Ce qui ravive les questionnements sur la possibilité datteinte du niveau dautonomie 5
Les rapports se multiplient et font état de ce que les ventes de Tesla ne cessent de baisser. Entre bogues logiciels, Autopilot sous enquête et multiples rejets, la promesse du véhicule entièrement autonome formulée par Elon Musk depuis plusieurs années se fissure. Au-delà de Tesla, cest la question de savoir ce que vaut réellement la filière de la voiture autonome qui fait surface. En effet, la question de latteinte du niveau dautonomie 5 se pose désormais avec acuité.
En 2016, Elon Musk a déclaré que les voitures autonomes de Tesla n'arriveraient pas avant deux ans. Un an plus tard, c'était « six mois, certainement », et les clients pourraient réellement dormir dans leur Tesla dans « deux ans ». En 2018, il s'agissait encore d'une « année » et les voitures seraient « 200 % plus sûres » que la conduite humaine. En 2019, il a déclaré qu'il y aurait « des caractéristiques complètes de conduite autonome cette année ».
Puis, Musk a partagé sa vision du robotaxi, promettant une flotte de taxis autoguidés qui arriveraient dans les rues en 2020. Le calendrier de la production en série a finalement été fixé à 2024, et Musk a également déclaré en 2022 que le robotaxi n'aurait pas de volant ni de pédales et qu'il s'appuierait sur le logiciel de conduite autonome intégrale de Tesla (Full Self-Driving - FSD).
En fait, il ne s'est pas passé une année sans que Musk ne promette l'arrivée imminente d'une Tesla entièrement sans conducteur. Depuis, les enquêtes et les rapports de possesseurs de véhicules se sont multipliés et ont permis de mettre au grand jour des pratiques commerciales trompeuses de lentreprise.
Où en est-on avec les voitures, bus et camions entièrement autonomes ?
Lautonomie des véhicules se définit selon des paliers :
- Niveau 0 : cest lautomobiliste qui reste maître à bord ;
- Niveau 1 : lordinateur peut intervenir pour gérer la vitesse ou la direction (régulateur de vitesse, alerte distance de sécurité) mais le conducteur garde le contrôle du véhicule ;
- Niveau 2 : la voiture peut « se conduire » temporairement, en se garant toute seule par exemple (park assist). Le conducteur reste responsable de la conduite ;
- Niveau 3 : le conducteur peut déléguer la conduite à lordinateur dans certaines situations comme les bouchons. La fonction embouteillage du XC 90 de Volvo illustre parfaitement ce niveau. Lordinateur peut aussi indiquer au conducteur quand il doit reprendre le véhicule en main ;
- Niveau 4 : plus besoin du conducteur dans certains cas prédéfinis ; le véhicule dépose son conducteur, se gare seul et revient chercher son propriétaire ;
- Niveau 5 : la voiture est totalement autonome et contrôle toutes les fonctions du véhicule. Le conducteur peut être présent ou non.
Mercedez Benz est devenue la première entreprise automobile à obtenir un certificat de conformité pour véhicules autonomes de niveau 3. Les rapports ont fait état de ce quun véhicule Waymo était équipé dun Advanced Driving Systems de niveau 4 lorsquil a écrasé un chien à San Francisco à mi-parcours de lannée 2023.
Pour ce qui est du niveau 5, Kyle Vogt, PDG de Cruise, indique que « même dans des décennies vous nobtiendrez pas de véhicules autonomes à 100 %. » Ce dernier est davis que lassistance à distance va rester sur le long terme. Luc Julia, lun des inventeurs de lassistant vocal Siri dApple, actuel vice-président innovation de Samsung Monde, et directeur du laboratoire de recherche en IA de Samsung déclare pour sa part que « la voiture autonome nexistera jamais La charge cognitive nécessaire pour la conduite est trop importante pour la confier à une machine. Cela fonctionnera à 98 %, mais il restera toujours 2 % que seul lhumain pourra accomplir. »
Certains rapports font néanmoins état de ce que les voitures autonomes sont plus sûres que les conducteurs humains
En août 2023, la California Public Utilities Commission a autorisé Waymo de Google et Cruise de General Motors à commencer à faire payer les clients pour les trajets en taxi sans chauffeur à travers la ville. Waymo et Cruise ont parcouru un total combiné de 8 millions de kilomètres sans chauffeur. Des données publiées par Cruise font état de ce que leurs véhicules sans conducteurs ont largement dépassé les performances dun conducteur humain moyen sur le premier million de kilomètres parcourus, à San Francisco.
Les deux entreprises ont signalé 102 accidents impliquant des véhicules sans conducteur, mais ces accidents se sont produits sur environ 6 millions de kilomètres de conduite. Cela correspond à un accident tous les 96561 kilomètres, soit environ cinq ans de conduite pour un automobiliste humain.
En avril, Cruise a publié un rapport sur son premier million de kilomètres sans conducteur, signalant 36 accidents. En comparaison, Waymo a signalé 20 accidents pour son premier million de kilomètres sans conducteur.
« Nous sommes incroyablement fiers des nombreuses innovations techniques développées à Cruise qui ont rendu cette réalisation possible, mais nous ne nous contentons pas de construire une technologie de pointe. Nous sommes obsédés par la construction d'un produit sûr, accessible, respectueux de l'environnement et fiable pour les communautés que nous servons. C'est dans cet esprit que nous avons le plaisir de présenter le bilan de sécurité de Cruise au cours du premier million de kilomètres parcourus sans conducteur. Comparés à des conducteurs humains dans un environnement de conduite comparable, nos voitures autonomes ont été impliqués dans : 54 % de collisions en moins dans l'ensemble ; 92 % de collisions en moins en tant que facteur principal ; 73 % de collisions en moins avec un risque significatif de blessure », souligne Cruise.
Il sagit pour lessentiel de collisions à faible vitesse qui ne présentent pas de risque sérieux pour la sécurité. Une grande majorité dentre elles semblent être imputables à lautre conducteur. Cest particulièrement vrai pour Waymo, dont les plus grosses erreurs de conduite ont consisté à heurter latéralement un chariot de supermarché abandonné et à accrocher le pare-chocs dune voiture en stationnement alors quelle se rangeait sur le trottoir.
Certains analystes affirment que les preuves dune performance supérieure à celle de lhomme commencent à saccumuler, en particulier pour Waymo. Il est donc important que les décideurs politiques continuent dencourager la recherche et le développement dans ce domaine. Le bilan de Cruise nest pas aussi impressionnant que celui de Waymo, mais il existe des raisons de penser que la technologie de Cruise est à la hauteur dun conducteur humain, voire meilleure.
En février dernier, Waymo a publié un rapport célébrant son premier million de kilomètres de conduite entièrement sans conducteur, qui s'est principalement déroulé dans la banlieue de Phoenix.
« Waymo a réalisé de nombreuses prouesses mondiales dans l'industrie. Chaque fois que nous ravissons nos conducteurs et que nous remplissons notre mission en toute sécurité, nous sommes les plus fiers. En janvier, nous avons accompli une autre prouesse : nous avons dépassé le million de kilomètres sur les routes publiques sans aucun humain derrière le volant. Pour mettre les choses en perspective, cela équivaut à 40 voyages autour de la Terre, ou à plus de 80 ans de conduite pour l'Américain moyen.Toutefois, ce qui est plus important, c'est notre performance en matière de sécurité au cours de ce million de kilomètres parcourus sans conducteur, qui démontre les avantages des voitures autonomes Waymo en matière de sécurité. Nous partageons aujourd'hui ces données de performance en matière de sécurité à la fois pour reconnaître cette nouvelle étape de notre voyage et pour encourager une plus grande transparence dans l'ensemble de l'industrie », indique Waymo.
Les partisans des voitures autonomes soulignent que ces véhicules ne dépassent jamais la limite de vitesse, le conducteur nest jamais ivre, ni distrait par son téléphone portable ou par la dispute quil a eue avec son conjoint.
