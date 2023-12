Ce remaniement fait suite à des semaines d'agitation au sein de l'unité de robotaxi, qui a dû retirer tous ses véhicules des essais aux États-Unis afin de procéder à un examen de la sécurité après l'accident. Le PDG Kyle Vogt et le cofondateur Dan Kan ont tous deux démissionné ces dernières semaines et Cruise se prépare à une série de licenciements ce mois-ci.", selon le mémo. "", précise la note. "Le porte-parole de Cruise a confirmé que Jeff Bleich, directeur juridique et politique, et David Estrada, premier vice-président des affaires gouvernementales, figuraient également parmi les personnes licenciées.Les problèmes de Cruise constituent également un revers pour un secteur qui dépend de la confiance du public et de la coopération des régulateurs. Au cours des derniers mois, l'unité avait présenté des projets ambitieux visant à s'étendre à d'autres villes et à proposer des courses de taxis entièrement autonomes. L'enquête, menée par le cabinet d'avocats Quinn Emmanuel, devrait durer jusqu'en janvier, a indiqué GM.", a déclaré GM dans un communiqué.En octobre, le département des véhicules motorisés de Californie a ordonné à Cruise de retirer ses voitures sans conducteur des routes de l'État, les qualifiant de risque pour le public et affirmant que l'entreprise avait fait de fausses déclarations sur la sécurité de sa technologie. En outre, la National Highway Traffic Safety Administration a ouvert en octobre une enquête sur les risques encourus par Cruise en ce qui concerne les piétons. Selon une agence californienne, Cruise pourrait se voir infliger une amende de 1,5 million de dollars et des sanctions supplémentaires pour avoir omis de divulguer les détails de l'accident.Mo Elshenawy a pris la présidence de Cruise le mois dernier et a déclaré lors d'une réunion de l'ensemble du personnel plus tôt en décembre que l'unité des véhicules autonomes avait atteint un "".Source : Unité de robotaxi Cruise de General MotorsPensez-vous que ces licenciements sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?