis sa création. Le financement et la volonté de développer des technologies pourraient ouvrir la voie à une croissance future et à des rendements qui ont été insaisissables jusqu'à présent.Le département robotique sera supervisé par Marc Whitten, anciennement de la société de véhicules autonomes Cruise. Il occupera désormais le poste de vice-président de la robotique chez Meta. Meta a également recruté John Koryl en tant que vice-président de la vente au détail. Sa tâche consistera notamment à écouler des volumes de produits tels que les casques de réalité mixte Quest de Meta, directement auprès des consommateurs.Pour l'instant, le marché des robots humanoïdes dotés d'IA est ouvert, les développeurs ne réussissant pas à offrir des produits qui sortent du lot. Du côté de Tesla, par exemple, sa dernière présentation des robots Optimus a tourné à la controverse . Si à première vue, les robots semblaient autonomes, ils étaient en fait pilotés à distance par des humains.Pensez-vous que ce nouveau projet de Meta est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?