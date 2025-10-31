Le PDG d'Uber prédit que tous les véhicules seront autonomes d'ici 20 ans, reléguant la conduite manuelle à une activité récréative comme l'équitation

Le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, prédit que tous les véhicules seront autonomes d'ici 20 ans, reléguant la conduite manuelle à des loisirs tels que l'équitation, dans le cadre de partenariats tels que Waymo pour les robotaxis. Il souligne que les véhicules autonomes doivent dépasser les normes de sécurité humaines pour gagner la confiance du public, tout en remédiant à la perte d'emplois grâce à la reconversion professionnelle. Cette évolution promet une mobilité plus sûre et plus efficace.
Dara Khosrowshahi est un homme d'affaires iranien et américain, PDG d'Uber. Il était auparavant PDG d'Expedia Group, une société qui possède plusieurs agrégateurs de tarifs de voyage. Il siège au conseil d'administration de BET.com et Hotels.com et a siégé au conseil d'administration de The New York Times Company. Uber est une multinationale américaine spécialisée dans les transports qui propose des services de VTC, de livraison, de livraison de repas et de transport de marchandises. Il s'agit de la plus grande entreprise de covoiturage au monde, avec plus de 180 millions d'utilisateurs actifs par mois et 6 millions de chauffeurs et de livreurs actifs.
En septembre, Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber, a déclaré que les voitures autonomes finiront probablement par remplacer les chauffeurs humains. Il a ajouté que la perte massive d'emplois qui va en découler soulèvera « une question sociétale très importante ». Uber propose des trajets sans conducteur avec des véhicules Waymo à Atlanta et Austin. Les premiers résultats du partenariat entre Uber et Waymo suggèrent que les véhicules autonomes sont plus efficaces que la plupart des conducteurs humains.
Dans une récente interview, le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, a présenté une vision audacieuse de l'avenir des transports, affirmant que tous les véhicules pourraient devenir autonomes au cours des deux prochaines décennies. Cette prédiction positionne la conduite manuelle comme une relique comparable à l'équitation, une activité récréative plutôt qu'une nécessité quotidienne. Les commentaires de Khosrowshahi interviennent dans un contexte d'accélération des progrès de la technologie de conduite autonome, où des entreprises comme Uber s'associent à des sociétés telles que Waymo pour intégrer des robotaxis à leurs flottes.
Le PDG d'Uber a souligné que les véhicules autonomes doivent respecter des protocoles de sécurité beaucoup plus stricts que les conducteurs humains, étant donné la moindre tolérance du public à l'égard des erreurs des machines. « Les voitures autonomes devraient bénéficier d'une marge d'erreur beaucoup plus réduite que les conducteurs humains faillibles », a-t-il déclaré, soulignant l'attente de la société qui souhaite que les systèmes basés sur l'IA soient quasi parfaits.
Cette position reflète les débats plus larges au sein du secteur sur la manière de mesurer la fiabilité des voitures autonomes. Selon Khosrowshahi, alors que les humains sont sujets aux distractions et aux erreurs, qui contribuent à des milliers de décès sur les routes chaque année, les systèmes autonomes ne peuvent se permettre de telles défaillances. Les données de la National Highway Traffic Safety Administration corroborent cette affirmation, montrant que l'erreur humaine est en cause dans plus de 90 % des accidents. Pourtant, l'opinion publique se montre d'autant plus critique lorsque la technologie faillit, comme on l'a vu lors d'incidents passés impliquant les programmes d'essai d'Uber.
L'appel de Khosrowshahi en faveur de normes de sécurité « surhumaines » s'inscrit dans le cadre des discussions réglementaires en cours. Iil a indiqué que les véhicules autonomes s'intégreront progressivement dans les activités d'Uber, garantissant ainsi qu'ils surpassent les conducteurs humains en termes de cohérence et de réduction des risques. Pour l'avenir, le PDG prévoit une horizon de 20 ans pour une autonomie généralisée, grâce aux progrès technologiques et aux économies d'échelle.
Il a mentionné des collaborations telles que l'accord entre Uber et Waymo, dans le cadre duquel les voitures autonomes circulant dans des villes comme Phoenix et San Francisco effectuent déjà plus de trajets par jour que la plupart des conducteurs humains. Cet avantage en termes de productivité pourrait remodeler l'économie du transport à la demande, en réduisant potentiellement les coûts et en élargissant l'accès.
Cependant, des défis subsistent, notamment l'adaptation des infrastructures urbaines et la confiance du public. Khosrowshahi a précédemment reconnu que le remplacement complet des conducteurs humains pourrait prendre 15 à 20 ans, avec des périodes intermédiaires nécessitant des flottes hybrides pour faire face aux pics de demande. Le passage à l'autonomie soulève des questions sur le déplacement des emplois pour les millions de conducteurs Uber dans le monde. Khosrowshahi avait qualifié cela de « véritable problème », prédisant que même si la demande de main-d'uvre humaine persiste à court terme, les gouvernements et les entreprises doivent se préparer à la transition en mettant en place des programmes de reconversion professionnelle.
Sur le plan économique, les flottes autonomes pourraient s'apparenter à des fonds d'investissement immobilier, comme l'a suggéré Khosrowshahi, permettant des modèles de propriété évolutifs qui optimisent l'utilisation des véhicules et réduisent les temps d'inactivité.
L'approbation réglementaire reste un obstacle majeur, les agences exigeant des données de sécurité rigoureuses. Khosrowshahi a salué l'approche de Waymo, qui combine des caméras, des lidars et des radars pour une perception améliorée, la comparant aux systèmes utilisant uniquement des caméras comme celui de Tesla. Il a fait valoir que cette stratégie multicapteurs garantit une sécurité « surhumaine », essentielle pour la mise à l'échelle. Malgré cet optimisme, les sceptiques soulignent certains revers, comme l'accident mortel survenu en 2018 à Uber, qui a interrompu ses essais.
Uber a commencé à proposer des trajets dans les robotaxis Waymo aux utilisateurs d'Atlanta en mars. Des passagers déclarent avoir annulé à plusieurs reprises des courses avec des chauffeurs humains afin d'être mis en relation avec un robotaxi. En effet, de précédents rapports font état de ce que les gens sont prêts à payer plus cher pour la nouveauté, le confort et l'attrait de voyager seuls.
Grâce aux investissements massifs (Uber consacre des milliards à la technologie des véhicules autonomes), Khosrowshahi envisage un avenir où l'autonomie améliorera non seulement la sécurité, mais transformera également la mobilité, rendant les routes plus sûres et plus efficaces pour tous. À mesure que l'industrie progresse, l'équilibre entre innovation et responsabilité déterminera la rapidité avec laquelle cette vision se concrétisera
Source : Entretien avec Dara Khosrowshahi, directeur général d'Uber Technologies Inc., réalisé par Business Insider
