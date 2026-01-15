Elon Musk supprime la possibilité d'acheter son système de conduite entièrement autonome (FSD) et ne le proposera que sous forme d'abonnement mensuel, après avoir admis les limites du FSD

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé que le constructeur de voitures électriques cessera de vendre son logiciel de conduite entièrement autonome (FSD) après le 14 février 2026. Actuellement, Tesla permet à ses clients d'acheter le FSD moyennant un paiement unique de 8 000 dollars ou un abonnement de 99 dollars par mois aux États-Unis. Après le 14 février, il sera disponible sous forme d'abonnement mensuel. « Tesla cessera de vendre le FSD après le 14 février. Le FSD ne sera ensuite disponible que sous forme d'abonnement mensuel », a écrit Musk dans un message publié sur la plateforme X (anciennement Twitter).
Tesla Autopilot est un système avancé d'aide à la conduite (ADAS) développé par Tesla, Inc. qui offre une automatisation partielle du véhicule, correspondant au niveau 2 d'automatisation tel que défini par SAE International. Tous les véhicules Tesla produits après avril 2019 sont équipés de l'Autopilot, qui comprend un système de direction automatique et un régulateur de vitesse adaptatif. Les clients peuvent acheter ou s'abonner à un pack optionnel appelé « Full Self-Driving (Supervised) », également connu sous le nom de « FSD », qui ajoute des fonctionnalités telles que la navigation semi-autonome, la réponse aux feux de circulation et aux panneaux stop, l'aide au changement de voie, le stationnement automatique et la possibilité de rappeler la voiture depuis une place de parking.
Cependant, le logiciel FSD de Tesla est très impopulaire. En août 2025, les ventes de Tesla ont chuté de 60 % en France. La raison a à voir avec le logiciel Full Self Driving (FSD) à propos duquel plus de la moitié des 8000 consommateurs interrogés dans le cadre dune enquête de lElectric Vehicle Intelligence Report (EVIR) déclarent quil devrait être illégal. Cest le résultat des pratiques commerciales trompeuses de lentreprise qui finissent par attirer les regards sur la valeur réelle de la filière du véhicule automobile dans son ensemble
Depuis 2016, Tesla affirmait que tous ses véhicules en production seraient capables d'atteindre une capacité de conduite autonome sans supervision. Le PDG Elon Musk a affirmé que cela se produirait « d'ici la fin » de chaque année depuis 2018. Tesla a même vendu à ses clients le logiciel appelé « Full Self-Driving » (FSD) pour un montant pouvant atteindre 15 000 dollars, promettant que le système d'aide à la conduite deviendrait entièrement autonome grâce à des mises à jour logicielles. Mais près d'une décennie plus tard, il n'en est rien. Alors que le logiciel est confronté à de nombreuses défaillances techniques, Tesla a décidé de renoncer à cette promesse en modifiant la signification du terme « Full Self-Driving » en septembre 2025.
Tesla cessera de vendre le FSD après le 14 février.
Le FSD ne sera ensuite disponible que sous forme d'abonnement mensuel.
Tesla will stop selling FSD after Feb 14.— Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026
FSD will only be available as a monthly subscription thereafter.
Pour ceux qui ne le savent pas, le FSD est un système avancé d'aide à la conduite proposé par Tesla. Malgré son nom, le FSD ne signifie pas que la voiture roule entièrement toute seule. Il s'agit plutôt d'un ensemble de logiciels qui facilitent la conduite, mais qui exigent tout de même que le conducteur reste vigilant et garde le contrôle du véhicule.
Le message d'Elon Musk a suscité la curiosité des utilisateurs de X. En réponse à son message, un utilisateur a demandé : « Quel sera le prix ? » « Qu'adviendra-t-il des acheteurs existants si nous convertissons le FSD en abonnement complet ? Sera-t-il possible de le transférer ? », a demandé un autre utilisateur. « Les propriétaires du FSD pourront-ils transférer la propriété du FSD à un nouvel achat Tesla après le 14 février ? », a demandé un troisième. Un quatrième utilisateur s'est interrogé : « Que se passera-t-il si j'ai déjà commandé un Cybertruck avec l'option FSD incluse ? »
L'année dernière, le constructeur de véhicules électriques a mis à jour la description de son pack Full Self-Driving (FSD) sur son site web, peu après l'annonce du package de rémunération d'un 1 000 milliards de dollars du PDG Elon Musk. Le site web de Tesla précise que le système ne rend pas ses véhicules autonomes. « Les fonctionnalités actuellement activées nécessitent une supervision active du conducteur et ne rendent pas le véhicule autonome », indique la mise à jour de Tesla. Elle ajoute que la disponibilité des fonctionnalités dépend de l'approbation réglementaire et de développements supplémentaires, qui « peuvent prendre plus de temps dans certaines juridictions ».
La situation actuelle de Tesla n'est pas brillante. Les chiffres définitifs des performances européennes de Tesla pour 2025 sont tombés : les ventes se sont effondrées de 27,8 %, passant de 326 000 unités à 235 322, certains pays comme l'Allemagne et la France affichant des résultats nettement moins bons (respectivement -48,4 % et -37,5 %). Le pionnier des véhicules électriques (VE) est désormais confronté à de sérieux défis posés par les nouveaux entrants chinois sur le marché, ainsi qu'à une aversion persistante pour les activités politiques de son directeur général, Elon Musk.
Le PDG Elon Musk, tant pour ses décisions stratégiques que pour ses incursions politiques, est souvent cité comme la raison de ce recul. D'une part, Musk a rejeté les projets de véhicules électriques à bas prix, préférant se concentrer sur la création de variantes légèrement moins chères des modèles existants. D'autre part, l'allégeance de Musk au président américain Donald Trump, ainsi que son soutien et ses apparitions publiques en faveur de l'extrême droite européenne ont suscité la colère de la clientèle traditionnellement libérale de Tesla. En outre, le logiciel Autopilot FSD qui déçoit, les accidents mortels, le marketing qualifié de trompeur et les différents condamnations n'ont pas aidé Tesla.
