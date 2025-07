Elon Musk affirme que Tesla a livré sa première voiture de façon entièrement autonome de l'usine au client, mais en a aussi profité pour proférer des affirmations fausses

Elon Musk affirme que Tesla a livré sa première voiture entièrement autonome de l'usine au client, mais Waymo a déjà fait de même, contrairement à ce qu'affirme Elon Musk en se vantant d'être le premier



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 428 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette année, les critiques envers le système avancé d'aide à la conduite entièrement autonome ou l'autopilot "FSD" (Full Self-Driving) de Tesla ont énormément augmenté. C'est pourquoi, Tesla a dû supprimer cette appellation en Chine . Le terme "FSD" a été fortement associé à la promesse de la conduite autonome complète, un élément central du marketing de Tesla. En abandonnant cette appellation en Chine, l’entreprise semble vouloir éviter toute confusion et désillusion auprès des consommateurs chinois qui pourraient avoir des attentes irréalistes quant aux capacités réelles de son logiciel.Malgré cette situation, Elon Musk a récemment affirmé que Tesla a livré sa première voiture entièrement autonome de l'usine au client. Le PDG de Tesla affirme que Tesla a livré sa première voiture entièrement autonome de l'usine au domicile d'un client "à l'autre bout de la ville".Le PDG de Tesla a annoncé sur X : "Cette affirmation suscite des questions sur la valeur d'un tel système. Elon Musk est connu pour étirer le sens des mots "entièrement autonome" au fil des ans. Cependant, si l'annonce de Musk est vrai, il s'agit d'une amélioration par rapport au service Robotaxi lancé, qui implique qu'un employé de Tesla se trouve en permanence sur le siège passager, prêt à appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.L'affirmation qu'il s'agit de "la première conduite entièrement autonome sans personne" n'est pas valable. Plusieurs entreprises ont testé la conduite entièrement autonome sans personne sur le siège du conducteur ou dans la voiture, et Waymo a même commencé à proposer des trajets à des passagers payants sur les autoroutes. La conduite sur autoroute fait partie des opérations de Waymo à Phoenix, San Francisco et Los Angeles, bien qu'elle ne soit actuellement disponible que pour les employés via l'application interne de Waymo sur ces deux derniers marchés.Elon Musk indique qu'une vidéo de cette étape sera bientôt disponible. Cette étape importante intervient après que Tesla a déplacé ses véhicules de manière autonome de la fin de la ligne à ses lots de livraison dans les usines aux États-Unis au cours des derniers mois.Avec des superviseurs présents en permanence dans les voitures et de nombreux problèmes survenus dès les premiers jours d'exploitation, le lancement du Robotaxi de Tesla n'a pas répondu aux attentes. Pour tous ceux qui avaient déjà expérimenté la conduite autonome supervisée de Tesla ou un produit plus complet comme Waymo, cela n'avait rien d'exceptionnel.Une conduite autonome sans personne dans la voiture, y compris sur autoroute entre l'usine et le domicile d'un client, peut être plus impressionnante, même si elle comporte des inconvénients potentiels. "" Dans un certain sens, les programmes FSD et Robotaxi de Tesla seraient également en mesure de le faire, mais Tesla n'est pas certain qu'ils puissent le faire de manière suffisamment fiable sur de longues périodes pour supprimer la supervision.Ce qui soulève la question suivante : qu'est-ce qui est différent dans ce cas ? Il n'y a personne dans la voiture, donc Tesla ne prend pas les problèmes de sécurité aussi au sérieux ? Ce serait étrange, car la sécurité des personnes à l'extérieur du véhicule, c'est-à-dire des autres usagers de la route, doit également être prise en compte. Il est possible que Tesla ait testé à plusieurs reprises l'itinéraire choisi pour ce trajet et qu'elle l'ait ensuite surveillé à distance, éventuellement avec une voiture suiveuse, comme cela a été le cas à plusieurs reprises au cours des derniers mois, avec quelqu'un prêt à l'arrêter à tout moment.Cela ne serait pas très éloigné de ce que Tesla fait déjà, et ce n'est pas quelque chose d'extensible tant qu'il n'y a pas données montrant que Tesla peut faire cela en toute sécurité sur des centaines de milliers de kilomètres. En fin de compte, c'est le principal problème. Tesla a l'habitude de tourner des vidéos et de faire des déclarations fracassantes lorsqu'il s'agit de conduite autonome, mais il n'a jamais publié de données pertinentes.Pour rappel, en 2022, Tesla a licencié un employé qui a publié sur YouTube des vidéos d'un accident impliquant le Full Self-Driving , et lui a coupé également l'accès à la version bêta du FSD. John Bernal, ex-employé de Tesla, a affirmé n'avoir jamais montré de produits non commercialisés ou de secrets d'entreprise, mais certaines de ses vidéos montraient déjà que le système ne fonctionnait pas correctement.En outre, plus récemment, les autorités françaises chargées de la lutte contre la fraude ont déclaré avoir ordonné à la filiale locale du géant américain des voitures électriques Tesla de mettre fin à ses « pratiques commerciales trompeuses » après qu'une enquête a révélé plusieurs infractions préjudiciables aux consommateurs et contraires à la loi. Les autorités françaises ont souligné plusieurs problèmes, notamment des allégations trompeuses concernant les capacités de conduite autonome des véhicules Tesla et des retards dans le remboursement des commandes annulées.Pensez-vous que cette affirmation est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?