Les camions sans chauffeur Aurora effectuent officiellement leurs premiers trajets réguliers longue distance, en faisant des allers-retours entre Dallas et Houston.

Aurora lance le camionnage commercial sans chauffeur au Texas, inaugurant une nouvelle ère pour le fret

Administration fédérale de la sécurité des transports routiers (FMCSA)

Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA)

Bureau national de la sécurité des transports (NTSB)

Département des transports du Texas (TxDOT)

Département de la sécurité publique du Texas (TxDPS)

Département des véhicules à moteur du Texas (TxDMV)

Les forces de l'ordre locales au Texas



En novembre 2023, Aurora Innovation a ouvert la première route commerciale pour les camions sans conducteur reliant Dallas et Houston. L'entreprise avait également annoncé Aurora Driver, sa technologie de conduite autonome, et Aurora Horizon son service d'abonnement. Récemment, la société de camionnage autonome Aurora a annoncé que les premiers camions sans conducteur ont commencé à effectuer des trajets réguliers sur de longues distances, en faisant des allers-retours entre Dallas et Houston.Le 1 mai 2025, Aurora a annoncé qu'elle avait lancé un service commercial au Texas avec ses premiers clients, Uber Freight et Hirschbach Motor Lines, qui livre du fret sensible au temps et à la température. Les deux entreprises ont effectué des essais avec Aurora, avec des conducteurs de sécurité pour surveiller la technologie de conduite autonome "Aurora Driver". Le nouveau service commercial d'Aurora n'aura plus de conducteurs de sécurité.", a déclaré Chris Urmson, PDG et cofondateur d'Aurora. "Les camions sont équipés d'ordinateurs et de capteurs qui peuvent voir la longueur de plus de quatre terrains de football. En quatre ans de pratique, la technologie des camions a permis de livrer plus de 10 000 chargements à des clients. Jusqu'à cette annonce, la technologie de conduite autonome de l'entreprise a parcouru plus de 1 900 kilomètres sans qu'aucun humain ne soit présent dans le camion.La technologie de conduite autonome a continué à attirer l'attention après plus d'une décennie de battage médiatique, en particulier de la part de constructeurs automobiles comme Tesla, GM et d'autres qui ont investi des milliards dans cette technologie. Les entreprises présentes sur le marché du camionnage ou de la conduite autonome ont tendance à utiliser des États comme le Texas et la Californie comme terrains d'essai de la technologie.L'entreprise californienne Gatik effectue des livraisons sur de courtes distances pour des détaillants figurant au classement Fortune 500, comme Walmart. Une autre entreprise technologique californienne, Kodiak Robotics, livre quotidiennement des marchandises pour des clients dans tout le Sud, mais avec des chauffeurs de sécurité. Waymo, une filiale d'Alphabet, la société mère de Google, avait une branche de camionnage autonome, mais l'a démantelée en 2023 pour se concentrer sur ses services de covoiturage.Cependant, les consommateurs et les responsables des transports ont tiré la sonnette d'alarme sur le bilan de sécurité des véhicules autonomes. Aurora a publié cette année son propre rapport de sécurité détaillant le fonctionnement de sa technologie.Les syndicats qui représentent les chauffeurs routiers sont généralement opposés à la technologie sans conducteur en raison de la menace de perte d'emploi et des inquiétudes concernant la sécurité.Plus tôt cette année, la Federal Motor Carrier Safety Administration a rejeté une requête des entreprises de conduite autonome Waymo et Aurora visant à remplacer les dispositifs d'avertissement traditionnels utilisés lorsqu'un camion tombe en panne par des balises montées dans la cabine. Le syndicat des travailleurs du transport a fait valoir que la pétition entraverait la sécurité.Voici l'annonce d'Aurora :Aurora Innovation a lancé son service commercial de camionnage autonome au Texas. Après la clôture de son dossier de sécurité, Aurora a commencé à effectuer des livraisons régulières sans conducteur entre Dallas et Houston. À ce jour, le Aurora Driver a parcouru plus de 1 200 miles sans chauffeur. Cette étape fait d'Aurora la première entreprise à exploiter un service commercial de conduite autonome avec des poids lourds sur la voie publique. Aurora prévoit d'étendre son service sans conducteur à El Paso, au Texas, et à Phoenix, en Arizona, d'ici à la fin de 2025.", a déclaré Chris Urmson, PDG et cofondateur d'Aurora. "", a ajouté Urmson.Le produit phare d'Aurora, Aurora Driver, est un système de conduite autonome SAE L4 qui est déployé pour la première fois dans le secteur du camionnage longue distance. Le camionnage est une industrie qui pèse environ mille milliards de dollars aux États-Unis, mais elle est confrontée à des défis, notamment une population de chauffeurs vieillissante avec des taux de rotation élevés, des coûts d'exploitation qui montent en flèche et des actifs sous-utilisés. Ces défis s'intensifient chaque année, ce qui rend la proposition de valeur de l'autonomie - une solution qui offrira une capacité sûre et fiable sans impact sur les emplois - très attrayante pour l'industrie du camionnage.Les clients de lancement d'Aurora sont Uber Freight, une société de technologie d'entreprise leader sur le marché qui alimente la logistique intelligente, et Hirschbach Motor Lines, un transporteur appartenant à des vétérans qui livre du fret sensible au temps et à la température. Les deux entreprises ont des projets pilotes commerciaux supervisés de longue date avec Aurora.", a déclaré Lior Ron, fondateur et PDG d'Uber Freight. "", a déclaré Richard Stocking, PDG de Hirschbach Motor Lines. "Avant les opérations sans conducteur, Aurora a clôturé son dossier de sécurité, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise a rassemblé des preuves pour démontrer que son produit est acceptable en termes de sécurité pour les routes publiques. Les dossiers de sécurité sont un outil essentiel pour toute entreprise déployant la technologie des véhicules autonomes, car ils favorisent la transparence et instaurent la confiance avec les régulateurs et le public. L'entreprise a également publié un rapport sur la sécurité des véhicules sans conducteur qui comprend des détails sur le domaine d'exploitation du conducteur Aurora pour les opérations initiales, ainsi que sur l'approche d'Aurora en matière de cybersécurité, d'assistance à distance et d'autres sujets critiques pour la sécurité.Aurora privilégie la transparence et la collaboration avec les élus, les agences gouvernementales et les organismes de sécurité. Les entités qui ont été informées de l'état de préparation du conducteur Aurora pour les opérations sans conducteur sont les suivantes :La plupart des États américains autorisent aujourd'hui les véhicules sans conducteur, notamment le Texas, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. À mesure qu'Aurora ouvre de nouveaux itinéraires, elle continuera à travailler avec les parties prenantes pour garantir la visibilité des progrès de l'entreprise. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a commenté le lancement commercial d'Aurora en déclarant : "."", a ajouté le gouverneur Greg Abbott. "."Aurora Driver est équipé d'un ordinateur puissant et de capteurs capables de voir au-delà de la longueur de quatre terrains de football, ce qui lui permet de circuler en toute sécurité sur l'autoroute. En plus de quatre ans de transports pilotes supervisés, le conducteur Aurora a livré plus de 10 000 chargements de clients sur trois millions de kilomètres autonomes. Il a également démontré des capacités extraordinaires, notamment en prédisant les conducteurs qui brûlent les feux rouges, en évitant les collisions et en détectant les piétons dans l'obscurité à des centaines de mètres de distance.L'approched'Aurora en matière d'autonomie associe de puissants modèles d'apprentissage à des garde-fous pour garantir le respect du code de la route, comme le fait de céder le passage aux véhicules d'urgence. L'approchea également joué un rôle essentiel en permettant à Aurora de clore son dossier de sécurité sans conducteur, car elle permet à l'entreprise d'examiner et de valider la prise de décision du conducteur d'Aurora.Les camions de lancement d'Aurora sont équipés du kit matériel du conducteur Aurora et de nombreux systèmes redondants, dont le freinage, la direction, la puissance, la détection, les commandes, l'informatique, le refroidissement et la communication, ce qui leur permet de fonctionner en toute sécurité sans conducteur humain. La plateforme du camion a été validée et approuvée par Aurora pour les opérations sans conducteur sur les routes publiques. Aurora estime que la collaboration avec des partenaires industriels est le seul moyen de déployer des camions à conduite autonome à grande échelle, et continue de progresser avec ses partenaires sur des plates-formes sans conducteur spécialement conçues pour une production à grande échelle.: AuroraPensez-vous que ce lancement est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?