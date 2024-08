Le robot électrique Atlas fait des pompes mieux qu'un humain : Le nouveau robot de Boston Dynamics est un robot entièrement électrique conçu pour des applications réelles

Cette semaine, nous avons annoncé le retrait de notre Atlas hydraulique et dévoilé ce qui vient après - un robot Atlas entièrement électrique conçu pour les applications du monde réel. La nouvelle génération du programme Atlas s'appuie sur des décennies de recherche et renforce notre engagement à fournir les robots mobiles les plus capables et les plus utiles pour résoudre les défis les plus difficiles de l'industrie d'aujourd'hui : avec Spot, avec Stretch, et maintenant avec Atlas.



Il y a dix ans, nous étions l'une des seules entreprises à consacrer de réels efforts de R&D aux robots humanoïdes. Aujourd'hui, le paysage de l'industrie robotique est très différent. Nos clients ont connu le succès avec Spot et Stretch et ils sont impatients de relever le prochain défi avec Atlas. Compte tenu de nos antécédents en matière de commercialisation réussie, nous sommes convaincus que nous ne nous contenterons pas de créer un projet de R&D impressionnant, mais que nous fournirons une solution de grande valeur.



Ce voyage commencera avec Hyundai - en plus d'investir en nous, l'équipe de Hyundai est en train de construire la prochaine génération de capacités de fabrication automobile, et elle servira de terrain d'essai parfait pour les nouvelles applications d'Atlas. Dans les mois et les années à venir, nous sommes impatients de montrer ce que le robot humanoïde le plus dynamique du monde peut vraiment faire - dans le laboratoire, dans l'usine et dans nos vies.

Avec plus de 1 500 déploiements, Spot enseigne déjà à des centaines d'entreprises comment travailler aux côtés de robots mobiles autonomes. Nous pensons que les humanoïdes seront plus efficaces s'ils sont déployés avec des modèles détaillés d'une installation et de nombreuses données sur son fonctionnement. Vous pouvez commencer à créer ces types de jumeaux numériques avec Spot dès aujourd'hui, en utilisant Spot, Stretch et Boston Dynamics pour faciliter ce changement opérationnel au sein de votre organisation.



Et nous ne nous contentons pas de fournir du matériel de pointe. Certaines de nos avancées les plus intéressantes au cours des deux dernières années ont été réalisées dans le domaine des logiciels. En plus de nos décennies d'expertise en simulation et en contrôle prédictif de modèle, nous avons équipé nos robots de nouveaux outils d'IA et d'apprentissage automatique, comme l'apprentissage par renforcement et la vision par ordinateur, afin de nous assurer qu'ils peuvent fonctionner et s'adapter efficacement à des situations complexes du monde réel.



Nous avons également lancé récemment notre logiciel Orbit, qui offre une plateforme centralisée pour gérer l'ensemble de votre flotte de robots, vos plans de site et vos données de transformation numérique. Aujourd'hui, il est disponible pour Spot, mais Stretch et Atlas seront également intégrés à cette solution d'entreprise. Avec une solide équipe d'experts en ML qui façonnent nos produits, nous sommes prêts à mettre immédiatement sur le marché une IA impactante - nous avons déjà commencé avec Spot, et ce sera encore mieux et plus vite avec Atlas.

La commercialisation exige une grande ingénierie, mais aussi de la patience, de l'imagination et de la collaboration. Boston Dynamics a prouvé qu'elle pouvait fournir l'ensemble des éléments nécessaires, à savoir une robotique de pointe et un écosystème complet de logiciels, de services et d'assistance pour rendre la robotique utile dans le monde réel.

Boston Dynamics présente le robot électrique Atlas 2.0 qui peut effectuer de nombreuses tâches, y compris des pompes, ce qui lui vaut le surnom de "", c'est ainsi que l'entreprise appelle son dernier robot humanoïde. Cela a été rendu possible grâce au système de contrôle avancé et au matériel de pointe, qui confèrent à Atlas encore plus de puissance et d'équilibre.Les connexions entre la perception et le contrôle d'Atlas permettent au robot de s'adapter à la volée, tandis que les deux mains disposent d'une gamme complète de mouvements pour l'aider à interagir avec le monde de manière significative. La perception en temps réel signifie également qu'Atlas peut voir son environnement en utilisant des capteurs de profondeur pour générer des nuages de points de l'environnement.", a déclaré l'entreprise.Voici les déclarations de Boston Dynamics pour l'annonce :Boston Dynamics possède une certaine expérience avec le déploiement commercial de Spot et de Stretch. Comme pour le déploiement de Stretch, l'entreprise annonce des collaborations, notamment Hyundai, pour tester et faire évoluer les applications d'Atlas au cours des prochaines années.L'objectif est de rendre la version électrique d'Atlas plus robuste avec une gamme de mouvements plus large que toutes les générations précédentes. Par exemple, Atlas HD, le dernier modèle hydraulique d'Atlas, pouvait soulever et manœuvrer des objets lourds et irréguliers. Pour répondre à un ensemble diversifié de besoins de manipulation, Boston Dynamics cherche à développer ces capacités existantes, tout en explorant plusieurs nouvelles variations de pinces.En outre, un robot compétent n'est qu'un des éléments nécessaires à la réussite d'une solution commerciale. Les déploiements de robots mobiles autonomes à grande échelle font partie de l'écosystème plus large de la transformation numérique. Cela nécessite une infrastructure informatique, l'adhésion des employés, la connectivité, les flux de travail, les normes de sécurité et les processus opérationnels pour les robots et les données qu'ils génèrent et sur lesquelles ils s'appuient.Dans ce sens, voici comment Boston Dynamics procède :Selon Boston Dynamics, cette dernière itération du robot Atlas s'appuie sur une longue histoire d'innovation et de R&D repoussant les limites de la mobilité du corps entier et de la manipulation bimanuelle. Depuis PETMAN, qui teste des vêtements de protection, jusqu'au Atlas HD, récemment retiré du service, qui pratique le parkour, l'entreprise possède plus d'une décennie à faire progresser l'état de l'art dans le domaine de la robotique humanoïde.Traditionnellement, les entreprises en robotique se sont concentrées sur les robots à jambes capables de s'équilibrer et de se déplacer de manière dynamique. L'objectif étant des robots capables de naviguer facilement sur des terrains non structurés, inconnus ou antagonistes. Le facteur de forme humanoïde est une conception utile pour les robots travaillant dans un monde conçu pour les humains.Cependant, ce facteur de forme ne devrait pas limiter la vision de la manière dont un robot bipède peut se déplacer, des outils dont il a besoin pour réussir et de la manière dont il peut aider les gens à accomplir plus de choses. C'est pourquoi Boston Dynamics a conçu la version électrique d'Atlas pour qu'elle soit plus forte, plus dextre et plus agile. Si cette nouvelle génération d'Atlas ressemble à une forme humaine, elle est également équipée pour se déplacer de la manière la plus efficace possible pour accomplir une tâche. Plutôt que d'être limité par l'amplitude des mouvements humains, Atlas se déplacera d'une manière qui dépasse les capacités humaines.En combinant ses décennies d'expérience pratique et cette réflexion sur les premiers principes, Boston Dynamics reste confiant dans sa capacité à fournir un robot capable de s'attaquer à des tâches ennuyeuses, sales et dangereuses dans des applications réelles.L'entreprise conclut son annonce en ajoutant :Pensez-vous que ces améliorations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?