Après qu'Elon Musk ait qualifié d'insensée la grève de Tesla en Suède, elles est désormais soutenue par les travailleurs du Danemark et de la Norvège

Les syndicats suédois, menés par IF Metall, ont entamé une action industrielle contre Tesla depuis octobre pour tenter de forcer le fabricant américain de véhicules électriques à signer des conventions collectives avec les mécaniciens. Les dockers suédois refusent déjà de décharger les voitures Tesla arrivant par bateau, et de vastes groupes d'électriciens, de nettoyeurs, de postiers et au moins un fabricant de composants automobiles ont également déclaré qu'ils refuseraient de fournir leurs services à l'entreprise.Le syndicat norvégien Fellesforbundet a déclaré qu'il avait l'intention d'envoyer un "" et de faire le nécessaire pour s'assurer que toute expédition de véhicules vers la Suède via la Norvège soit bloquée, mais il a refusé de préciser les mesures qu'il pourrait prendre. "", a déclaré Joern Eggum, chef du Fellesforbundet, dans un communiqué. Les actions du syndicat norvégien commenceront le 20 décembre.Tesla a pour politique de ne pas accepter de négociations collectives et affirme que ses employés bénéficient de conditions aussi bonnes, voire meilleures, que celles demandées par le syndicat suédois. Mais les syndicats nordiques estiment que le refus de Tesla de respecter des normes établies de longue date dans la région remet en cause leur pouvoir et les droits des travailleurs à négocier les salaires, les congés, le paiement des heures supplémentaires et d'autres conditions.Le syndicat danois 3F a également déclaré qu'il soutiendrait les mécaniciens suédois en refusant de décharger ou de transporter des voitures fabriquées par Tesla pour des clients en Suède. Les syndicats norvégien et danois ont déclaré que leurs actions ne concerneraient que les voitures destinées au marché suédois.Source : SVT Nyheter Quel est votre avis sur le sujet ?