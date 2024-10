Atlas is autonomously moving engine covers between supplier containers and a mobile sequencing dolly, using ML to detect and localize the environment fixtures and individual bin. There are no prescribed or teleoperated movements. https://t.co/br63dMoB7C — Boston Dynamics (@BostonDynamics) October 30, 2024

Boston Dynamics publie régulièrement des mises à jour sur son robot humanoïde, Atlas. En avril, un changement majeur a été effectué sur le robot. Boston Dynamics a dévoilé une nouvelle version : un robot humanoïde entièrement électrique prêt à être utilisé à des fins commerciales. Alors que l'Atlas hydraulique n'était qu'une plateforme de recherche, son successeur électrique - également appelé Atlas - est conçu pour des applications réelles, avait déclaré l'entreprise.Le robot Atlas de nouvelle génération était conçu pour offrir une plus grande amplitude de mouvement que son prédécesseur. Boston Dynamics souhaitait que la nouvelle version montre qu'Atlas peut conserver une forme humanoïde sans limiter "". La nouvelle version a été redessinée avec des articulations pivotantes qui, selon l'entreprise, la rendent "" Boston Dynamics avait également annoncé qu'Atlas bénéficierait d'un investissement de la part du constructeur automobile Hyundai.Dans une récente démonstration, Atlas était en train de prélever des pièces de moteur entre des bacs. Dans la vidéo, on peut voir Atlas déplacer de manière autonome des couvercles de moteur entre des conteneurs de fournisseurs et un chariot de séquençage mobile. On peut également voir le robot se déplacer avec les objets avec une relative facilité et de manière totalement autonome.Pour ce faire, Atlas utilise un modèle de vision à apprentissage automatique pour détecter et localiser les éléments de l'environnement et les bacs individuels. Une politique de préhension spécialisée est ensuite utilisée, ainsi que des estimations continues de l'état des objets manipulés, afin de mener à bien la tâche.Dans sa biographie, la société américaine d'ingénierie et de conception robotique en dit plus : "Au fil des mises à jour, on assiste à une véritable course aux robots humanoïdes autonomes, de nombreuses entreprises cherchant à produire la meilleure version. Tesla, l'entreprise d'Elon Musk, a mis au point un robot humanoïde appelé "Optimus" pour faciliter la fabrication. Ce robot, dont la commercialisation est prévue pour 2026, est destiné à effectuer des tâches dangereuses et répétitives.D'autres entreprises sont également sur les rangs, notamment Nvidia et 1X, un vétéran de l'industrie. Le secteur en Chine aurait également connu un essor cette année, avec plus d'une vingtaine d'entreprises qui ont présenté des robots humanoïdes lors de la conférence mondiale sur les robots qui s'est tenue à Pékin au mois d'août.La mise à jour des progrès réalisés par Boston Dynamics intervient un peu plus d'une semaine après l'annonce d'un partenariat entre Boston Dynamics et l'Institut de recherche Toyota (TRI) . Le duo s'est réuni pour intégrer les grands modèles de comportement de TRI à Atlas, dans le but de faire progresser les robots humanoïdes à usage général. Il n'a pas été précisé si le partenariat était représenté dans la mise à jour de la vidéo.Pensez-vous que cette démonstration est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?