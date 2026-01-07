Boston Dynamics dévoile son nouveau robot humanoïde Atlas pour révolutionner l'industrie : « Notre nouveau Atlas est le robot le plus adapté à la production que nous ayons jamais conçu » 

Boston Dynamics a dévoilé la version commerciale de son nouveau robot humanoïde Atlas lors du Consumer Electronics Show, à Las Vegas, marquant ainsi une étape importante vers un déploiement industriel à grande échelle. Ce robot entièrement électrique, présenté lors de démonstrations en direct, est conçu pour effectuer des tâches industrielles telles que la manutention de matériaux et l'exécution de commandes. La production initiale du robot débutera immédiatement au siège social de l'entreprise, à Boston, et des déploiements sont déjà prévus pour 2026 chez Hyundai et Google DeepMind.
Boston Dynamics, Inc. est une société américaine d'ingénierie et de conception robotique fondée en 1992, issue du Massachusetts Institute of Technology. Basée à Waltham, dans le Massachusetts, Boston Dynamics appartient au groupe Hyundai Motor depuis décembre 2020, mais l'acquisition n'a été finalisée qu'en juin 2021. Boston Dynamics développe une série de robots dynamiques et très mobiles, notamment BigDog, Spot, Atlas et Handle. En 2019, Spot est devenu son premier robot disponible dans le commerce.
Boston Dynamics, leader mondial de la robotique mobile, a dévoilé le 5 janvier 2026 la version commerciale de son nouveau robot Atlas lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas. Ce robot humanoïde entièrement électrique a été présenté lors de la conférence de presse mondiale de Hyundai au CES, qui comprenait également une démonstration en direct du prototype d'Atlas, ainsi qu'une performance de danse entraînante exécutée par une troupe de ses célèbres robots Spot.
La société va immédiatement commencer la production des nouveaux robots Atlas à son siège social de Boston. Tous les déploiements d'Atlas sont déjà entièrement engagés pour 2026, avec des livraisons prévues au Robotics Metaplant Application Center (RMAC) de Hyundai et à Google DeepMind dans les mois à venir. La société prévoit d'ajouter de nouveaux clients début 2027.
« Depuis plus de 30 ans, Boston Dynamics construit certains des robots les plus avancés au monde », a déclaré Robert Playter, PDG de Boston Dynamics. « C'est le meilleur robot que nous ayons jamais construit. Atlas va révolutionner le fonctionnement de l'industrie et marque la première étape vers un objectif à long terme dont nous rêvons depuis notre enfance : des robots utiles qui peuvent entrer dans nos maisons et contribuer à rendre notre vie plus sûre, plus productive et plus épanouissante. »
Atlas est conçu pour être un robot humanoïde de niveau professionnel capable d'effectuer un large éventail de tâches industrielles, de la manutention à l'exécution des commandes. Le robot apprend rapidement de nouvelles tâches, s'adapte à des environnements dynamiques, soulève des charges lourdes et travaille de manière autonome avec un minimum de supervision. Il fonctionne à un rythme constant et fiable et n'a pas besoin de s'arrêter même lorsque sa batterie est faible : il se rend de manière autonome à une station de recharge, remplace ses propres batteries et se remet immédiatement au travail. Le robot se connecte facilement aux systèmes MES, WMS et autres systèmes industriels via le logiciel Orbit de Boston Dynamics. Et dès qu'un seul robot Atlas apprend une nouvelle tâche, celle-ci peut être immédiatement reproduite sur l'ensemble du parc de robots.
Le robot peut être contrôlé de trois manières différentes : en mode autonome, par télécommande ou à l'aide d'une tablette. Atlas dispose de 56 degrés de liberté, d'articulations entièrement rotatives, d'une portée de 2,3 m et d'une force lui permettant de soulever jusqu'à 50 kg. Le robot est également extrêmement résistant à l'eau et peut fonctionner dans des plages de température variées, de -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F). Ses fonctions de sécurité comprennent la détection humaine et la protection sans barrière, et il peut être intégré dans des flux de travail à l'aide de scanners de codes-barres ou de RFID.
« Notre nouvel Atlas est le robot le plus adapté à la production que nous ayons jamais conçu », a déclaré Zack Jackowski, directeur général d'Atlas chez Boston Dynamics. « Cette génération d'Atlas réduit considérablement le nombre de pièces uniques dans le robot, et chaque composant a été conçu pour être compatible avec les chaînes d'approvisionnement automobiles. Avec le soutien du groupe Hyundai Motor, nous atteindrons la meilleure fiabilité et les meilleures économies d'échelle du secteur. »
En plus de dévoiler le produit Atlas au CES, Boston Dynamics a révélé que Hyundai Mobis fournira les actionneurs pour Atlas, et que les deux organisations travailleront ensemble pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement en composants hautement fiable et accélérer le rythme de développement et de production des actionneurs.
Hyundai Motor Group, actionnaire majoritaire de Boston Dynamics, se prépare à déployer des dizaines de milliers de robots Boston Dynamics dans ses propres usines de fabrication. La société a également annoncé récemment un investissement de 26 milliards de dollars dans ses activités aux États-Unis, notamment dans la construction d'une nouvelle usine de robotique capable de produire 30 000 robots par an.
Parallèlement au lancement de la version commerciale du robot Atlas, le PDG de Google AI, Demis Hassabis, a annoncé un nouveau partenariat entre Google DeepMind et Boston Dynamics pour intégrer les modèles d'IA Gemini de Google à Atlas et ainsi doter le robot de capacités cognitives accrues. L'objectif de cette collaboration consistera à combiner le matériel avancé de Boston Dynamics avec l'IA de Google afin de créer des robots dotés d'un comportement plus adaptatif et intelligent.
