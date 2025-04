Elon Musk a révélé que la production du robot humanoïde Optimus de Tesla a été retardée en raison des nouvelles restrictions à l'exportation imposées par la Chine sur les minéraux de terres rares



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 292 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En mars 2024, un rapport a révélé que Tesla semblait vouloir intégrer son robot humanoïde Optimus à la chaîne de production de ses voitures électriques dans un avenir proche. À l'époque, la société avait publié plus d'une soixantaine d'offres d'emploi pour le programme Optimus. La priorité de Tesla était notamment d'apprendre à Optimus à travailler dans ses usines.Cependant, Elon Musk, PDG de Tesla, a récemment révélé que la production du robot humanoïde Optimus de l'entreprise a été retardée en raison des nouvelles restrictions à l'exportation imposées par la Chine sur les minéraux de terres rares, des composants essentiels pour la robotique et les véhicules électriques. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, Musk a indiqué que le gouvernement chinois exigeait désormais des exportateurs qu'ils obtiennent des licences spéciales.Pour rappel, après que le président américain Donald Trump a dévoilé ses droits de douane réciproques, la Chine a riposté en imposant ses propres droits de douane et en contrôlant les exportations de minéraux de terres rares , qui sont essentiels pour les secteurs de la technologie, de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense. Ces contrôles à l'exportation se sont traduits jusqu'à présent par un arrêt généralisé, coupant l'accès aux États-Unis et à d'autres pays.La politique d'exportation des terres rares de la Chine concerne non seulement les minéraux bruts, mais aussi les aimants et les matériaux transformés, ce qui pose un problème aux fabricants du monde entier. Les analystes préviennent que les contrôles renforcés sur ces matériaux essentiels, utilisés dans tous les domaines, de l'électronique aux systèmes de défense, seront difficiles à contourner ou à remplacer rapidement.Musk explique que le gouvernement chinois cherche à s'assurer que les aimants ne sont pas utilisés pour des applications militaires. "", a-t-il souligné, précisant que l'Optimus de Tesla n'est pas un produit militarisé. Tesla travaille activement avec les autorités chinoises pour obtenir les licences d'exportation nécessaires, un processus qui prend généralement plusieurs semaines, voire plusieurs mois.Le robot Optimus, dévoilé pour la première fois en 2022, s'inscrit dans la vision à long terme de Tesla d'automatiser les tâches au-delà de la construction automobile. Musk a déjà annoncé son intention de produire des milliers d'unités en 2025. Toutefois, la rupture de la chaîne d'approvisionnement en terres rares pourrait avoir un impact significatif sur ce calendrier.La Chine contrôlant plus de 80 % du marché mondial des terres rares, les contrôles à l'exportation soulignent les vulnérabilités stratégiques auxquelles sont confrontés les fabricants de technologies et d'automobiles qui dépendent de ces ressources. La situation de Tesla met en évidence l'intersection croissante de la géopolitique et de la production de technologies de pointe.Alors que les pressions sur la chaîne d'approvisionnement augmentent, des entreprises comme Tesla naviguent dans des réglementations internationales complexes pour maintenir l'innovation sur la bonne voie, tandis que les marchés surveillent de près les mises à jour sur les approbations d'exportation et les progrès de la production.Concernant l'état actuel des robots Optimus, les compétences réelles du robot sont encore floues. En effet, à l'occasion de l'événement Cybercab en 2024 , plusieurs robots humanoïdes Optimus de Tesla ont été dévoilés capables d'accomplir des tâches humaines quotidiennes de manière autonome. Puis une semaine plus tard, un rapport avait révélé qu'il ne s'agissait que d'un spectacle et que les robots supposés autonomes étaient en fait pilotés à distance par des humains.Pourtant, cela n'empêche pas Elon Musk de faire la promotion de son robot humanoïdes ainsi que ses prédictions audacieuses. Lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï en février 2025 , le milliardaire a déclaré que les robots humanoïdes constitueront le plus grand retour sur les investissements colossaux dans l'IA. Il affirmait que les robots humanoïdes débloqueraient des services "quasi infinis" qui remettront en cause le rôle de l'argent dans la société. Il avait également annoncé que Tesla lancerait la production de ses robots Optimus en 2025.: Elon Musk, PDG de TeslaPensez-vous que ces déclarations d'Elon Musk sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?