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Tesla a fait un choix technologique qui pose de gros problèmes de sécurité et c'est plus qu'évident.Il n'y a pas que la nuit qui pose problème : quand vous êtes ébloui par le soleil, une caméra l'est encore plus. Je le constate très fréquemment sur ma voiture : le témoin d'assistance "lane assist" s'éteint fréquemment en fin d'après-midi avec le soleil en pleine face... Cela peut même aller jusqu'à afficher un message pour dire que tous les systèmes qui reposent sur la caméra (et dont je n'ai plus le nom en tête) son désactivés.Et tout en sachant qu'il existe les radars, le lidar, etc., on a un super patron qui dit "Non non, les autres solutions je ne les mettrai pas en complément. Ma solution ne marche pas mais c'est pas grave, on roule comme ça et onde ne pas vous écraser !"Et les autorités laissent faire... il n'y a que moi que ça choque ? ? ?Par manque de temps et parce que je n'aime pas polémiquer, je ne réagis jamais aux articles. Mais là c'était plus fort que moi...