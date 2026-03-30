La Boring Company du milliardaire Elon Musk se heurte à une opposition croissante de la part des habitants de Nashville alors qu'elle poursuit son projet de construction d'un réseau de transport souterrain

La Boring Company d'Elon Musk se heurte à une opposition croissante de la part des habitants de Nashville alors que l'entreprise poursuit son projet de construction d'un réseau de transport souterrain. Selon un sondage mené par l'université Vanderbilt, l'opinion publique évolue considérablement lorsque le nom de Musk est associé au projet. Une opposition au réseau souterrain en boucle s'était déjà manifestée chez certains habitants. Cependant, le fait que le projet soit associé à Musk semble avoir intensifié cette résistance.
Elon Musk, le visionnaire derrière Tesla et SpaceX, a toujours eu des ambitions audacieuses. Parmi ses projets les plus intrigants figure la Boring Company, une entreprise dédiée à la création de tunnels pour révolutionner le transport urbain. En 2018, deux ans après que Elon Musk a déploré létat du trafic congestionné à Los Angeles, et a annoncé quil allait commencer à creuser des tunnels pour trouver une solution, The Boring Company a inauguré son premier tunnel. Devant les médias, le milliardaire de la tech a dévoilé le tunnel dun 1,14 mile (1,83 km) de longueur et dont la construction sest étalée sur des mois. Le tunnel relie un espace de parking près de SpaceX à un magasin à Praire Avenue où Musk compte vendre des briques issues des débris excavés du creusement. Le tunnel passe par Hawthorne sur une courte distance, une route pas vraiment congestionnée. Mais Musk envisage de construire tout un réseau de tunnels pour atténuer le trafic à Los Angeles.
Cependant, malgré les avancées technologiques de Tesla, la Boring Company rencontre des difficultés inattendues : le système de conduite autonome (FSD) de Tesla ne fonctionne pas correctement dans les tunnels. Pourtant, il s'agit d'un tunnel entièrement contrôlé par Musk, construit exclusivement pour les véhicules Tesla, mais le logiciel phare de l'entreprise ne peut pas le gérer. Pas de circulation, pas de piétons, pas d'intersections, pas même de vrais virages, et pourtant c'est apparemment encore trop pour la FSD.
En outre, des rapports ont révélé que la société Boring Company d'Elon Musk multiplie les infractions environnementales. En novembre 2025, elle a été condamnée à payer une amende de près de 500 000 $ pour avoir illégalement déversé des « fluides de forage » dans des regards d'égouts autour de Las Vegas, ce qui a causé des dommages importants aux infrastructures du comté. C'est la dernière controverse en date à éclater autour de Boring Company. À plusieurs reprises, l'entreprise a été accusée par ses employés et les autorités de régulation de contourner les protocoles de sécurité lors de la construction d'un réseau de tunnels sous Las Vegas qui, selon l'entreprise, servira d'autoroute souterraine pour les Tesla.
Récemment, un nouveau rapport confirme que la Boring Company d'Elon Musk se heurte à une opposition croissante de la part des habitants de Nashville alors que l'entreprise poursuit son projet de construction d'un réseau de transport souterrain. Selon un sondage mené par l'université Vanderbilt, l'opinion publique évolue considérablement lorsque le nom de Musk est associé au projet. Une opposition au réseau souterrain en boucle s'était déjà manifestée chez certains habitants. Cependant, le fait que le projet soit associé à Musk semble avoir intensifié cette résistance.
Selon l'enquête de l'université Vanderbilt, environ 35 % des habitants de Nashville s'opposaient au projet de système de transport souterrain lorsqu'il était décrit sans mentionner Elon Musk. Cependant, l'opposition est passée à 51 % lorsque les personnes interrogées ont appris que le projet était mené par la Boring Company de Musk.
Les chercheurs ont déclaré que les résultats montrent que les opinions politiques et les points de vue sur Musk influencent la façon dont les gens réagissent au projet. Le rapport a noté que le soutien du public est « fortement influencé par l'appartenance politique ». Elon Musk est une figure controversée depuis quelques années en raison de son engagement politique, notamment son soutien financier à Donald Trump et son rôle dans une initiative gouvernementale de réduction des coûts.
Le projet « Music City Loop » vise à relier le centre-ville de Nashville à laéroport international de Nashville à laide de véhicules Tesla circulant dans des tunnels souterrains. Le système devrait réduire le temps de trajet à environ 10 minutes et fluidifier le trafic sur les routes de la ville. Le projet est financé par des fonds privés et son coût est estimé entre 200 et 300 millions de dollars. The Boring Company a également déclaré que cette boucle pourrait retirer chaque jour des milliers de véhicules des routes de surface.
Des inquiétudes persistent alors que l'expansion se poursuit. Le conseil municipal de Nashville a déjà voté contre le projet, reflétant ainsi les inquiétudes locales. Parallèlement, le précédent projet « Las Vegas Loop » de l'entreprise a fait l'objet de critiques concernant des problèmes de sécurité et des défis opérationnels. Les résultats du sondage de Nashville pourraient poser des difficultés pour les projets futurs, alors que The Boring Company explore des plans d'expansion dans des villes comme La Nouvelle-Orléans, Baltimore et Dallas.
Source : Une enquête récente menée par l'université Vanderbilt
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