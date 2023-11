Une source familière avec les circonstances de la démission de Vogt a déclaré que ce dernier avait informé le conseil d'administration de sa décision de partir, après s'être excusé auprès du personnel pour les problèmes de l'entreprise dans un courriel le jour avant. "", a-t-il écrit dans ce courriel.Les déboires de Cruise constituent également un revers pour un secteur qui dépend de la confiance du public et de la coopération des régulateurs. Ces derniers mois, l'unité avait présenté des plans ambitieux pour s'étendre à d'autres villes et proposer des courses de taxis entièrement autonomes. La démission de Vogt est intervenue après que GM et le conseil d'administration de Cruise ont renforcé leur surveillance de ses dirigeants.Le conseil d'administration de Cruise s'est réuni le 13 novembre et a nommé le lendemain Craig Glidden, conseiller général de GM, au poste de directeur administratif de Cruise. Le conseil d'administration a également déclaré qu'il retiendrait les services d'un expert en sécurité indépendant pour évaluer les opérations et la culture de sécurité.Le PDG de GM, Mary Barra, a déclaré dans un courriel adressé aux employés que Glidden sera coprésident de Cruise avec Mo Elshenawy, qui deviendra également directeur de la technologie. "", a-t-elle déclaré.L'ancien président de Tesla, Jon McNeill, administrateur de GM depuis 2022, a été nommé vice-président du conseil d'administration de Cruise, aux côtés de Barra, qui en est la présidente.Cruise est en concurrence avec Waymo d'Alphabet (GOOGL.O) dans le déploiement de véhicules autonomes et en avait testé des centaines dans plusieurs villes des États-Unis, notamment à San Francisco, sa ville d'origine.En octobre, le département californien des véhicules motorisés a ordonné à Cruise de retirer ses voitures sans conducteur des routes de l'État, les qualifiant de risque pour le public et affirmant que l'entreprise avait fait de fausses déclarations sur la sécurité de sa technologie. En octobre, la National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête sur les risques pour les piétons chez Cruise et le conseil d'administration de Cruise a engagé le cabinet d'avocats Quinn Emanuel pour examiner les réponses de la direction de Cruise aux régulateurs enquêtant sur l'accident du 2 octobre.", a écrit Vogt dans son courriel. Dans un message publié sur le réseau social X peu après sa démission, il a ajouté : "".Barra a déclaré aux investisseurs que Cruise pourrait générer un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars d'ici 2030. L'entreprise a perdu plus de 700 millions de dollars au troisième trimestre de cette année en raison de son projet d'étendre ses activités à 15 villes américaines.Quel est votre avis sur la démission Kyle Vogt, PDG de Cruise ?