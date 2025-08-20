IdentifiantMot de passe
Le , par Patrick Ruiz
Les utilisateurs d'Uber annulent leurs courses avec des chauffeurs humains pour voyager dans les robotaxis Waymo
Les gens sont prêts à payer plus cher pour la nouveauté, le confort et l'attrait de voyager seuls

Uber a commencé à proposer des trajets dans les robotaxis Waymo aux utilisateurs d'Atlanta en mars. Des passagers déclarent avoir annulé à plusieurs reprises des courses avec des chauffeurs humains afin d'être mis en relation avec un robotaxi. En effet, de précédents rapports font état de ce que les gens sont prêts à payer plus cher pour la nouveauté, le confort et l'attrait de voyager seuls.

Galesic déclare avoir effectué environ 35 trajets dans ces voitures sans conducteur depuis qu'Uber a commencé à proposer des trajets dans des véhicules Waymo. À chaque fois, il a suivi un processus similaire, consistant à refuser les trajets avec des chauffeurs Uber humains jusqu'à ce que l'application lui attribue un robotaxi Waymo.



Le cas Galesic compte dans les 10 millions de trajet en robotaxi Waymo déclarés par lentreprise elle-même

Il s'agit d'une progression notable étant donné que Waymo a annoncé en avril dernier avoir effectué plus de 250 000 trajets hebdomadaires payants en robotaxi dans quatre villes américaines. L'annonce, qui est intervenue lors de la publication des résultats financiers du premier trimestre 2025, a en sus permis à Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, d'indiquer que la propriété personnelle des véhicules sera une option à l'avenir.

S'exprimant lors de la récente conférence des développeurs Google I/O, Tekedra Mawakana a déclaré que les 10 millions de trajets « sont tous des trajets payants, et ils représentent des gens qui intègrent vraiment Waymo Driver dans leur vie quotidienne ». Le chiffre comprend les trajets effectués à Austin, Los Angeles, San Francisco et dans la région de Phoenix.


Une série de rapports de défaillances techniques souligne néanmoins limportance pour les utilisateurs dopter pour ces véhicules avec des pincettes

En mai 2024, les États-Unis ont ouvert une enquête sur Waymo à propos d'un comportement inattendu de ses véhicules autonomes. Les robotaxis de Waymo avaient violé les lois sur la sécurité routière et avaient causé 22 incidents, dont 17 collisions. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a rapporté que dans certains cas, « les systèmes de conduite automatisée semblaient désobéir aux dispositifs de contrôle de la sécurité routière ».

Selon la NHTSA, certaines des collisions se sont produites peu de temps après que « les systèmes de conduite automatisée ont affiché un comportement inattendu à proximité des dispositifs de contrôle de la sécurité routière ». Plusieurs études affirment que les véhicules autonomes n'améliorent pas la sécurité.

En décembre 2024, des rapports ont souligné que certains passagers des robotaxis de Waymo étaient confrontés à des défis imprévus en matière de sécurité et à des situations menaçantes. Ils sont victimes de harcèlement public de la part de personnes enhardies par l'absence de conducteur humain.

Les victimes avaient rapporté à l'époque que ces situations étaient intimidantes et bouleversantes. Des passagers interrogés ont déclaré que leur expérience avec Waymo avait été généralement positive, mais que l'entreprise devrait améliorer la façon dont elle répond aux menaces à la sécurité personnelle des passagers. Ces incidents ont notamment soulevé la question de l'adaptation des protocoles d'intervention d'urgence aux véhicules autonomes.

L'été dernier, une étude publiée par des chercheurs de l'université de Floride centrale a conclu que la conduite autonome est généralement plus sûre que la conduite humaine dans des conditions normales. Mais elle révèle également que les véhicules autonomes sont plus susceptibles d'avoir des accidents dans certaines situations. Les risques d'accident sont très élevés dans les virages ou en cas de faible luminosité, notamment à l'aube et au crépuscule.



En outre, l'étude a ajouté que la base de données sur les accidents des véhicules autonomes est encore petite et très limitée, ce qui signifie que leurs performances en matière de sécurité sont à considérer avec précaution. Une remarque qui remet en question les affirmations de Waymo sur la sécurité de ses robotaxis. Certains rapports indiquent néanmoins que les robotaxis de Waymo sont plus sûrs que les conducteurs humains.

Et vous ?

Jugez-vous le niveau dautonomie des véhicules actuels suffisants pour monter à bord seul comme on peut le voir dans divers témoignages ?
Vous êtes-vous déjà déplacé à bord dun de ces véhicules autonomes ? Partagez votre expérience.

