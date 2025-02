Le milliardaire de la tech Elon Musk recommande de désorbiter la Station spatiale internationale dès que possible : « Cela n’apportera que très peu d’utilité supplémentaire. Allons sur Mars »

It is time to begin preparations for deorbiting the @Space_Station.



It has served its purpose. There is very little incremental utility.



Let’s go to Mars. — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025

The decision is up to the President, but my recommendation is as soon as possible.



I recommend 2 years from now. — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025



Dans un message publié sur X le jeudi 20 février, Elon Musk a écrit : « Il est temps de commencer à préparer la désorbitation de [l'ISS]. Elle a rempli sa mission. Il y a très peu d'utilité supplémentaire. Allons sur Mars ».L'ISS approche de la fin de sa durée de vie opérationnelle et montre des signes d'usure - fissures, fuites et autres problèmes de maintenance.En novembre dernier, par exemple, une fuite dans le segment russe, qui s'aggravait depuis cinq ans, a fait craindre que les astronautes à bord ne doivent être évacués, la NASA ayant prévenu qu'elle pourrait entraîner une « défaillance catastrophique » de la station spatiale.Les astronautes ont colmaté la fuite et gardé le module dans lequel elle se trouve pratiquement fermé afin d'éliminer toute menace immédiate pour leur sécurité.C'est en partie à cause de cette fuite et d'autres problèmes de maintenance alarmants que la NASA et ses partenaires de l'ISS - la Russie, le Japon, le Canada et 11 pays européens - ont décidé de mettre l'ISS hors service d'ici 2030 et de confier à SpaceX, la société d'Elon Musk, le soin de construire le vaisseau spatial de désorbitation.Mais il pense apparemment que dans cinq ans, ce n'est pas assez tôt.Dans un autre message sur X, Elon Musk a ajouté qu'il aimerait que la station spatiale soit démantelée le plus rapidement possible, idéalement dans « deux ans ». Mais il a également déclaré que la décision revenait au président Donald Trump.Ce n'est toutefois pas tout à fait vrai. Le démantèlement anticipé de l'ISS nécessiterait l'accord de tous les partenaires de la station spatiale, et pas seulement du président américain.Le président Donald Trump pourrait proposer de fermer la station spatiale avant 2030, mais outre l'adhésion des autres partenaires de l'ISS, le financement de la mission de désorbitation doit être assuré par le Congrès.En juin 2024, la NASA a attribué à SpaceX un contrat de 843 millions de dollars pour la construction du véhicule de désorbitation, ou USDV, qui sera utilisé pour guider en toute sécurité l'ISS jusqu'à l'océan Pacifique en 2030.Mais ce contrat ne couvre que le coût de l'USDV, et non l'ensemble de la mission de désorbitation. L'été dernier, Bill Nelson, alors administrateur de la NASA, a demandé 1,5 milliard de dollars au Congrès pour couvrir l'ensemble des coûts.Cela dit, les récentes déclarations d'Elon Musk ne doivent pas être prises à la légère.Il est non seulement directeur général de SpaceX, la première société commerciale de vols spatiaux au monde qui jouera un rôle essentiel dans le plan de fin de vie de l'ISS, mais il est aussi le visage du ministère de l'efficacité gouvernementale (DOGE) de Donald Trump.En tant que conseiller principal de Donald Trump, Elon Musk a l'oreille du président sur de nombreux sujets, dont l'avenir de l'exploration spatiale américaine.D'après sa déclaration de jeudi, il semblerait qu'Elon Musk considère l'ISS comme une distraction (et probablement un gaspillage d'argent), laissant entendre qu'elle n'est plus assez utile pour justifier son maintien jusqu'en 2030.Bien que le milliardaire ne l'ait pas dit ouvertement, l'une des raisons les plus probables pour lesquelles il souhaite mettre l'ISS hors service plus tôt que prévu est que cela libérerait du temps, des ressources et des fonds pour propulser l'humanité vers Mars.La NASA a également jeté son dévolu sur la planète rouge, mais l'agence ne semble pas partager le sentiment d'urgence d'Elon Musk, ni son désir d'éliminer l'ISS au plus vite.Dans une déclaration transmise à plusieurs organisations de presse jeudi, les responsables de la NASA ont déclaré que l'ISS soutient la recherche et la formation qui jetteront les bases des futures missions martiennes.« Les plans de mission actuels de la NASA prévoient l'utilisation de la Station spatiale internationale et des futures stations spatiales commerciales en orbite terrestre basse pour mener des recherches scientifiques novatrices, ainsi que comme terrain d'entraînement pour les missions avec équipage vers la Lune et Mars. », a indiqué la NASA. « Nous sommes impatients d'en savoir plus sur les projets de l'administration Trump pour notre agence et d'étendre l'exploration au bénéfice de tous. »Depuis des années, Elon Musk affirme que la prochaine étape est d'aller directement sur Mars, la Lune n'étant qu'une distraction . Le milliardaire de la Tech rêve de coloniser la planète rouge et d'y être roi, mais selon de nombreux scientifiques, ce projet est un pur fantasme. En effet, Starship, le vaisseau spatial qu'Elon Musk construit pour l'occasion, est loin d'être prêt. Les estimations financières pour établir une colonie martienne sont colossales et la capacité de SpaceX à résoudre les défis techniques et logistiques majeurs du projet suscite le scepticisme.Alors que le PDG de SpaceX plaide en faveur de la colonisation de Mars, il a également reconnu les risques d'une telle entreprise. Lors d'une interview avec le président de la Fondation Xprize, Elon Musk a notamment prévenu que beaucoup de gens vont probablement mourir au début de l'exploration de Mars . Malgré cela, il décrit le voyage comme une « glorieuse aventure et une expérience incroyable ».Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la position d'Elon Musk crédible ou pertinente ?