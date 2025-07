Hugging Face lance Reachy Mini, un robot à 299 dollars susceptible de bouleverser l'ensemble du secteur de la robotique, conçu pour rendre la robotique alimentée par l'IA accessible à tous les développeurs

Informations techniques sur le robot

Conçu pour explorer, jouer, apprendre et partager

Compact et abordable : de la taille d'un ordinateur de bureau et à partir de 299 $, idéal pour le prototypage créatif, l'éducation et la recherche.

Comportements Plug & Play : plus de 15 comportements robotiques sont fournis dès le lancement sur le hub Hugging Face afin que l'utilisateur puisse jouer et apprendre dès la sortie de l'emballage.

Évoluer avec la communauté : grâce à la facilité de téléversement, de partage et de téléchargement de nouveaux comportements robotiques, les possibilités se multiplient de manière exponentielle avec la communauté Reachy-Mini.

Programmable dans la vie réelle et en simulation : codage intuitif et accessible à l'aide du SDK Python open source (et bientôt compatible avec d'autres langages). Grâce au SDK de simulation, l'utilisateur peut même tester et développer des projets avant de recevoir le robot.

Conçu pour l'interaction homme-robot

Mouvements expressifs : rotation motorisée de la tête et du corps, et antennes animées pour des interactions homme-robot riches.

Détection multimodale : équipé d'une caméra, de microphones et de haut-parleurs pour une interaction audiovisuelle alimentée par l'IA.

À assembler soi-même : vendu en kit, il permet à l'utilisateur de construire son propre robot compagnon avec ses amis et ses enfants.

Ouvert, modulaire et alimenté par la communauté

Intégration Hugging Face : Reachy Mini permet d'utiliser des modèles open source de pointe pour la parole, la vision et la personnalité.

Tout est open source : matériel, logiciels et environnements de simulation entièrement open source et pris en charge par la communauté.

Animé par la communauté : téléversement, partage et téléchargement des comportements robotiques avec les 10 millions d'utilisateurs de la communauté Hugging Face.



Hugging Face est une entreprise (licorne) franco-américaine du domaine de l'IA créée en 2016 et qui développe des outils pour utiliser l'apprentissage automatique. Elle propose notamment une bibliothèque, open source, de transformateurs conçue pour les applications de traitement automatique des langues, et une plateforme permettant le partage des modèles et des ensembles de données nécessaires à l'apprentissage automatique, permettant notamment l'entraînement de nouveaux modèles, y compris de grands modèles. En 2023, Hugging Face emploie 80 salariés en France. En 2024, la plateforme collaborative Hub de l'entreprise stocke 1,3 million de modèles d'IA, 450 000 jeux de données, 680 000 espaces, avec environ 1 milliard de requêtes par jour.Pour rappel, le lancement du Reachy Mini n'est pas la première incursion de Hugging Face dans le domaine de la robotique. En juin 2025, dans le cadre d'une récente collaboration avec la société française Robot Studio Robotique, Hugging Face a annoncé la commercialisation de deux robots révolutionnaires , dont le robot humanoïde open source grandeur nature HopeJR, vendu au prix de seulement 3 000 dollars. Ce prix est inférieur à celui de ses concurrents, comme le G1 de Unitree (16 000 dollars) ou l'Optimus Gen 2 de Tesla (au moins 20 000 dollars).Comme son nom l'indique, le Reachy Mini est un robot compact, mesurant moins de 30 cm de haut. Il peut donc facilement être placé à côté d'un ordinateur sur un bureau ou sur l'îlot de cuisine pendant que l'utilisateur cuisine. Le Reachy Mini existe en plusieurs versions : le Reachy Mini entièrement autonome, alimenté par un Raspberry Pi 5 et pouvant fonctionner sans fil grâce à une batterie intégrée ; et le Reachy Mini Lite, qui fonctionne uniquement avec un câble et qui n'est actuellement compatible qu'avec Mac et Linux. Hugging Face précise que le modèle Lite est encore en phase de développement précoce et qu'il ne dispose pas de l'accéléromètre dont est équipé le modèle plus cher.Sinon, les deux robots sont globalement similaires, avec deux antennes animées, une rotation complète du corps et six degrés de mouvement de la tête, ainsi qu'une seule caméra grand angle et un haut-parleur de 5 W. Ils sont tous deux équipés de microphones, mais le Reachy Mini en possède quatre, tandis que le Lite n'en a que deux. Ils sont vendus sous forme de kits à assembler soi-même.Le Reachy Mini est un « robot expressif et open source conçu pour l'interaction homme-robot, le codage créatif et l'expérimentation en matière d'IA », déclare Hugging Face. « Il est entièrement programmable en Python (et bientôt en JavaScript et Scratch) et vendu à partir de 299 $, il vous ouvre les portes de la robotique et de l'IA : amusant, personnalisable et prêt à faire partie de votre prochain projet de codage. Que vous soyez développeur d'IA, hacker, chercheur, enseignant, passionné de robotique ou que vous codiez simplement avec vos enfants le week-end, Reachy Mini vous permet de développer, tester, déployer et partager des applications d'IA concrètes depuis votre bureau, en utilisant les derniers modèles d'IA. »Plus de 15 comportements robotiques "démos" sont accessibles sur la plateforme Hugging Face dès son lancement, ce qui permet à l'utilisateur de commencer à s'amuser immédiatement. Tout ce qu'un développeur programme lui-même peut être partagé avec la communauté Hugging Face (et vice versa), qui compte selon l'entreprise plus de 10 millions de membres.Hugging Face prend dès à présent les commandes pour le Reachy Mini Lite à 299 $ et le Reachy Mini sans fil à 449 $. Le modèle Lite devrait être livré à la fin de l'été 2025, tandis que le modèle plus complet sera commercialisé par lots à partir de l'automne 2026.Le Reachy Mini mesure 28 cm de haut et 16 cm de large (environ 23 cm de haut en mode veille) et pèse 1,5 kg. Il est livré sous forme de kit et est disponible en version allégée ou en tant que système entièrement autonome avec ordinateur embarqué, connectivité sans fil et batterie.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Hugging Face crédible ou pertinente ?