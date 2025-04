Le RoboBee de Harvard maîtrise l'atterrissage, ouvrant la voie à la pollinisation agricole, ce robot volant de la taille d'un insecte a appris à atterrir grâce à des pattes inspirées de celles des tipules

Christian Chan et Alyssa Hernandez

Le RoboBee de Harvard a montré depuis longtemps qu'il pouvait voler, plonger et planer comme un véritable insecte. Mais à quoi sert le miracle du vol sans un moyen sûr d'atterrir ?Réalisé par le laboratoire de microrobotique de Harvard, le RoboBee est désormais équipé du train d'atterrissage le plus fiable à ce jour, inspiré par l'un des atterrisseurs les plus gracieux de la nature : la tipule volante.L'équipe de Robert Wood, professeur d'ingénierie et de sciences appliquées Harry Lewis et Marlyn McGrath à la John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), qui publie dans Science Robotics et figure en couverture, a doté son robot volant d'un ensemble de longues pattes articulées qui facilitent sa transition entre l'air et le sol. Le robot a également reçu un contrôleur actualisé qui l'aide à décélérer lors de l'approche, ce qui lui permet de s'écraser en douceur.Ces améliorations protègent les délicats actionneurs piézoélectriques du robot - des « muscles » à forte densité énergétique déployés pour le vol qui sont facilement brisés par des forces externes lors d'atterrissages brutaux et de collisions.L'atterrissage a été problématique pour le RoboBee en raison notamment de sa petite taille et de sa légèreté - il ne pèse qu'un dixième de gramme pour une envergure de 3 centimètres. Les versions précédentes souffraient d'un effet de sol important, ou d'une instabilité due aux tourbillons d'air provoqués par les battements d'ailes, un peu comme les coups de vent générés par les hélices d'hélicoptères, orientées vers le sol.« Auparavant, si nous devions atterrir, nous éteignions le véhicule un peu au-dessus du sol et nous le laissions tomber en priant pour qu'il atterrisse à l'endroit et en toute sécurité », explique le coauteur Christian Chan, un étudiant diplômé qui a dirigé la refonte mécanique du robot.L'article décrit l'amélioration du contrôleur du robot, ou cerveau, pour qu'il s'adapte aux effets du sol à mesure qu'il s'approche, un effort mené par le coauteur principal et ancien chercheur postdoctoral Nak-seung Patrick Hyun. Hyun a mené des essais d'atterrissage contrôlé sur une feuille ainsi que sur des surfaces rigides.« La réussite de l'atterrissage de tout véhicule volant repose sur la minimisation de la vitesse à l'approche de la surface avant l'impact et sur la dissipation rapide de l'énergie après l'impact », explique Hyun, aujourd'hui professeur adjoint à l'université de Purdue. « Même avec les minuscules volets de RoboBee, l'effet de sol n'est pas négligeable lorsqu'il vole près de la surface, et les choses peuvent empirer après l'impact lorsqu'il rebondit et dégringole.Le laboratoire s'est tourné vers la nature pour s'inspirer des améliorations mécaniques permettant un vol habile et un atterrissage gracieux sur une variété de terrains. Ils ont choisi la tipule, un insecte inoffensif qui se déplace relativement lentement, qui apparaît du printemps à l'automne et que l'on confond souvent avec un moustique géant. « La taille et l'échelle de l'envergure et du corps de notre plateforme étaient assez similaires à celles des tipules », a déclaré Chan.Les chercheurs ont remarqué que les tipules possèdent de longs appendices articulés qui leur permettent probablement d'amortir leurs atterrissages. Les tipules se caractérisent en outre par des vols de courte durée : une grande partie de leur brève vie d'adulte (de quelques jours à quelques semaines) est consacrée à l'atterrissage et au décollage.À partir des spécimens enregistrés dans la base de données du musée de zoologie comparée de Harvard, l'équipe a créé des prototypes de différentes architectures de pattes, avant d'opter pour des modèles similaires à la segmentation des pattes et à l'emplacement des articulations de la tipule. Le laboratoire a utilisé des méthodes de fabrication mises au point par le laboratoire de microrobotique de Harvard pour adapter la rigidité et l'amortissement de chaque articulation.Alyssa Hernandez, chercheuse postdoctorale et coauteure, a apporté son expertise en biologie au projet, puisqu'elle a obtenu son doctorat au département de biologie organique et évolutive de Harvard, où elle a étudié la locomotion des insectes. « RoboBee est une excellente plateforme pour explorer l'interface entre la biologie et la robotique », a déclaré Hernandez. « La recherche de bioinspiration dans l'étonnante diversité des insectes nous offre d'innombrables pistes pour continuer à améliorer le robot. Réciproquement, nous pouvons utiliser ces plateformes robotiques comme outils pour la recherche biologique, en produisant des études qui testent des hypothèses biomécaniques. »À l'heure actuelle, le RoboBee reste lié à des systèmes de contrôle hors bord. L'équipe continuera à se concentrer sur la mise à l'échelle du véhicule et sur l'intégration de l'électronique embarquée pour donner au robot une autonomie en matière de capteurs, d'alimentation et de contrôle - un triple graal qui permettrait à la plateforme RoboBee de véritablement décoller.« L'objectif à long terme est l'autonomie totale, mais dans l'intervalle, nous avons relevé les défis posés par les composants électriques et mécaniques à l'aide de dispositifs d'attache », a déclaré Wood. « Les câbles de sécurité entravaient, sans surprise, nos expériences, et un atterrissage en toute sécurité est donc une étape cruciale pour retirer ces câbles.La taille réduite du RoboBee et ses prouesses de vol semblables à celles d'un insecte offrent des possibilités intrigantes pour de futures applications, notamment la surveillance de l'environnement et la surveillance des catastrophes. L'une des applications potentielles préférées de Chan est la pollinisation artificielle - imaginez des essaims de RoboBees bourdonnant autour des fermes verticales et des jardins du futur.