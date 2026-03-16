Travis Kalanick, cofondateur dUber, a dévoilé Atoms, sa nouvelle start-up spécialisée dans la robotique pour les secteurs de lagroalimentaire, de lexploitation minière et des transports. Atoms s'inscrit dans le prolongement de sa précédente entreprise, City Storage Systems, et vise à améliorer la productivité industrielle grâce à des robots conçus pour des tâches spécifiques. Le dirigeant a affirmé qu'Atoms opérait en secret avec des milliers d'employés depuis huit ans, et a souligné que ses robots spécialisés pourraient offrir une voie plus claire vers la rentabilité en relevant les défis liés à l'automatisation dans divers secteurs.
Cette initiative de Travis Kalanick intervient alors que les analyses sur limpact de la robotisation et de l'automatisation sur lemploi industriel se font de plus en plus précises. Selon une étude d'Oxford Economics publiée en 2019, les robots pourraient remplacer jusquà 20 millions demplois dans le secteur manufacturier dici 2030, soit environ 8,5 % de la main-duvre. Le rapport indique que la robotisation a déjà contribué à la disparition d'environ 1,7 million d'emplois depuis 2000, avec un impact particulièrement marqué dans l'industrie automobile. Les travailleurs peu qualifiés sont considérés comme les plus vulnérables, tandis que des secteurs comme les transports ou la construction pourraient également être touchés.
Travis Cordell Kalanick est un homme d'affaires américain surtout connu pour être le cofondateur et l'ancien directeur général (PDG) d'Uber. Auparavant, il a travaillé pour Scour, une société spécialisée dans les applications de partage de fichiers peer-to-peer, et a été cofondateur de Red Swoosh, un réseau de diffusion de contenu peer-to-peer vendu à Akamai Technologies en 2007. Il est actuellement PDG d'Atoms, propriétaire de CloudKitchens, opérateur de cuisines fantômes. Kalanick occupe la 374e place du classement Forbes 400 des Américains les plus riches, avec une fortune estimée à 3,6 milliards de dollars.
Le vendredi 13 mars 2026, Travis Kalanick, cofondateur d'Uber, a lancé une start-up baptisée Atoms, spécialisée dans la robotique industrielle destinée à automatiser des tâches dans les secteurs minier, des transports et de l'agroalimentaire. Atoms semble être la version élargie et rebaptisée de l'entreprise existante de Kalanick, City Storage Systems, qui détient l'opérateur de cuisines fantômes CloudKitchens.
Avec Atoms, Travis Kalanick parie que les machines spécialisées dans des tâches spécifiques sont la clé pour améliorer la productivité industrielle. La start-up sera divisée en Atoms Food, qui fournira des infrastructures à l'industrie agroalimentaire, Atoms Mining, qui se concentrera sur l'augmentation de la productivité minière, et Atoms Transport, ou « châssis pour robots », comme le décrit Kalanick dans la déclaration de mission de 1 700 mots publiée sur le nouveau site web d'Atoms.
Lors d'une intervention dans le podcast TBPN, le milliardaire du secteur technologique a ajouté qu'Atoms opérait dans le plus grand secret depuis huit ans et comptait « des milliers d'employés ».
Cette annonce intervient alors que l'intérêt pour l'intelligence artificielle (IA) physique et les robots humanoïdes polyvalents ne cesse de croître. Cependant, ces robots sont confrontés à des défis tels que la manière d'apprendre aux machines à évoluer dans des environnements imprévisibles et à développer des capacités de raisonnement sophistiquées.
Par ailleurs, les robots spécialisés pourraient offrir une voie plus claire vers la rentabilité, compte tenu de l'importance accordée à l'automatisation dans des secteurs tels que les transports et la gestion des déchets. Travis Kalanick a décrit sa vocation après Uber comme étant la construction d'ordinateurs basés sur des atomes, qui seraient des systèmes spécialisés utilisant l'IA physique pour automatiser des tâches dans le monde réel.
Se disant le cur brisé après son départ dUber, Kalanick a écrit : « Jai saigné, mais je nai pas péri. Je me suis relevé et je me suis battu pour revenir sur le ring, revenir à ma vocation. Revenir à la création. »
« Aujourdhui, nous étendons notre portefeuille de solutions informatiques pour le monde physique aux secteurs minier et des transports, et nous renommons lentreprise Atoms. Chez Atoms, nous fabriquons des robots productifs des robots spécialisés occupant des emplois productifs qui apportent la prospérité à leurs propriétaires et à la société dans son ensemble », a-t-il ajouté.
Cette dynamique dinvestissement et dinnovation dans la robotique et l'IA physique intervient toutefois dans un climat de scepticisme croissant quant aux promesses technologiques du secteur. Certains observateurs estiment que lengouement actuel autour de lIA et de lautomatisation pourrait sinscrire dans une bulle technologique dune ampleur comparable, voire supérieure, aux cycles spéculatifs précédents.
Le cas du robot humanoïde NEO, développé par 1X Technologies, illustre ces critiques. Présenté comme largement autonome, la machine dépend en réalité dopérateurs humains pour fonctionner, révélant lécart entre le marketing technologique et les capacités actuelles de lIA. Pour certains analystes, ce décalage souligne non seulement les limites techniques actuelles, mais aussi une dimension médiatique qui alimente les attentes autour de lautomatisation.
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