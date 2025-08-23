0 0

Les Tesla ont pratiquement le même design aujourd'hui qu'il y'a 10 ans, et sans vouloir être méchant, l'ne semble pas avoir fait de progrès significatifs, malgrès les promesses renouvellée chaque année par l'ami Musk. A un moment, ça commence à se voir...Un "vrai" constructeur automobile renouvelle sa gamme pratiquement chaque année. D'ailleurs Musk ne présente plus Tesla comme un constructeur automobile (il a trouvé un nouveau terme pour qualifier ce que fait son entreprise)Le délire et désastre du cyber-truck n'as pas amélioré les choses non plus.Ah, il y a aussi eu une présentation de camions il y'a qlq années, mais bon, si leur logiciel ne fonctionne pas correctement sur une voiture, il faut être heureux de ne pas avoir de camion "assisté" de la sorte sur les routes.Sans compter que les électriques ne sont utilent qu'en ville, et que l'on fait tout pour empêcher les voitures d'entrer dans les villes...Ajoutons à cela la concurrence chinoise et des autres constructeurs qui s'y mettent. Tesla ne sera pas la dernièrepionnière qui se sera fait dépasser faute d'innovation.Qui est étonné ?BàV et Peace & Love.