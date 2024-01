L'année 2023 a été géniale pour Optimus.Nous sommes passés d'un prototype exploratoire (Bumblebee/cee) à une plateforme plus stable, conçue par Tesla (Optimus Gen-1).Nous avons amélioré notre pile de locomotion, marchant fréquemment hors du portique sans chute et avec une démarche plus rapide, de plus en plus proche de celle de l'homme.Nous avons construit un système de téléopération à très faible latence et haute fidélité, utilisé pour collecter des données d'entraînement à l'IA du robot imitant des humains effectuant certaines tâches.Nous avons conçu, entraîné et déployé certains des premiers réseaux neuronaux de bout en bout pour robots humanoïdes jamais démontrés pour effectuer de manière autonome des tâches nécessitant un contrôle coordonné du torse humanoïde, des bras et des mains complètes avec les doigts.Nous avons conçu et construit une nouvelle version améliorée du robot (Optimus Gen-2), en ajoutant un cou articulé, des mains révisées avec détection tactile et une intégration plus étroite des harnais, des actionneurs et de l'électronique.Qu'est-ce qui a rendu tout cela possible ?- un groupe fantastique de personnes passionnées qui travaillent dur et bien ensemble- une structure opérationnelle de type "startup", flexible, plate et sans bureaucratie- une infrastructure de formation et d'évaluation de l'IA à grande échelle- des années de travail préalable sur les fondements technologiques de nos voitures, sur les actionneurs, les batteries, les puces d'IA et le logiciel Autopilot- le soutien et la vision d'un PDG qui n'hésite pas à s'attaquer à des problèmes difficiles pour le bien de l'humanité.Lorsque le moment sera venu, nos lignes de fabrication s'ajouteront à cette liste.Tesla est l'un des rares endroits sur Terre à posséder tous les ingrédients essentiels pour que cela se produise réellement, et le potentiel pour façonner un avenir d'abondance pour tout le monde.Je vous souhaite à tous une merveilleuse et heureuse année, et j'invite tous ceux qui le peuvent à nous rejoindre et à contribuer à rendre 2024 encore plus incroyable !