DEEP Robotics est une entreprise chinoise dans le domaine de la technologie de l'IA incarnée. Elle développe des robots quadrupèdes utilisés pour réaliser une inspection autonome de centrales électriques, d'usines et de tunnels, ainsi que les secours d'urgence, la détection d'incendies et la recherche scientifique. Actuellement, DEEP Robotics est engagée dans une coopération approfondie et à long terme avec des géants de l'industrie tels que State Grid Corporation of China, China Southern Power Grid, Baosteel et Fluke.La société chinoise de robotique Deep Robotics a présenté un nouveau robot quadrupède robuste à grande vitesse, capable de sauter, de grimper et de faire des sauts périlleux sur des terrains difficiles. Le robot quadrupède Lynx se distingue de ses prédécesseurs par le fait qu'il se déplace sur des roues tout-terrain plutôt que sur des pieds solides, sa construction semblant s'inspirer en partie des quads autant que des mécanismes robotiques traditionnels.La vidéo de Deep Robotics montre le robot Lynx se déplaçant à grande vitesse dans une forêt, se frayant un chemin en montée et en descente à des inclinaisons de 50 degrés, et franchissant de gros obstacles, des rochers aux murets. Le robot peut facilement passer d'une position debout sur quatre pieds à une position sur deux pieds, et même faire un saut périlleux arrière et prendre des virages serrés à grande vitesse.Deep Robotics, créée en 2017 et basée à Hangzhou, en Chine, s'est imposée comme un acteur majeur dans le développement de robots quadrupèdes ou "chiens-robots", en particulier pour un usage industriel. La gamme de produits phares de l'entreprise, qui comprend les modèles X20 et X30, a été utilisée dans divers secteurs, notamment l'inspection de sécurité, l'exploration et les opérations de sauvetage public.Un essai réalisé en 2023 a démontré la capacité du X20 à effectuer des tâches de recherche et d'inspection sur un terrain accidenté, par exemple à la suite d'un tremblement de terre. Dans des scénarios de recherche d'urgence simulés, les robots à quatre pattes ont pu sauver des personnes et récupérer des objets inflammables et explosifs. Les robots peuvent travailler seuls et effectuer des recherches coordonnées pour couvrir rapidement une zone désignée, en utilisant une combinaison de caméras panoramiques à haute résolution et de LiDAR pour naviguer.", a déclaré Wei Tang, responsable de l'ingénierie des algorithmes chez Deep Robotics au moment de l'essai. "", a-t-il ajouté.Les réactions sur les médias sociaux ont été à la fois impressionnés et intimidés par les capacités du nouveau robot Lynx, l'un d'entre eux commentant : "" Un autre a déclaré : "Deep Robotics se positionne comme la réponse chinoise à la Tesla Optimus d'Elon Musk, en dévoilant plus de deux douzaines de ses nouveaux robots humanoïdes lors d'une exposition industrielle à Pékin en août. Dr.01, son premier robot humanoïde, est conçu pour les environnements domestiques et industriels. Il est doté d'articulations légères et puissantes pour des mouvements souples et des capacités d'apprentissage autonomes.Le robot a été présenté en train de monter des escaliers, de marcher sur des obstacles, y compris des barres d'acier, et de garder son équilibre lorsqu'il est poussé ou tiré par des humains.Deep Robotics compte parmi ses clients et partenaires Lenovo, Takenaka Corporation, l'University College London et l'Université d'Édimbourg. En août 2024, l'entreprise de robotique a levé un deuxième tour de financement de série B pour un montant non divulgué.Cependant, après la présentation, il est apparu que ces "robots" n'étaient pas des machines sophistiquées entièrement autonomes, mais bien pilotés par des humains . Selon des critiques, si Optimus était vraiment une machine entièrement autonome capable de réagir immédiatement à des signaux verbaux et visuels tout en parlant, en tête-à-tête, avec des êtres humains dans une foule faiblement éclairée, ce serait époustouflant.Pensez-vous que ce robot est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?