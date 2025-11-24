Tesla poursuivi en justice après un autre accident mortel dans lequel une personne est morte brûlée vive, car la conception défectueuse des poignées de porte Tesla a rendu les portes inutilisables

Une nouvelle plainte a été déposée suite à un accident mortel impliquant une Tesla dont les portes ne se seraient pas ouvertes pendant les tentatives de sauvetage. Les autorités fédérales chargées de la sécurité enquêtent sur les défauts des portes Tesla après plusieurs incidents ayant piégé des occupants. En outre, les propriétaires de Tesla ne savent peut-être pas comment utiliser les dispositifs manuels d'ouverture des portes en cas d'urgence.
Trois étudiants, dont Krysta Tsukahara, 19 ans, ont été tués dans un accident survenu en novembre 2024, lorsque leur véhicule électrique a pris feu après avoir heurté un mur de soutènement et un arbre à Piedmont, en Californie. Le conducteur du Cybertruck, Soren Dixon, 19 ans, et le passager Jack Nelson, 20 ans, ont également péri dans l'accident du 27 novembre. Un quatrième passager, Jordan Miller, a pu s'échapper après qu'un passant ait brisé le pare-brise à l'aide d'une branche d'arbre.
À la suite de cette accident, les parents de Tsukahara ont déposé une plainte qui allègue que Tsuhakara aurait survécu à l'accident initial et était pleinement consciente, mais n'a pas pu s'échapper du véhicule en feu après que le Cybertruck ait perdu toute alimentation électrique, provoquant la défaillance de son système électronique d'ouverture des portes. L'adolescente est morte des suites d'une inhalation de fumée et de brûlures après que les passants n'aient pas réussi à la sortir du camion avec les autres occupants, selon la plainte, qui réclame également des dommages-intérêts à la succession de Dixon et à celle du propriétaire du véhicule.
Récemment, une autre famille poursuit Tesla après un accident mortel au cours duquel les sauveteurs n'auraient pas pu ouvrir les portes du véhicule pour sauver les occupants piégés. Cette dernière plainte, déposée vendredi devant un tribunal fédéral, met en évidence une tendance croissante aux défaillances des portes Tesla qui ont transformé ce qui devrait être des issues de secours en pièges mortels.
Jeffery et Wendy Dennis faisaient des courses en janvier 2023 lorsque leur Tesla Model 3 « a soudainement et rapidement accéléré de manière incontrôlable », selon les documents judiciaires. La voiture a heurté un poteau électrique et a pris feu. Plusieurs passants se sont précipités pour aider, mais la « conception unique et défectueuse des poignées de porte » de Tesla a rendu les portes inutilisables, selon la plainte. Les bons samaritains ont même essayé d'utiliser une batte de baseball pour briser les vitres. Wendy Dennis est décédée sur place. Son mari a survécu avec de graves brûlures aux jambes.
Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Des poursuites judiciaires récentes révèlent une tendance inquiétante : au Wisconsin : cinq personnes sont mortes dans un accident impliquant une Model S dont les portes ne se seraient pas ouvertes pendant un incendie, en Californie : trois étudiants sont morts intoxiqués par la fumée dans un Cybertruck après que les portes n'aient pas pu s'ouvrir. Encore en Californie : trois adolescents sont morts dans un autre accident impliquant une Tesla présentant des problèmes similaires au niveau des portes.
La National Highway Traffic Safety Administration a annoncé en septembre qu'elle enquêtait sur les défauts des portes Tesla après avoir reçu des rapports indiquant que les poignées extérieures cessaient de fonctionner, piégeant les enfants et les autres occupants à l'intérieur. Les véhicules Tesla utilisent des poignées de porte électriques alimentées par une batterie à basse tension. Lorsque cette batterie est déchargée ou endommagée lors d'un accident, les portes peuvent ne pas se déverrouiller électroniquement.
Bien que les Tesla soient équipées de déverrouillages manuels à l'intérieur de l'habitacle, de nombreux propriétaires ne savent pas où ils se trouvent ni comment les utiliser en cas d'urgence. Le directeur de la conception de Tesla a admis que l'entreprise s'efforçait de rendre les poignées de porte « plus intuitives pour les occupants en situation de panique ».
Si vous possédez ou conduisez une Tesla, prenez immédiatement les mesures suivantes : localisez les déverrouillages manuels des portes dans votre modèle Tesla spécifique - ils sont différents pour chaque voiture, entraînez-vous à utiliser les déverrouillages manuels afin de pouvoir les actionner rapidement dans l'obscurité ou la fumée, apprenez à tous les membres de votre famille et aux passagers fréquents où se trouvent les déverrouillages.
En outre, gardez un outil pour briser les vitres dans l'habitacle comme moyen d'évacuation de secours. N'attendez pas que Tesla résolve ce problème : apprenez dès aujourd'hui à utiliser les déverrouillages manuels des portes, car en cas d'accident, ces quelques secondes de confusion peuvent faire la différence entre la vie et la mort.
À part les problèmes de portes, Tesla fait également face à des actions judiciaires concernant son système dassistance à la conduite, connu sous le nom d'Autopilot. Selon les données publiées par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, l'agence fédérale américaine des États-Unis chargée de la sécurité routière), le nombre de décès et de blessures graves associés à Autopilot a augmenté de manière significative. En juin 2022, lorsque l'agence a fait un décompte partiel, elle a noté que le logiciel de Tesla était impliqué dans 273 accidents en 2021. Selon le site, le nombre de décès liés à Tesla au 12 juin 2023 est de 393. Le nombre de décès directement associés au logiciel Autopilot est de 33.
En outre, en analysant les collisions mortelles de 2017 à 2022 impliquant des modèles de voitures de 2018 à 2022, un rapport a identifié la Tesla Model S et la Tesla Model Y comme deux des voitures les plus dangereuses sur la route en fonction du taux de mortalité des occupants. Bien que les modèles de Hyundai, Chevrolet, Mitsubishi, Porsche et Honda occupent les cinq premières places de la liste, la Tesla Model S, un SUV de taille moyenne, arrive en sixième position, avec un taux d'accidents mortels 3,7 fois supérieur à celui de la voiture moyenne, et 4,8 fois supérieur à celui du SUV moyen. Le taux de la Model S est deux fois plus élevé que celui de la voiture moyenne.
Source : Affaire Dennis c. Tesla, 3:25-cv-06052, Tribunal fédéral de première instance, district ouest de Washington (Tacoma)
