L'Ukraine prévoit de passer commande de 25 000 systèmes terrestres sans pilote (UGV), qui seront progressivement livrés aux unités de première ligne au cours du premier semestre 2026. Cela représente plus du double du volume total prévu pour 2025 et témoigne d'une expansion rapide du secteur, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Mykhailo Fedorov. Selon le ministre, l'objectif stratégique est de faire passer entièrement la logistique de première ligne à des systèmes robotiques. Rien qu'en mars, les forces ukrainiennes ont mené plus de 9 000 missions de ce type.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un conflit déclenché le 24 février 2022 par ordre du président russe Vladimir Poutine, à partir de la Russie, de la Biélorussie et des territoires ukrainiens occupés par les Russes depuis le début de la guerre russo-ukrainienne en 2014, à savoir la Crimée (annexée par la Russie) et les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. À son déclenchement, cette invasion est considérée comme la plus importante opération militaire qu'ait connue l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
À partir de 2024, le conflit est considéré comme étant dans une impasse, évoluant dans une guerre de tranchées où l'utilisation massive de drones change complètement la stratégie sur le champs de bataille, tandis que la Russie effectue de nombreux bombardements sur les infrastuctures militaires, civiles et la population ukrainienne, pendant que l'Ukraine risposte par des raids de drones sur des cibles miltaires et énergétiques russes.
Début avril, l'Ukraine a intensifié massivement l'usage de drones terrestres pour limiter les pertes humaines lors de missions périlleuses sur le front. Au cours du premier trimestre, ces systèmes robotisés ont effectué plus de 21 000 missions, incluant le transport de munitions, le déminage et l'évacuation de blessés. Le nombre d'unités militaires intégrant ces technologies a presque triplé, témoignant d'une automatisation croissante face à la pénurie de soldats. Selon certains commentaires sur ces opérations, le front ressemble désormais à Terminator. La mise à contribution des systèmes robotisés et de l'IA sur les champs de bataille suscite des préoccupations majeures.
Récemment, un nouveau rapport a révélé que l'Ukraine prévoit de passer commande de 25 000 systèmes terrestres sans pilote (UGV), qui seront progressivement livrés aux unités de première ligne au cours du premier semestre 2026. Cela représente plus du double du volume total prévu pour 2025 et témoigne d'une expansion rapide du secteur, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Mykhailo Fedorov. Selon le ministre, l'objectif stratégique est de faire passer entièrement la logistique de première ligne à des systèmes robotiques. Rien qu'en mars, les forces ukrainiennes ont mené plus de 9 000 missions de ce type.
Pour mettre en uvre cette stratégie, le gouvernement a considérablement restructuré les mécanismes d'approvisionnement. L'Agence des achats de défense a déjà signé 19 contrats d'une valeur de 268 millions de dollars. L'un des principaux obstacles était la fiscalité : certains UGV sont devenus soumis à la TVA, ce qui a entraîné des révisions de prix et des retards. En réponse, le ministère de la Défense a autorisé la poursuite des contrats malgré les changements de prix une décision qui a permis d'éviter les ruptures d'approvisionnement.
Parallèlement, le financement a été synchronisé, les volumes d'approvisionnement annuels ont augmenté et les procédures contractuelles ont été accélérées. Un centre de compétences dédié aux UGV a également été créé pour coordonner l'interaction entre l'armée, l'état-major général et les fabricants. La planification à long terme constitue un autre axe prioritaire. Les fabricants commenceront dès cette année à recevoir des contrats pour 2027, ce qui permettra de prévoir la production et de réduire le risque de perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
La robotique terrestre est devenue l'un des segments les plus dynamiques du marché ukrainien des technologies de défense. Au début de la guerre à grande échelle, ce créneau était pratiquement inexistant. Aujourd'hui, il s'est transformé en une industrie à part entière. Au sein du cluster Brave1, plus de 280 entreprises sont déjà en activité et ont développé plus de 550 solutions. Au total, 175 subventions ont été accordées pour soutenir le développement technologique.
Au-delà des plateformes logistiques, plusieurs autres domaines progressent activement : les systèmes d'ingénierie pour le minage et le déminage, les drones de combat terrestres
les plateformes kamikazes, les tourelles automatisées pour contrer les menaces aériennes. Le principe fondamental de cet écosystème est l'évolutivité et la rentabilité. L'accent n'est pas mis sur un petit nombre de systèmes coûteux, mais sur le déploiement d'un grand nombre de solutions efficaces pouvant être rapidement déployées à grande échelle sur le champ de bataille.
Depuis 2024, l'Ukraine mise sur les robots terrestres et recherche des milliards d'investissements supplémentaires pour stimuler sa production nationale d'armes. Un haut responsable ukrainien chargé des efforts de production de défense a notamment déclaré en juillet 2024 : « Cette année sera l'année des systèmes terrestres [sans pilote]. On en verra de plus en plus sur la ligne de front au cours des 12 prochains mois. » Les systèmes terrestres ont été utilisés pour l'évacuation médicale, la logistique, le déminage et l'exploitation minière, ainsi que pour d'autres tâches de combat.
Source : Annonce du ministre ukrainien de la Défense, Mykhailo Fedorov
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