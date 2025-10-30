La politique d'Elon Musk a coûté à Tesla plus d'un million de ventes rien qu'aux USA, car les actions de Musk « ont antagonisé sa clientèle la plus fidèle », selon une nouvelle étude du NBER.

Une nouvelle étude du National Bureau of Economic Research (NBER) apporte des chiffres stupéfiants confirmant que la politique d'Elon Musk a coûté à Tesla plus d'un million de ventes rien qu'aux États-Unis. L'étude, intitulée « The Musk Partisan Effect on Tesla Sales » (L'effet partisan de Musk sur les ventes de Tesla), affirme que sans cet effet, les ventes de Tesla auraient été supérieures de 67 % à 83 % entre octobre 2022 et avril 2025. L'étude est sans détour, soulignant que les actions de Musk « ont aliéné sa clientèle la plus fidèle ».
Malgré la promesse d'un « retour à la croissance » en 2025, les chiffres de janvier pour les trois plus grands marchés de l'entreprise sont terribles. Aux États-Unis, où les ventes ont baissé de 5 % l'année dernière, les nouvelles données montrent que les ventes de Tesla ont baissé de plus de 13 % en janvier 2025 par rapport au même mois de l'année précédente. Cela fait suite à l'annonce de la chute des ventes de Tesla dans toute l'Europe en janvier.
Avec un cours de l'action en baisse de plus de 30 % au cours du mois de février, les ventes de véhicules électriques de la marque a continué à s'effondrer dans le monde entier, y compris en Australie. Les ventes pour le mois de février ont chuté de 71,9 % par rapport au même mois de l'année dernière, avec seulement 1 592 unités vendues au cours du mois, contre 5 665 l'année précédente. Il s'agit de la poursuite d'une chute sévère des ventes observée depuis le début de l'année - au cours des huit dernières semaines, les ventes ont chuté de 66 % par rapport à la période correspondante précédente.
Des analystes ont lié cette baisse entre autres au comportement du PDG de Tesla. En effet, Elon Musk a fait deux saluts nazis consécutifs lors d'une cérémonie d'investiture de Donald Trump en janvier. Un geste qui a poussé les propiétaires de véhicules Tesla a échangé et vendre leurs voitures Tesla. Un propriétaire a déclaré : « Je ne voulais pas me retrouver avec un véhicule associé à quelque chose d'aussi horrible ». Une autre personne, qui a entamé le processus de résiliation de son contrat de location le jour où Elon Musk a fait ce salut, a affirmé : « Votre patron est un nazi ».
C'est un chiffre énorme, qui suggère que le récent ralentissement des ventes de Tesla n'est pas seulement dû à une « concurrence accrue » ou à la satisfaction d'une « demande refoulée ». Il s'agit plutôt de la marque.
Les chercheurs de Yale et du NBER ne se sont pas contentés de mener un sondage. Ils ont examiné les données mensuelles relatives aux immatriculations de véhicules neufs au niveau des comtés pour tous les véhicules électriques et hybrides entre mars 2020 et avril 2025. Ils ont utilisé une analyse « différence dans les différences ». En termes simples, ils ont suivi l'évolution des tendances des ventes dans les comtés à forte tendance démocrate par rapport aux comtés à forte tendance républicaine. L'événement « traitement » qui a brisé la tendance ? L'acquisition de Twitter par Elon Musk en octobre 2022.
Voici ce que montrent les données :
- Avant octobre 2022 : les comtés à forte majorité démocrate affichaient une préférence croissante pour les Tesla par rapport aux comtés républicains. Cela est logique, car nous savons que l'adoption des véhicules électriques a toujours été plus importante parmi les acheteurs de tendance libérale.
- Après octobre 2022 : la tendance s'est radicalement inversée. À mesure que les activités politiques de Musk s'intensifiaient, notamment « l'assouplissement de la modération des contenus d'extrême droite et extrémistes » et les contributions massives à des campagnes électorales, les comtés à tendance démocrate ont commencé à « se détourner des achats de Tesla ».
L'étude est sans détour, soulignant que les actions de Musk « ont aliéné sa clientèle la plus fidèle ». Le document présente deux modèles différents pour quantifier les dommages, et les résultats sont « remarquablement similaires ». Entre octobre 2022 et avril 2025, « l'effet partisan Musk » a coûté à Tesla entre 1,0 et 1,26 million de ventes de véhicules.
Encore une fois, cela ne concerne que les États-Unis. Les ventes de Tesla en Europe ont également chuté au cours des deux dernières années. Cela s'explique en partie par l'activisme politique de Musk, mais Tesla est également confronté à une concurrence plus rude en Europe, où davantage de modèles de véhicules électriques sont disponibles en raison de règles protectionnistes moins strictes.
Pour mettre les chiffres américains en perspective, cela représente 67 % à 83 % du nombre réel de Tesla vendues pendant la même période. D'ici le premier trimestre 2025, l'étude estime que les ventes mensuelles de Tesla auraient été environ 150 % plus élevées sans cet effet.
Moins de ventes de Tesla, mais pas moins de ventes de véhicules électriques. C'est l'autre côté de la médaille. Ce million d'acheteurs n'ont pas simplement renoncé aux véhicules électriques. Ils ont acheté chez des concurrents. L'étude révèle une « substitution presque à parité » des Tesla par d'autres véhicules électriques et hybrides. Selon l'étude, les actions de Musk ont augmenté les ventes d'autres véhicules électriques et hybrides de 17 % à 22 %. Ainsi, alors que la croissance de Tesla a stagné et s'est inversée, des concurrents tels que Ford, GM, Rivian, Hyundai et Kia ont bénéficié d'un coup de pouce massif et inattendu, directement attribuable au PDG de Tesla.
Et qu'en est-il de l'autre côté ? Le virage à droite de Musk a-t-il séduit de nouveaux acheteurs républicains ? L'étude répond par la négative. Elle cite des données d'enquête montrant que l'image publique de Musk « réduit considérablement le soutien des libéraux et des démocrates à Tesla sans augmenter le soutien des conservateurs et des républicains ». Aïe. Plus tôt cette année, après que le président Trump ait organisé ce qui s'apparentait à une publicité pour Tesla avec Musk à la Maison Blanche, cependant, le virage à droite de Musk n'était pas susceptible d'entraîner une augmentation significative des ventes auprès des conservateurs.
Cette année, Tesla traverse des difficultés qui affectent ses performances sur divers marchés et créent des incertitudes sur son avenir. L'action Tesla a baissé de plus de 50 % depuis ses sommets de décembre 2024. Des propriétaires de Tesla, mécontents du rôle d'Elon Musk au sein du DOGE et de ses prises de position politiques, vendent leurs véhicules à perte. Les concessionnaires Tesla sont vandalisés. Les modèles les plus vendus de Tesla sont très anciens par rapport aux normes actuelles du marché et son seul nouveau modèle en une demi-décennie est un flop. Tesla fait également face à une concurrence féroce de la part d'autres constructeurs, dont le chinois BYD.
On ne sait pas très bien ce qui pourrait redresser la situation de Tesla. Certains partisans ont commencé à se demander ouvertement si Tesla pouvait continuer à survivre avec Elon Musk à sa tête. Cependant, les actionnaires de Tesla ne sont pas près de se débarrasser du PDG controversé.Beaucoup de choses reposent sur les promesses d'Elon Musk d'une Tesla moins chère, d'une plateforme de véhicules de nouvelle génération et d'un service de robotaxi réellement opérationnel. Mais si l'avenir de Tesla repose sur un tas de mensonges et de fantasmes, il est peu probable que l'entreprise sorte indemne de cet incendie. Les analystes sont sceptiques quant à l'avenir de Tesla.
Source : "The Musk Partisan Effect on Tesla Sales"
