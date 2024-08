We’re building a safer future one ride at a time, and I’m thrilled to share that we've just surpassed 100k paid trips per week! Congratulations to the entire @Waymo team on this incredible milestone, and thank you to our riders who make this journey possible. pic.twitter.com/hAlid7jVIK — Tekedra N Mawakana (@TechTekedra) August 20, 2024

Waymo, anciennement connu sous le nom de Google Self-Driving Car Project, est une entreprise de technologie de conduite autonome et une filiale d'Alphabet Inc. C'est en 2015 que Waymo a proposé "le premier trajet entièrement sans conducteur sur la voie publique". En octobre 2020, Waymo est devenue la première entreprise à proposer un service au public sans conducteur de sécurité dans le véhicule.Depuis juillet 2024, Waymo a déclaré que son service de robotaxi autonome, Waymo One, était disponible pour tous à San Francisco , près de quatre ans après une initiative similaire à Phoenix, en Arizona. La société a déclaré qu'environ 300 000 personnes s'étaient inscrites pour rouler avec Waymo depuis qu'elle a ouvert une liste d'attente dans la ville, ce qui témoigne d'une forte demande.Récemment, Waymo a révélé qu'il offrait désormais plus de 100 000 trajets payants en robotaxi chaque semaine sur ses trois principaux marchés commerciaux, à savoir Los Angeles, San Francisco et Phoenix. Ces chiffres ont été communiqués par Tekedra Mawakana, co-PDG de Waymo, dans un message publié sur les réseaux sociaux le X.Fait intéressant, le nouveau chiffre de 100 000 est le double de ce que l'entreprise avait précédemment divulgué. Sundar Pichai, PDG d'Alphabet et de Google, a indiqué lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise cet été que Waymo effectuait bien plus de 50 000 trajets payants par semaine, un chiffre que Waymo a également indiqué dans un billet de blog en juin.Waymo a atteint cette étape avec une flotte de centaines de véhicules Jaguar I-Pace entièrement autonomes et électriques. L'entreprise ne communique pas de chiffres précis sur sa flotte, mais une demande au titre de la loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act) auprès du ministère californien des Finances a révélé que l'entreprise disposait de 778 robotaxis dans le cadre de son permis de déploiement dans l'État. On ne sait pas si certains de ces véhicules opèrent à Phoenix.Waymo a depuis longtemps un pied à terre à Phoenix, qu'elle continue de développer. Mais son expansion la plus notable a eu lieu en Californie, où elle a reçu en août dernier les derniers permis nécessaires pour exploiter commercialement un service de robotaxis.Depuis, Waymo a mis en place un service 24 heures sur 24 et sept jours sur sept dans tout San Francisco et continue de s'implanter dans de nouvelles zones de la ville tentaculaire de Los Angeles. Waymo a récemment étendu son service à d'autres villes de la péninsule de San Francisco, dont Daly City, et a commencé à tester ses véhicules entièrement autonomes sans conducteur de sécurité humain sur les autoroutes de la région. L'entreprise multiplie également les efforts pour accéder à la prise en charge et à la dépose à l'aéroport international de San Francisco, bien que le processus d'obtention de l'autorisation promette d'être lent.Pensez-vous que cette révélation est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?