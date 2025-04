Les ventes de voitures Tesla en France chutent à leur plus bas niveau depuis quatre ans, ventes en chute de 37 % et parts de marché divisées par deux

Envoyé par totozor Envoyé par Tu veux dire que ce que prévois la loi ne doit pas s'appliquer?

La loi ne s'applique pas à tous? Même Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy?

Je veux bien te rejoindre sur le fait que cette loi ne devrait pas exister telle quelle, mais elle existe et la justice fait son travail (pour une fois quand un puissant est sur le banc des accusés).

Et je regrette aussi que si peu soit mis devant leurs responsabilités.

Oui tous égos devant la lois et les médias, je remarque juste que c'est toujours sur les mêmes que ca tape (extrême droite, anti Europe...)les médias usa était majoritairement anti trump et lui donnait une propagande très néfaste, la momie Biden qui délirait en plein directe par contre....Si un partis politique en Europe à le malheurs d’être pas haineux envers la Russie, comme en Roumanie, il va se retrouver censurer par l'union européenne, seul des candidats pro europe sont visiblement admis...Ces élections, à un moment donné des gens ont lever leurs cul du canapé et sont allé voter pour ce candidat, y'a pas eu de bourrage d'urne ou de faux bulletin.Désormais ces électeurs vont voter pour qui ? y'a plus que des candidats pro UE...Ceux qui n'aiment pas Elun Musk ou Trump, sont évidement invité a boycotter Tesla, starlink et tous produits de Musk/Trump.Mais le vandalisme non, car a la fin c'est nous tous qui payons avec une hausse des prix de l’assurance.Je rappelle juste que Trump a gagné, par le nombre de voix des électeurs et des grands électeurs, c'est une victoire totale. Et en toute connaissance de cause, c'est pas comme si il n'avait pas été en plus président pendant 4ans.En tous cas, la ou je suis à Singapour, ce genre de chose est impossible, avec des caméras de partout et la police la plus efficace au monde, les délinquants ont soit déjà été condamné a morts pour les plus dangereux, soit pour les petits qui montait en puissance, déjà dans des cachots bien sombre.Enfin, derrière chose, les USA attire depuis Trump énoirmément d'entreprises, d'investisseurs et de salariés.en 2024, ce fut un record du nombre de francais ont fuit leurs pays comme moi.les usa de l'horrible président Trump sont le 2ieme pays ou les francais fuit !visiblement, Trump semble bien mieux pour ces milliers de francais que macron.Il serait temps de s’intéresser a pourquoi beaucoup de francais préfère fuir aux usa chez l'horrible Trump nous dit france info, bfm et lci, plutôt que de rester en france.D'une manière générale, avant de critiquer les autres pays, de reflechir a pourquoi la france perds ces meilleurs elements, et c'est en augmentation chaque année.