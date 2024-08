L'approche de Waymo consistant à concevoir à la fois le matériel et le logiciel à partir de la base a été cruciale pour notre succès, et elle continue de porter ses fruits alors que nous présentons notre matériel de sixième génération. Nous avons considérablement réduit le coût de notre système de 6ème génération tout en offrant encore plus de résolution, d'autonomie et de puissance de calcul, et en permettant davantage de capacités. Aujourd'hui, je suis ravi de vous en dire plus sur notre système de nouvelle génération et sur la manière dont il nous aide à faire progresser notre entreprise.



Avec 13 caméras, 4 lidars, 6 radars et un ensemble de récepteurs audio externes (EAR), notre nouvelle suite de capteurs est optimisée pour une plus grande performance à un coût considérablement réduit, sans compromettre la sécurité. Elle offre au conducteur Waymo des champs de vision qui se chevauchent, tout autour du véhicule, jusqu'à une distance de 500 mètres, de jour comme de nuit, et dans des conditions météorologiques variées.

Notre système actuel nous permet de fournir un service sûr et fiable aux usagers dans les villes où nous opérons, même en cas de chaleur extrême, de brouillard, de pluie et de grêle. En nous rendant régulièrement dans des villes plus récentes, nous avons approfondi notre compréhension de l'impact des conditions météorologiques hivernales sur notre technologie et nos opérations, et nous avons appliqué ces informations précieuses directement à notre système de 6ème génération.



Par exemple, comme nos véhicules sont exposés aux éléments pendant de longues périodes sans intervention manuelle, nous avons mis en place des mesures préventives pour chaque capteur afin qu'il conserve une vision claire de son environnement, qu'il s'agisse de rouler sur une route du Texas ou de fonctionner par des températures glaciales. En complément de ces stratégies de protection, nous intégrons des marges significatives dans les capacités de nos capteurs afin de garantir des performances fiables même dans des conditions défavorables, ce qui permet d'augmenter la portée de chaque modalité.

Avec la sécurité comme principe directeur, les performances de notre système en simulation montrent des indications prometteuses que nous sommes sur la bonne voie pour commencer à fonctionner sans un humain derrière le volant dans environ la moitié du temps. De nombreuses personnes ont déjà vu notre suite matérielle de 6ème génération en action sur les routes publiques dans le cadre de notre processus de test.

Waymo est une entreprise américaine de technologie de conduite autonome et une filiale d'Alphabet, société mère de Google. Pour ces voitures autonomes sans conducteurs, Waymo fabrique un ensemble de matériel de conduite autonome développé en interne, qui comprend des capteurs et un système de vision amélioré, un radar et un lidar. En plus de cela, l'architecture d'apprentissage profond de Waymo, VectorNet, prédit les trajectoires des véhicules dans des scénarios de circulation complexes.Récemment, Waymo a présenté son système de conduite autonome de sixième génération, qui promet d'être plus intelligent, moins cher et plus performant que ses prédécesseurs. De plus, le dernier système de conduite de Waymo est doté d'un nouvel ensemble de capteurs avec moins de composants et des capacités améliorées. Cela devrait améliorer la sécurité, tout en permettant aux véhicules de se déplacer dans de nouveaux environnements, comme conduire dans la neige.En ce qui concerne les capteurs, le Waymo Driver de sixième génération comprend 13 caméras, six radars, quatre capteurs lidar et un assortiment de récepteurs audio externes. Ceux-ci sont "". Waymo précise notamment que le dernier système offre des champs de vision qui se chevauchent tout autour du véhicule et peut détecter des objets jusqu'à 1 640 pieds (500 mètres) de distance.Grâce au placement stratégique des capteurs ainsi qu'aux progrès de la technologie des capteurs et des modèles à apprentissage automatique, Waymo a pu utiliser moins de capteurs que les générations précédentes. Malgré cela, moins, c'est vraiment plus, car l'entreprise a noté que les caméras ont une meilleure résolution et que la technologie peut désormais voir à une plus grande distance.Plus intéressant encore, le Waymo Driver de sixième génération bénéficie de nouvelles capacités de nettoyage des capteurs. Cela permettra aux véhicules de se déplacer de manière autonome même dans la neige. Il s'agit d'un développement important et la société a déclaré que le dernier système leur permet d'échanger "", comme les climats froids.Alors que Waymo vient de présenter le nouveau système, l'entreprise a déclaré que la suite de capteurs a déjà enregistré des milliers de kilomètres de tests dans le monde réel ainsi que des millions d'autres en simulation.Le vice-président de l'ingénierie de Waymo, Satish Jeyachandran, a déclaré pour l'annonce :Les redondances sont essentielles dans un système de conduite autonome afin de fournir des fonctions de secours sûres pour garantir la fiabilité et faire face à des conditions météorologiques imprévues. C'est pourquoi le conducteur Waymo doit disposer d'une vue panoramique du monde à partir de trois modalités de détection complémentaires.Avec une caméra-radar améliorée et un système de lidars encore plus performant, la suite de capteurs de sixième génération peut naviguer en toute sécurité dans la myriade d'événements qu'il pourrait rencontrer sur un ensemble encore plus large de conditions routières. Grâce aux progrès de la technologie des capteurs et à leur placement stratégique, Waymo affirme être parvenu à réduire le nombre de capteurs tout en conservant les redondances essentielles à la sécurité.Cette approche donne la priorité à la sécurité tout en permettant d'optimiser le système de conduite autonome. Pour compléter cette efficacité, Waymo a développé une fonctionnalité pour pouvoir échanger divers composants de détection pour les adapter aux conditions spécifiques de chaque environnement d'exploitation, par exemple en ajustant le nettoyage des capteurs pour les véhicules circulant dans des climats plus froids.Satish Jeyachandran partage le processus de conception du système de sixième génération pour pouvoir faire face à davantage de conditions météorologiques :Avec six générations de matériel fabriqué et intégré dans des milliers de véhicules, Waymo possède une expérience en matière de développement et d'exploitation de technologies entièrement autonomes à grande échelle. Pour intégrer rapidement et en toute sécurité sa nouvelle génération de système de conduite, Waymo déclare tester et valider son nouveau matériel (du composant au système) grâce à un régime rigoureux de tests structurés, de conduite en conditions réelles et de simulation.Malgré son lancement récent, Waymo affirme que "". Le conducteur Waymo tire des enseignements de l'expérience collective accumulée par Waymo, y compris les générations précédentes de matériel. Ces connaissances partagées devraient réduire les kilomètres nécessaires pour former et valider les modèles de base sous-jacents dans les véhicules autonomes, accélérant et améliorant le développement de chaque nouvelle génération de Waymo Driver.Satish Jeyachandran commente :Quel est votre avis sur cette annonce ?Pensez-vous que ces nouvelles capacités sont crédibles ou pertinentes ?