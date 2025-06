Les trajets en robotaxis Waymo coûtent plus cher que ceux proposés par Uber ou Lyft, mais les gens sont prêts à payer plus cher pour la nouveauté, le confort et l'attrait de voyager seuls



S'exprimant lors de la conférence des développeurs Google I/O, Tekedra Mawakana, codirectrice générale de Waymo, a déclaré que la société de covoiturage détenue par Alphabet avait atteint 10 millions de trajets , soit un doublement au cours des cinq derniers mois. Elle a déclaré que les 10 millions de trajets "". Le chiffre comprend les trajets effectués à Austin, Los Angeles, San Francisco et dans la région de Phoenix.Récemment, de nouvelles données provenant de l'application de comparaison de covoiturage Obi confirment ce que de nombreux usagers de San Francisco savaient déjà : le service de transport sans conducteur Waymo de Google est plus cher que les services avec conducteur Lyft et Uber. Le prix moyen de Waymo pour des trajets comparables était supérieur de 6 dollars à celui de Lyft et de 5 dollars à celui d'Uber (soit respectivement 41 % et 31 % de plus), selon le rapport. Pendant les heures de pointe, le prix moyen de Waymo était supérieur d'environ 11 dollars à celui de Lyft et de 9,50 dollars à celui d'Uber.Waymo, qui opère actuellement à San Francisco (et dans la Silicon Valley), à Los Angeles et à Austin, enregistre plus d'un quart de million de courses payantes par semaine. C'est bien sûr beaucoup plus que Tesla, qui affirme ne pas avoir de concurrence dans le domaine des courses autonomes, mais qui devrait proposer sa première course payante en robotaxi à Austin ce mois-ci. C'est également beaucoup moins qu'Uber, qui opère principalement avec des chauffeurs humains sur les marchés du monde entier et effectue environ 33 millions de trajets par jour, soit environ 230 millions de trajets par semaine.Les véhicules Waymo sont équipés de nombreux capteurs coûteux et peuvent coûter environ 200 000 dollars, soit suffisamment pour acheter cinq ou six voitures classiques. En mai, seuls 1 500 Waymos étaient en service sur l'ensemble de ses marchés. Selon une estimation récente, Waymo, qui a été lancé commercialement à San Francisco il y a seulement deux ans, détient 27 % du marché du covoiturage de la ville, mais ces données ne prennent en compte que les trajets qui commencent et se terminent dans les zones où Waymo est présent, ce qui signifie que le chiffre réel est inférieur.Les gens sont apparemment prêts à payer pour la nouveauté. Le directeur des recettes d'Obi a déclaré que la différence réside dans l'enthousiasme des gens pour cette technologie et dans leur "". Waymo semble encore être une nouveauté, populaire auprès des touristes, mais qui peut s'avérer peu pratique. Les Waymos géolocalisés ne circulent que dans la péninsule de San Francisco, ce qui signifie qu'ils ne vous emmèneront pas à Oakland ou à l'aéroport. Ils évitent également les autoroutes et certaines autres zones.Au début de l'existence d'Uber et de Lyft, les clients pouvaient compter sur ce qu'on appelait la "I" pour pouvoir se permettre de voyager avec eux. Ces entreprises, inondées de capital-risque, offraient d'énormes réductions aux utilisateurs afin de gagner des parts de marché, une stratégie qui les rendait largement non rentables, mais qui décimait également leurs concurrents, comme les taxis jaunes. Mais lorsque ces entreprises sont entrées en bourse et que la Silicon Valley s'est recentrée sur le profit ces dernières années, ces réductions ont disparu.Les observateurs du secteur remarqueront peut-être que les données sur les tarifs de Waymo sont surprenantes, étant donné que l'un des principaux arguments de vente des voitures sans conducteur est qu'elles réduisent les coûts de main-d'œuvre et, par extension, le coût d'une course. Le coût réel d'un Waymo est, pour l'instant, supérieur à celui d'un Uber ou d'un Lyft, qui coûtent tous deux plus cher qu'auparavant. La question est de savoir si Waymo peut se développer sans subventions supplémentaires et s'il y a de la place pour plus d'une entreprise de véhicules autonomes sur un même marché.Fait intéressant, les incidents de circulation quotidiens, faciles à gérer pour les humains, peuvent s'avérer délicats pour les voitures autonomes. Par exemple , un robotaxi autonome Waymo a tourné en rond sur le chemin de l'aéroport alors que le vol du passager s'éloignait. Le passager a contacté le service client de Waymo par téléphone pour obtenir de l'aide, mais ils n'ont pas réussi à faire arrêter le véhicule. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'évènement se produit. Un chauffeur Uber a notamment déclaré que le meilleur moment pour prendre un Waymo était au milieu de la nuit, quand personne d'autre ne conduit.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?