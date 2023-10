Hadrian X, un robot-briqueteur capable de poser 300 briques à l'heure, entre en service aux États-Unis

Dans un communiqué de presse, la société cotée en bourse a déclaré que la machine de nouvelle génération commandée par tablette possède un bras télescopique de 32 mètres et peut manipuler des blocs allant jusqu'à 600 mm x 400 mm x 300 mm.Un nouveau système de livraison par navette maximise la vitesse et la fiabilité et permet de nouvelles capacités de pose de blocs, selon FBR, qui a publié un clip vidéo de la technologie.", a déclaré FBR.En outre, FBR a révélé qu'un adhésif de construction spécial est utilisé à la place du mortier, ce qui permet une construction continue et augmente la résistance des murs.En mai 2023, le robot Hadrian X de nouvelle génération a établi un record de vitesse de pose de près de 300 blocs par heure en utilisant des blocs de maçonnerie en ciment de format USA.Selon un communiqué de l'ASX, ce dernier record dépasse largement la vitesse de pose la plus élevée jamais enregistrée par le prédécesseur du robot, le Hadrian 109.Au début de l'année, FBR a signé un accord avec l'actionnaire britannique M&G Investment Management pour l'achat de 277 millions d'actions ordinaires entièrement libérées de FBR pour un montant total de 9,14 millions de dollars australiens, en vue de la production et du déploiement commercial de trois autres robots Hadrian X de nouvelle génération destinés à une utilisation accélérée aux États-Unis.Dans le cadre de cette opération, trois nouveaux robots Hadrian X seront construits sur des bases de camions aux États-Unis et seront ensuite immédiatement déployés pour fournir des services de type Wall as a Service par l'intermédiaire de l'organisation actuelle de Fastbrick Americas LLC.Liebherr-Mischtechnik GmbH et FBR collaborent pour industrialiser et commercialiser Hadrian X, qui a déjà réalisé de nombreux projets de construction en Australie et dans le monde entier.FBR, ASXQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ce cas d'application de la robotique prometteur ?