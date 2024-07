Tesla will have genuinely useful humanoid robots in low production for Tesla internal use next year and, hopefully, high production for other companies in 2026 — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024

Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et un investisseur connu pour ses rôles clés dans la société spatiale SpaceX et la société automobile Tesla, Inc. Il est également propriétaire de X Corp, anciennement Twitter, et a participé à la création de The Boring Company, xAI, Neuralink et OpenAI. Il est l'une des personnes les plus riches du monde ; en juillet 2024, Forbes estime sa valeur nette à 221 milliards de dollars américains.Tesla, Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans l'automobile et les énergies propres, dont le siège se trouve à Austin, au Texas. Elle conçoit, fabrique et vend des véhicules électriques à batterie (BEV), des dispositifs stationnaires de stockage de l'énergie par batterie, de l'échelle domestique à l'échelle du réseau, des panneaux solaires et des bardeaux solaires, ainsi que des produits et des services connexes.Le projet est bien avancé, le robot Optimus devant être introduit dans les usines Tesla d'ici la fin de l'année.Optimus, dont le nom est un clin d'œil au chef des Autobots dans la série Transformers, mesure environ 1,7 mètre et pèse 56 kilos. Il est optimisé pour effectuer des travaux « ennuyeux, répétitifs et dangereux ».Musk a fait cette annonce sur X, anciennement Twitter, juste un jour avant que l'entreprise ne publie ses derniers résultats financiers. Le lundi 22 juillet, les actions de Tesla ont grimpé de plus de 5 % à la fin des échanges à New York.« Tesla disposera de robots humanoïdes véritablement utiles en faible production pour l'usage interne de Tesla l'année prochaine et, espérons-le, en forte production pour d'autres entreprises en 2026. »Quel est votre avis sur le sujet ?