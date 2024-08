Des robotaxis autonomes de Google Waymo, confus à cause d'algorithmes défaillants, empêchent les habitants de dormir toute la nuit en klaxonnant stupidement les uns sur les autres

Waymo est une entreprise américaine de technologie de conduite autonome et est une filiale d'Alphabet, la société mère de Google. En octobre 2020, Waymo est devenue la première entreprise à proposer un service au public sans conducteur de sécurité dans le véhicule. Waymo exploite actuellement des services commerciaux de robotaxi à Phoenix, en Arizona, à Los Angeles et à San Francisco, et de nouveaux services sont prévus à Austin, au Texas.Depuis quelques semaines, Randol White est confronté à un problème persistant et agaçant juste devant son appartement de San Francisco. "", a déclaré White. Un parking juste à l'extérieur de son appartement, rempli de voitures Waymo sans conducteur, a connu de multiples incidents où soudainement les véhicules semblent se confondre et se mettent à klaxonner tous les uns contre les autres.White dit qu'il l'a entendu la première fois il y a environ deux semaines - il a été réveillé vers 4 heures du matin. "", a déclaré White.M. White n'est pas le seul à avoir eu des problèmes avec les bruits. Plusieurs personnes vivant dans des immeubles situés à proximité du parking se sont plaintes de la même manière. "", a déclaré Russell Pofsky.M. Pofsky habite dans un immeuble adjacent à celui de M. White. Il explique que les coups de klaxon se sont produits à des heures aléatoires, de jour comme de nuit, et qu'ils ont commencé à lui peser. "", a déclaré Pofsky.White dit que lui et d'autres ont contacté Waymo à ce sujet. À la suite, Waymo a déclaré : "White dit qu'àprès, pour la première fois, les klaxons semblent s'être améliorés. Malgré le désagrément, il déclare qu'il est toujours un fan de la société de véhicules autonomes et qu'il utilise les voitures régulièrement : "".Quel est votre avis sur cette affaire ?