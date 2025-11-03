Sam Altman, PDG d'OpenAI, n'obtient pas le remboursement de 50 000 dollars pour une Tesla Roadster réservée il y a 7 ans et demi, il a été déçu de recevoir un message d'erreur à la place.

Sam Altman a révélé qu'il ne parvient pas à obtenir le remboursement de 50 000 dollars pour une Tesla Roadster réservée il y a 7,5 ans. Sam Altman a partagé des captures d'écran de la pré-réservation de la Tesla Roadster et du message d'erreur qui s'est affiché lorsqu'il a demandé un remboursement. Sam Altman a exprimé sa déception de ne pas pouvoir obtenir le remboursement de 50 000 dollars pour la pré-réservation d'une Tesla Roadster en 2018.
La Tesla Roadster est une voiture de sport électrique à quatre places qui devrait être construite par Tesla, Inc. La société a affirmé qu'elle serait capable d'accélérer de 0 à 96 km/h en 1,9 seconde. ce qui aurait été plus rapide que n'importe quelle voiture de série homologuée pour la route à la date de son annonce en novembre 2017. Initialement prévue pour 2020 avec 10 000 unités, la production a été retardée à plusieurs reprises. En octobre 2024, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que la Roadster entrerait en production en 2025. Musk a ajouté que des versions plus performantes seraient disponibles en plus de la version de base.
Sam Altman, d'OpenAI, a exprimé sa déception de ne pas pouvoir obtenir le remboursement de 50 000 dollars pour la pré-réservation d'une Tesla Roadster en 2018. Sur les réseaux sociaux, le PDG d'OpenAI a détaillé un échange d'e-mails concernant sa réservation du véhicule électrique (VE) et sa tentative ultérieure de l'annuler 7,5 ans plus tard, en octobre 2025. Dans un post intitulé « Une histoire en trois actes », Altman a partagé des captures d'écran de la pré-réservation de la Tesla Roadster et du message d'erreur qui a suivi lorsqu'il a demandé un remboursement.
En réponse au message de réservation automatique, Altman a écrit : « Bonjour, je souhaite annuler ma réservation. Pourriez-vous me rembourser les 50 000 dollars ? » Altman a ajouté qu'il était enthousiasmé par cette voiture, mais qu'après avoir attendu près de huit ans, il était temps de limiter les pertes. « J'étais vraiment enthousiasmé par cette voiture ! Et je comprends les retards. Mais 7,5 ans, c'est long à attendre », a-t-il ajouté. Cependant, le courriel de remboursement d'Altman n'est pas parvenu à Tesla, car l'adresse électronique était introuvable, selon le message d'erreur.
Altman n'est pas la première célébrité à tenter d'annuler sa réservation de Roadster. En septembre, le YouTuber Marques Brownlee, également connu sous le nom de MKBHD, a révélé qu'il avait réservé deux Tesla Roadsters en 2017. « Tesla a gardé mes 50 000 dollars pendant huit ans et n'en a manifestement rien fait », a déclaré Brownlee dans son podcast Waveform, ajoutant qu'il avait annulé l'une des deux réservations de Roadster.
Tout comme Altman, Brownlee a versé immédiatement 5 000 dollars pour la voiture avant de dépenser 45 000 dollars supplémentaires dans les 10 jours suivants. « Tesla a simplement gardé cet argent pendant tout ce temps. J'aurais pu faire tellement de choses avec. Je vais maintenant m'en servir à autre chose », a ajouté Brownlee.
Brownlee a déclaré que l'annulation de sa réservation avait été plus difficile que prévu. Contrairement à la page de suivi des commandes de nombreux autres modèles Tesla, il n'y avait pas de bouton d'annulation en ligne, et il a été contraint de passer plusieurs jours à écouter des messages vocaux. Il a finalement reçu un chèque de 45 000 dollars de Tesla, ce qui signifie que le constructeur de véhicules électriques a conservé l'acompte initial de 5 000 dollars.
Le PDG de Tesla, Elon Musk, a dévoilé le Roadster en 2017 en grande pompe, le présentant comme un véhicule électrique axé sur la performance. La société affirmait que le Roadster pouvait accélérer de 0 à 96 km/h en 1,9 seconde, atteindre une vitesse maximale de 402 km/h et offrir une autonomie de 620 miles (997 km).
Cependant, cette voiture de sport n'est jamais entrée en production. En 2024, Musk a déclaré que le nouveau Roadster n'était pas encore sorti parce qu'il s'agissait de « la cerise sur le gâteau » et qu'il y avait « d'autres projets prioritaires avant son lancement ». Dans les résultats financiers publiés par Tesla en juillet, le Roadster était répertorié comme étant en « phase de développement ».
Pourtant, Tesla traverse actuellement des difficultés qui affectent ses performances sur divers marchés et créent des incertitudes sur son avenir. L'action Tesla a baissé de plus de 50 % depuis ses sommets de décembre 2024. Des propriétaires de Tesla, mécontents du rôle d'Elon Musk au sein du DOGE et de ses prises de position politiques, vendent leurs véhicules à perte. Les concessionnaires Tesla sont vandalisés. Les modèles les plus vendus de Tesla sont très anciens par rapport aux normes actuelles du marché et son seul nouveau modèle en une demi-décennie est un flop. Tesla fait également face à une concurrence féroce de la part d'autres constructeurs, dont le chinois BYD.
