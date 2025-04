Waymo d'Alphabet annonce 250 000 trajets hebdomadaires payants dans quatre villes américaines, et Sundar Pichai déclare que la propriété personnelle des véhicules sera une option à l'avenir

Nous proposons aujourd'hui plus de 250 000 trajets payants entièrement autonomes chaque semaine. L'avenir des robotaxis est là, et il est alimenté par notre système généralisable Waymo Driver.



We’re now providing more than 250,000 fully autonomous paid rides each and every week. The robotaxi future is here, and it’s powered by our generalizable Waymo Driver 🤖🚘 pic.twitter.com/SZ5hat42CX — Waymo (@Waymo) April 24, 2025

Waymo, "la chose la plus excitante" chez Alphabet

La chose la plus excitante qui se passe chez $GOOG, c'est Waymo.



Merci à Mark Mahaney d'avoir demandé des indications sur la mise sur le marché de Waymo. Nous avons obtenu une réponse mitigée :



Se concentrer sur la fabrication du meilleur conducteur.

Différents modèles d'affaires peuvent en découler.

Ils sont satisfaits de ce qu'ils voient avec Uber.

Il existe également des opportunités dans le domaine de la propriété personnelle.

Ce que j'en pense : Ils doivent faire passer le coût du véhicule d'environ 100 000 dollars aujourd'hui (selon mes estimations) à 30 000 dollars pour concurrencer $TSLA.

La concurrence s’intensifie dans le secteur des robotaxis



Waymo LLC, anciennement connu sous le nom de Google Self-Driving Car Project, est une entreprise américaine de technologie de conduite autonome dont le siège se trouve à Mountain View, en Californie. Il s'agit d'une filiale d'Alphabet Inc. dirigée par Tekedra Mawakana et Dmitri Dolgov. L'entreprise a levé 5,5 milliards de dollars lors de multiples tours de financement extérieurs jusqu'en 2022 et a obtenu un financement de 5,6 milliards de dollars en 2024.L'étape récemment franchie par Waymo fait suite à des années de tests et de collecte de données qui suggèrent que les véhicules autonomes de la société sont statistiquement plus sûrs que les conducteurs humains. Une analyse de Timothy B. Lee, du média d'information technologique Ars Technica, a en effet révélé que sur plus de 80 millions de kilomètres parcourus, les robotaxis de Waymo ont beaucoup moins d'accidents que les conducteurs humains Le 25 avril, Waymo a affirmé qu'elle proposait désormais des trajets payants entièrement autonomes dans des villes comme Austin, San Francisco, Los Angeles et Phoenix, dans une vidéo publiée sur la plateforme de médias sociaux X le jeudi 24 avril dernier.L'annonce coïncide avec la publication des résultats financiers du premier trimestre 2025 d'Alphabet. Lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs, Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, a apporté des éclaircissements sur les projets de l'entreprise. « Je suis enthousiasmé par les progrès réalisés par les équipes dans le cadre de divers partenariats », a-t-il déclaré.Sundar Pichai a salué le partenariat entre Waymo et Uber Technologies Inc. et a révélé que Waymo proposera des trajets payants via Uber à Atlanta d'ici la fin de l'année.Il a également partagé la façon dont Waymo pourrait également fournir la propriété personnelle des véhicules. « Il y a aussi des options futures autour de la propriété personnelle », a-t-il déclaré. Cependant, le PDG n'a pas fourni de calendrier à ce sujet.Les mises à jour d’Alphabet concernant Waymo ont suscité des commentaires de Gene Munster, associé chez Deepwater Asset Management. Dans une publication sur X, Gene Munster a affirmé que Waymo était « la chose la plus excitante » chez Alphabet. Il a également partagé que Waymo devrait réduire considérablement les coûts pour concurrencer Tesla Inc.L'annonce de Waymo fait suite au développement rapide de l'écosystème du covoiturage autonome aux États-Unis, que l'entreprise domine actuellement avec une bonne marge.Récemment, Tesla a annoncé qu'elle avait déployé ses services de robotaxi fonctionnant via la FSD supervisée dans le cadre d'une opération limitée pour ses employés à Austin ainsi que dans la région de la baie de San Francisco.Tesla est prête à déployer complètement ses services de robotaxi à Austin en juin, dans moins de deux mois, selon la déclaration du PDG Elon Musk aux investisseurs lors de la conférence téléphonique sur les résultats de mardi soir.Par ailleurs, l'administration Trump a également annoncé l' assouplissement des réglementations ainsi que des exemptions pour les fabricants nationaux de véhicules autonomes, ce qui pourrait donner un coup de pouce aux entreprises de conduite autonome aux États-Unis.Malgré les progrès de Waymo, des problèmes opérationnels persistent. Lors d'un incident largement médiatisé, un véhicule Waymo a piégé un passager alors qu'il se rendait à l'aéroport. Le robotaxi a tourné à plusieurs reprises autour d'un parking au lieu de rejoindre le terminal, privant ainsi le passager de son vol. Ce dernier a contacté le service clientèle de Waymo pour obtenir de l'aide, mais l'entreprise n'a pas réussi à faire arrêter le véhicule.Waymo ; Sundar Pichai, PDG d'AlphabetQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous l'initiative de Waymo crédible ou pertinente ?