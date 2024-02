Figure AI, également soutenue par OpenAI, fabricant de ChatGPT, et Microsof, lève environ 675 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table dont l'évaluation pré-money est d'environ 2 milliards de dollars, selon le rapport. Bezos s'est engagé à verser 100 millions de dollars par l'intermédiaire de sa société Explore Investments LLC et Microsoft investit 95 millions de dollars, tandis que Nvidia et un fonds affilié à Amazon fournissent chacun 50 millions de dollars, ajoute le rapport.Les investissements dans les startups spécialisées dans l'intelligence artificielle se sont multipliés après le lancement du chatbot viral ChatGPT d'OpenAI en novembre 2022, car les investisseurs y voient une opportunité, pariant sur ces startups qu'elles pourraient surpasser des rivales plus importantes. OpenAI, qui a envisagé à un moment donné d'acquérir Figure, investit 5 millions de dollars, ajoute le rapport.Les bailleurs de fonds comprennent la branche de capital-risque d'Intel, LG Innotek, le groupe d'investissement de Samsung, ainsi que les sociétés de capital-risque Parkway Venture Capital et Align Ventures, ajoute le rapport. ARK Venture Fund, Aliya Capital Partners et Tamarack figurent également parmi les investisseurs de la startup, selon le rapport.L'année dernière, Figure, basée à Sunnyvale, en Californie, qui développe des robots humanoïdes polyvalents pouvant travailler dans différents environnements et gérer une variété de tâches allant des entrepôts au commerce de détail, a levé 70 millions de dollars auprès d'investisseurs dirigés par Parkway Venture Capital lors de son premier tour de table externe.: BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?